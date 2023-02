¿Cómo elegir una casa de apuestas deportivas online? Le contamos

Se calcula que, durante el Mundial de Qatar, el promedio diario de apuestas en Colombia fue de 5.700 millones de pesos. Esta cifra supone un aumento de un 84% respecto a los 3.100 millones de pesos que se solían apostar diariamente en el país.

Esto significa que muchos colombianos dieron el paso de apostar online por primera vez en sus vidas. Sin embargo, según Luciana Rodríguez, coordinadora de contenido de apuestas deportivas de BettingGuide Colombia, sería un error abrir una cuenta en la primera casa de apuestas deportivas que se vea, ya que Colombia disfruta de un mercado diverso, con muchas opciones, que da la oportunidad a los usuarios de experimentar un buen servicio.



“Ingresar en la primera casa de apuestas que vemos es seguramente lo mismo que ingresar en la casa que más invierte en marketing. De hecho, por eso la vemos, porque se está publicitando. En nuestra opinión, hay formas mucho más responsables de elegir una casa de apuestas”, asegura Luciana Rodríguez.



Entonces, ¿en qué debe fijarse un usuario al momento de elegir una casa de apuestas?



Legalidad



Lo primero que se debe comprobar es la legalidad. En Colombia solo se pueden hacer apuestas deportivas en casas de apuestas autorizadas por Coljuegos. Las que no tienen esa autorización son simplemente ilegales y deben evitarse.



Para saber que una casa de apuestas tiene licencia en Coljuegos, se puede consultar la web de Coljuegos, buscando la sección “Juegos novedosos” y dentro de ella “Juegos operados por internet”.



Oferta de apuestas en los deportes o eventos de interés



La mayoría de casas de apuestas, aunque se basan en una compañía con sede en Colombia, se basan en tecnología de compañías internacionales. Por eso, en todas las casas de apuestas se puede apostar en las principales ligas europeas, pero no en todas se puede apostar en las ligas latinoamericanas o en otros deportes.



Es importante comprobar que la casa de apuestas ofrezca sus deportes y eventos favoritos, y comparar el número de cuotas que se ofrece en ellos con los que ofrecen otras casas. De esta manera, cuando haya un evento que te interesa, será más probable que la casa ofrezca alguna opción interesante para apostar.



Valor de las cuotas



Además del número de cuotas por evento, también es buena idea comparar el valor de las cuotas. Simplemente seleccione dos o tres eventos en los que podría interesarle apostar y compare los valores de las cuotas, ¿cuál paga mejor?



Si desea comparar de una forma más clara, puede aplicar esta fórmula (1/cuota victoria local)+ (1/cuota empate)+ (1/cuota victoria visitante). Esto le dará un número mayor que uno y será el margen de beneficio de la casa de apuestas. Cuanto menor sea el número, menor margen de beneficio para la casa y, por tanto, más altas son las cuotas.



Menos atención al bono de bienvenida



Las casas de apuestas acostumbran a ofrecer una promoción especial a sus nuevos usuarios bajo la denominación de “bono de bienvenida”. Según Rodríguez, es muy común que los usuarios elijan su casa de apuestas por el bono de bienvenida, lo cual es un error. La experta añade que si bien se puede tener en cuenta las promociones, lo mejor es elegir casa de apuestas en función de los factores anteriores.



*Las apuestas son solo para mayores de 18 años. Apostar en exceso puede causar adicción.



*"Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias."