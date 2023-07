Cómo formalizar a los empleados domésticos y evitar sanciones

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y del Derecho, los empleados del servicio doméstico deben ser afiliados al sistema de salud, pensión y riesgos profesionales, así como a una caja de compensación familiar que les permita recibir un subsidio familiar y otros beneficios de recreación, vivienda, educación y turismo. Además, tienen derecho a recibir cesantías, auxilio de transporte, dotación, vacaciones y prima de servicios, según su tiempo y salario de trabajo.

En Colombia, la Gran Encuesta Integrada de Hogares del Dane, afirma que durante el 2022 se ocuparon 649 mil personas en la posición ocupacional de empleados de servicio doméstico y, durante el mismo año, la mayor parte fueron mujeres con un 93,1 por ciento. Sin embargo, pese a ser una ocupación con alta demanda, no todos cuentan con condiciones óptimas. De hecho, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística revela que de los que se dedican al servicio doméstico, el 20,4 por ciento afirma haber recibido prima de servicios, mientras que el 79,6 por ciento no la ha recibido¹.



Ahora bien, ¿por qué se presentan dichas situaciones? La respuesta la tiene Symplifica, un emprendimiento digital que nació con el propósito de apoyar la formalización laboral de los trabajadores, ayudando a los empleadores a cumplir con lo que dictamina la ley, facilitándoles cada uno de los procesos que se requieren.



“Dentro de las principales razones por las cuales algunas personas no le pagan la seguridad social y las prestaciones de ley a sus empleados domésticos, se encuentran que algunos hogares contratan de manera informal por desconocimiento o porque no conocen los riesgos a los que se pueden enfrentar. Y es que en lo que respecta a este último punto, el empleador puede verse expuesto al pago de multas, sanciones o incluso el embargo de bienes, teniendo en cuenta que el valor a pagar y el tipo de castigo lo define un ente regulador, esto es y teniendo claro que el empleador no esté cumpliendo con su obligación, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales. La no afiliación y el no pago de dos o más períodos mensuales de cotizaciones, le acarreará al empleador multas, sucesivas, mensuales, de hasta 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes”, expresa Salua García Fakih, cofundadora de Symplifica, agregando que “en circunstancias graves, el empleador puede enfrentar sanciones penales”.



Por ejemplo y teniendo en cuenta que las multas varían, si un empleado doméstico fallece y este no está afiliado a seguridad social, su cónyuge e hijos podrán interponer una demanda para solicitar la pensión de sobreviviente, en donde el demandado podría llegar a pagar hasta 150 millones de pesos. Asimismo, si el empleador incumple con el pago legal de quincenas, primas e indemnizaciones, podrá pagar una multa de hasta 21 millones de pesos.



En línea con ello, cuando los trabajadores del hogar tienen acceso a seguridad social, obtienen una mejora no solo en su calidad de vida, sino también en la de su familia, ya que pueden registrar a su núcleo familiar como beneficiario, aparte de contar con una tranquilidad al hacer uso de servicios de salud y la posibilidad de pensionarse gracias a su trabajo. De otra parte, con las prestaciones de ley, generan beneficios de ahorro y mayores ingresos para gozar de una estabilidad financiera.





Symplifica: afilie y gestione a sus empleados domésticos

Desde hace siete años, Symplifica viene ofreciendo un portafolio de servicios y soluciones de cara al empleador y empleado, que van acompañados de una serie de asesorías para que se logre entender cuál es la importancia de cumplir con la ley o normatividad y de qué manera se debe realizar.



“Es clave entender cuáles son las responsabilidades que tenemos al emplear personas en el hogar y por eso somos una aplicación web y móvil que facilita el proceso de pago de obligaciones. Apoyamos a los hogares que emplean trabajadores en sus casas a resolver de forma fácil y sin enredos cada aspecto de la relación laboral, desde la afiliación a seguridad social hasta la liquidación. Este servicio aplica para empleados domésticos, niñeras, conductores, empleados de fincas de recreo y cuidadores de adulto mayor”, dice García Fakih.



Para empezar, Symplifica brinda asesoría gratuita completa a través de una llamada al 601 508 5880 o por medio de WhatsApp 350 833 000, donde se podrán consultar costos y aspectos particulares de la contratación en el hogar. Después de ello, la empresa hace las afiliaciones a seguridad social por el empleador para que este no tenga que encargarse de ningún trámite, le facilita el contrato laboral que debe firmar, inscribe un método de pago desde donde podrá pagar la seguridad social y nómina de manera automática y calcula y paga las prestaciones sociales como la prima, cesantías y todo lo relacionado con la gestión del día a día.



Por otro lado, también pone a su disposición servicios como acceso a un abogado laboral en caso de temas más especializados, uniformes y entrenamientos para los trabajadores, así como beneficios extralegales exclusivos para ellos como educación financiera y psicólogos, sin costo adicional.



“Además del acompañamiento de un equipo de expertos en gestión laboral, desde nuestra App Symplifica Hogares, el empleador recibe información sobre cada aspecto de la relación laboral y notificaciones sobre el pago de prestaciones como prima, dotaciones, cesantías e intereses. De otra parte, los empleados del hogar gestionados hacen uso de los beneficios que se encuentran disponibles en la App Symplifica Trabajadores”, explica García Fakih.





Planes y requisitos

Symplifica cuenta con dos planes que no tienen ningún tipo de cláusula de permanencia. El primero, dirigido para aquellos que no han afiliado a sus empleados a seguridad social, varía según la cantidad de días que labore el trabajador y aplica para empleados que trabajen desde un día a la semana, con un pago desde $28.500. El segundo, el Plan Cero Estrés, para personas que ya los afiliaron por su lado, pero que no han probado las ventajas de Symplifica, con un ahorro de $130.800. La compañía no solo les ayuda a ver que todo lo que han pagado en el pasado esté al día, sino que les da la opción de probar la aplicación por dos meses sin costo, con la facilidad de los pagos automáticos y el ahorro de tiempo, sin tener que ingresar a la PILA.



“Para iniciar el proceso deben ingresar a Symplifica.com y alistar su cédula de ciudadanía y su RUT y la cédula de ciudadanía del empleado doméstico, así como otros datos para armar el contrato. Una vez se tienen los datos, se hacen las afiliaciones a las entidades correspondientes y se genera el contrato; ya con esto el hogar gestionará todo desde su aplicación”, comenta García Fakih.



A lo mencionado por la cofundadora de Symplifica, se une que ahora cuentan con Symplifica Prime, una membresía donde se podrán extender los beneficios de la aplicación y tener un ahorro de $500.000 anuales en afiliaciones a seguridad social, asesorías legales, entrenamientos y exámenes laborales para los empleados.



“Por último, debo decir que a lo largo de nuestra experiencia hemos podido gestionar más de 33 mil trabajadores del hogar, somos la empresa más experta en gestión de empleados domésticos en Colombia y queremos seguir incrementando estas cifras y ayudando a muchas más familias. En estos momentos estamos ingresando al mercado de México buscando contribuir a mejorar la calidad de vida de los empleados domésticos en dicho país”, concluye Salua García Fakih, cofundadora de Symplifica.



