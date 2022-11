Colombia, una potencia forestal en desarrollo

A mediados de 2022, la Federación Nacional de Industriales de Maderas (Fedemaderas) estimaba que Colombia podría llegar a ser el segundo productor forestal y de madera de Latinoamérica en tres décadas, si en un periodo de cuatro años se adoptan las medidas correctas para duplicar las plantaciones forestales comerciales y la producción de madera. Visión que, además de ser una proyección, también es un llamado a la acción para analizar la situación actual del país en materia forestal y aprovechar sus características en pro de su desarrollo económico, social y ambiental.

Lo anterior, debido a que, más allá de las condiciones geográficas y topográficas con las que cuenta Colombia y que favorecen el crecimiento de los árboles y la vegetación, así como las dinámicas de comercio exterior, existe una inminente necesidad de reforestación a la que también podría aportar el desarrollo forestal. Esto, a razón de que actualmente el país cuenta con un 52% de bosques nativos en su territorio, 26 millones de hectáreas están siendo destinadas a otros usos (como la ganadería en suelos con características agrícolas), los cuales pueden poner en peligro la fertilidad de los suelos y los exponen a degradación, y más de 900 mil hectáreas deforestadas en los último cinco años, de las que, entre otras, proviene la madera ilegal que abastece cerca del 40% del consumo local.



A pesar de esto, y del aporte que podría tener la reforestación comercial al manejo de estos temas, e incluso a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de cara a cumplir con las metas establecidas en la estrategia climática “Camino a Cero” -mediante la cual se espera lograr la carbono neutralidad para el 2050-, lo cierto es que esta actividad y su potencial siguen siendo desconocidos o poco dimensionados.



Es probable que quienes no están en el día a día del negocio no sepan que esta actividad, más allá de la obtención y comercialización sostenible de productos maderables y no maderables a partir de plantaciones forestales en las que se siembran y cosechan distintos tipos de árboles, ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema, pues se cambia la trayectoria de una zona degradada al restablecer sus funciones ecológicas para que vuelva a una condición natural en la cual se logra capturar carbono y producir oxígeno.



Que su cadena productiva trae diversos beneficios relacionados con la disminución de la erosión de los suelos; la regulación de las corrientes de agua; la creación de fuentes de empleo en áreas rurales; la preservación de la flora y fauna silvestre; la protección de los bosques naturales; y la producción de biomasa para la generación de energía.



O que existen políticas públicas que tienen como objetivo tener una cadena productiva de las plantaciones forestales comerciales desarrollada y consolidada para el 2038; y que, en el mundo, y en Colombia, hay compañías que llevan a cabo una importante actividad forestal, como es el caso de Smurfit Kappa Colombia, una compañía líder en la fabricación de empaques a base de papel y cartón.







Smurfit Kappa Colombia Smurfit Kappa Colombia

Esta Compañía, con una trayectoria de casi 80 años, cuenta con plantaciones forestales de pino y eucalipto en los departamentos del Valle, Cauca, Quindío, Risaralda y Caldas, de los cuales extraen productos maderables y fibra virgen para su portafolio de soluciones de empaque a base de papel. Desde el 2003, Smurfit Kappa Colombia tiene la certificación FSC® (Forestal Stewardship Council), que garantiza el manejo responsable de su actividad forestal. De esta forma, ha logrado abastecerse de forma sostenible de la materia prima con la cual trabaja y también ha liderado en estas regiones rurales iniciativas que propician el crecimiento económico, la utilización responsable de los recursos naturales y la equidad social.



Desde el inicio de sus operaciones forestales, Smurfit Kappa estableció una reserva de árboles que aumentó la capacidad de secuestro de CO2 y la reserva de carbono hasta un almacenamiento actual de más de 9 millones de toneladas equivalente. De hecho, en 2021, la biomasa de estas plantaciones secuestró más de 1 millón de toneladas de CO2 equivalente de la atmósfera (lo cual representa una cifra similar al CO2 equivalente de la madera que cosecha la Compañía), y almacenó un total de 9,15 millones de toneladas en su stock de árboles en crecimiento.



Pero además de la captura de carbono que se logra en estas plantaciones, Smurfit Kappa protege más de 22.000 hectáreas de bosques que son el hábitat de más de 2.839 especies de flora y fauna, 53 de las cuales son especies que están en peligro de extinción, como el Oso Andino; desarrolla alianzas estratégicas con diversas asociaciones para investigar y promover prácticas sostenibles; trabaja de la mano de caficultores de las regiones para introducir sinergias ecológicas a partir de la coproducción de las plantaciones forestales; desarrolla programas de prevención y control de incendios, plagas y enfermedades para proteger la sanidad de sus bosques; involucra a la población local en las tomas de decisiones relacionadas con el campo forestal; entre otras cosas.



De esta forma, Smurfit Kappa contribuye al fortalecimiento de un sector que hoy ocupa el 0,79% del PIB del país, genera en su cadena productiva cerca de 12 empleos directos por cada hectárea cultivada, y se consolida como una alternativa viable para el crecimiento verde, la potencialización de la economía circular, y la creación de cadenas productivas con impacto positivo en las regiones de operación. Hoy, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), estima que existen aproximadamente 7 millones de hectáreas disponibles para la reforestación comercial, pero la meta será reducir esta cifra, demostrando que Colombia puede ser un referente en la industria, al tiempo que valora sus beneficios en términos de prosperidad y sostenibilidad.





Para conocer más, clic aquí



Seguir a Smurfit Kappa Colombia en Linkedin



https://www.linkedin.com/company/smurfit-kappa-group/