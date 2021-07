Colombianos ya tienen la opción de vender sus propiedades en 10 días

Las operaciones de venta y compra de inmuebles generalmente representan largos y arduos procesos, donde los interesados además deben dedicar mucho de su tiempo para poder conseguir a las personas indicadas para concretar los negocios.

No obstante, en el país ya existe una excelente alternativa para quitarles a los vendedores toda esa presión.



De acuerdo con Sebastián Noguera, presidente de Habi, esta empresa es la solución para que los colombianos vendan su casa o apartamento de una manera fácil, rápida, sin pasar por trámites que tardan mucho tiempo y teniendo la certeza de que están tomando la mejor decisión para su vivienda.



Así, la primera ventaja competitiva de esta compañía –y su insignia– es que tiene la capacidad para comprar las propiedades en un lapso de 10 días, dentro de una corta etapa que brinda agilidad, facilidad y acompañamiento permanente a sus clientes.



“A los vendedores de inmuebles en Colombia les evitamos que tengan que estar mostrando su casa o apartamento una y otra vez, ya que en promedio una propiedad puede demorar entre 10 y 12 meses en venderse. Nuestros avaluadores lo visitan una sola vez, para conocer sus características y validar la información que el cliente nos ha brindado”, explica Noguera.





Igualmente, esta empresa otorga otros beneficios como el pago de contado, algo que no siempre sucede cuando el negocio se hace entre particulares. La organización también brinda acompañamiento en materia de gastos notariales (asumidos en su totalidad por Habi), llevan la notaría a los domicilios de los vendedores para que no deban desplazarse o les ayudan realizando este trámite de manera digital.



Requisitos para tener en cuenta

​

En la actualidad, la cobertura de Habi se ha extendido a casi todos los sectores de Bogotá, además de hacer presencia en varios de sus municipios aledaños, como Zipaquirá, Chía, Facatativá, Soacha, Madrid, Mosquera y Funza, al tiempo que van creciendo en las distintas ciudades, como Cali, Barranquilla, Medellín y el Valle de Aburrá (Rionegro, La Estrella, Caldas, Envigado, Itagüí, Bello y Sabaneta), y el mes pasado iniciaron operaciones en Ciudad de México.



“Compramos inmuebles de hasta $600 millones que estén en edificios o conjuntos de más de 10 unidades. Para las personas que se registran en nuestro sistema, ponemos a su disposición la base de datos más robusta del país y que se nutre de fuentes públicas, propias (que recolectamos diariamente en cada ciudad) y de aliados”, resalta el directivo.

Con esa base de datos lo que hace esta empresa es entender el mercado, compararlo con la zona de influencia y hacer una oferta por el valor correspondiente. De esta manera van ampliando su conocimiento sobre cada sector y los tipos de inmuebles.

“Nosotros desarrollamos una herramienta gratuita y en línea que se llama ‘Habimetro’ y que está a disposición de la ciudadanía donde, gracias al mismo algoritmo que utilizamos internamente, pueden conocer el valor de su propiedad. Esto es como un avalúo comercial ‘online’, muy útil para las personas y que ayuda a que se involucren más con estos temas”, puntualiza Noguera.



Sin embargo, en esta compañía también son conscientes de que no todo en este sector se trata de datos, por lo que se preocupan por hacer un acompañamiento personal y que esa visita a los inmuebles sea muy efectiva y completa para conocerlos a profundidad, puesto que lo más importante para ellos es el cliente.



Por eso buscan brindarle la mejor experiencia, entendiendo el momento tan importante que están pasando, dado que en promedio es la única transacción que ha hecho de este tipo en su vida, por lo que hay muchas cosas del proceso que no conoce; ahí es donde la empresa se encarga de todo para quitarle esa incertidumbre.



Habi ha logrado consolidarse como el comprador de vivienda más grande de Colombia, lo que les brinda a los clientes la seguridad de que están en manos confiables, con una organización legalmente constituida en la Cámara de Comercio y que tiene el respaldo de inversionistas nacionales y extranjeros (como la más reciente inversión de US$100 millones realizada por Softbank), además de aliados del sector inmobiliario como la Lonja, Afydi, Camacol y Colombia PropTech y otros como los principales bancos (Banco de Bogotá, Davivienda, Bancolombia, etcétera).