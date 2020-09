¿Cómo evaluar la reapertura económica del país?

El panorama en Colombia y el mundo a nivel económico se fue transformando ante los desafíos que trajo consigo la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. Actualmente, para muchos sectores productivos y empresarios, “la recuperación del consumo se ha dado de manera gradual, respondiendo progresivamente al levantamiento de las restricciones en las diferentes ciudades del país, sin embargo, ha estado limitado por los altos niveles de desempleo y los bajos niveles de confianza”, afirma Leonardo Mila, gerente de Estrategia de Porvenir.

Y es que el cumplimiento de la total reactivación y el regreso de la normalidad, dependerá del ritmo acelerado o no de contagio del covid-19 de aquí en adelante, y sumado a esto, de la capacidad del sistema de salud para combatirlo, y de la llegada y distribución de un tratamiento efectivo, lo que significa que en este momento es incierto ese futuro, ya que puede tardar meses y hasta años. A pesar de ello, es clave analizar en este punto de qué manera se ha ido dando la reapertura económica en el territorio nacional, ya que “información reciente sugiere que actividades como la agricultura; la información y las comunicaciones; las actividades financieras; y las actividades inmobiliarias; registran desempeños iguales o superiores a su promedio histórico, aunque aún se mantienen ocho sectores en terreno negativo”, continúa Mila.



Pero, ¿cuáles son los verdaderos retos que tendrá la economía, el empleo y la inversión? Antes de resolver estos interrogantes, es importante tener en cuenta tal como se mencionó en un comunicado publicado en Portafolio.co, que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó el pasado viernes, un empeoramiento de la crisis en Colombia, con una contracción del 8,2 por ciento de la economía en 2020, pero anticipó que el país retornará a la senda del crecimiento en 2021, y en ese sentido, de aquí a ese periodo, ¿habrán nuevas amenazas económicas o se producirá un nuevo congelamiento?



“En adelante la probabilidad de que la actividad económica deba pausarse es menor. Las lecciones aprendidas del primer confinamiento y el robustecimiento del sistema de salud para atender las necesidades que supone la pandemia, cobran más relevancia para evitar nuevos cierres totales. No obstante, no se pueden descartar medidas focalizadas”, agrega Mila.



Así las cosas, las empresas, cada uno de los sectores a los que pertenecen, y la población en general, deberán seguir preparándose y enfrentándose a dinámicas internas y externas altamente inciertas, estando abiertos a los cambios que el contexto les exige, y fomentando estrategias que permitan superar este escenario de adversidad de una forma responsable y segura.



“La indiferencia y la falta de cooperación entre los ciudadanos puede ser el mayor enemigo. Si entre todos no acatamos las reglas para convivir en este escenario de pandemia, podrían resurgir restricciones que tienen un alto costo económico”, finaliza Mila.



Para debatir estos temas y profundizar en ellos, el próximo 1 de octubre a las 10 de la mañana, se realizará el conversatorio ‘Económica-mente hablando’, bajo la conducción de Francisco Miranda, director del diario Portafolio; la participación de Leonardo Mila, gerente de Estrategia de Porvenir; y la asistencia de Mauricio Reina, investigador asociado a Fedesarrollo. Lo invitamos a ser parte de este análisis siguiendo la transmisión a través de las plataformas del ELTIEMPO.COM.