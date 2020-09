¿Cómo se está invirtiendo en el mundo por causa de la pandemia?

El miércoles 16 de septiembre, a las 9 a.m., se llevará a cabo el foro virtual “Tendencias de inversión en el mundo”, organizado por Portafolio y Skandia, con el propósito de identificar los principales retos y oportunidades que la pandemia representa para los inversionistas.

Este tema es fundamental hoy en día. Y es que, si hacemos un balance del 2020, en materia económica hemos sido testigos de una de las contracciones más pronunciadas del crecimiento global en épocas recientes, una de las correcciones más veloces y profundas de la historia de los mercados financieros y, con respecto a avances en productividad, una aceleración increíblemente rápida de la digitalización de la economía y de la cuarta revolución industrial.



Para el mundo, los retos en política económica han sido muy grandes ante la profundización de las brechas de desigualdad, particularmente en zonas emergentes.



Puntualmente, en el caso de Colombia, se ha registrado un retroceso de unos 20 años en indicadores de bienestar, con un fuerte incremento de la pobreza ante la destrucción de unos 5 millones de empleos.



Sin embargo, en la medida en que la normalización productiva continúe de forma ordenada y la tasa de mortalidad de los pacientes que contraen el covid-19 baje, la confianza de los agentes puede empezar paulatinamente a resurgir, a pesar de que el virus no desaparezca. Es precisamente en esta confianza que se fundamenta la expectativa de recuperación de la economía en el 2021, que los mercados financieros ya han incorporado en sus precios durante los últimos meses.



Ahora bien, en el corto y mediano plazo, los retos en materia económica serán muchos, pues el endeudamiento global se encuentra en uno de los mayores niveles históricos, con el riesgo de un aumento de la inflación ante la fuerte liquidez global y cada vez un menor margen de maniobra de los gobiernos para hacer frente al aumento de la pobreza y el desempleo.



Asimismo, cabe destacar que esta crisis le ha dado un impulso a la productividad y, por tanto, el crecimiento económico podría mantenerse relativamente estable en los próximos años, de lograrse controlar la pandemia.



Para Colombia y muchos países de América Latina, el mayor reto está asociado a políticas económicas más eficientes que logren suavizar las brechas de desigualdad mediante la promoción del crecimiento y la productividad, aprovechando las características demográficas de nuestra región y el fuerte potencial en digitalización e infraestructura.



Para Santiago García, presidente de Skandia Colombia, “con relación a los mercados de capitales, el gran reto para los próximos años será la búsqueda de inversiones sostenibles en el tiempo que logren superar la inflación y generar valor de largo plazo en los inversionistas en un entorno de mayor compresión de retornos. En este sentido, el factor calidad continuará siendo el mantra fundamental a la hora de invertir, buscando empresas y sectores que se adapten fácilmente a un entorno cambiante, con bajos niveles de apalancamiento y alta capacidad de generación de caja. Así mismo, inversiones en empresas con alto contenido de innovación, sintonizadas con la era digital y además social y ambientalmente sostenibles y con altos estándares de gobierno corporativo serán la clave para mantener los adecuados retornos de mediano y largo plazo“.



Sin lugar a dudas en los próximos años tendremos que enfrentar muchos cambios en materia económica, social y geo política que implicarán mayores niveles de volatilidad en los mercados. No obstante, los avances en materia de productividad y por supuesto los altos niveles de liquidez a escala global, seguirían soportando los mercados financieros y brindando oportunidades de inversión y generación de valor para los inversionistas en los próximos años.



Con el propósito de reflexionar a fondo sobre todos estos temas, Skandia y Portafolio se han unido para llevar a cabo el foro virtual “Tendencias de inversión en el mundo”, en el que se conversará sobre la actualidad de los mercados, las oportunidades que se presentan y lo que se vislumbra para el futuro. El evento contará con la presencia de Francisco Miranda, director de Portafolio, y de Santiago García, CEO de Skandia Colombia.



Usted podrá seguir en vivo el foro virtual el próximo miércoles 16 de septiembre, a partir de las 9 a.m., en www.potafolio.co y en el canal de YouTube de Portafolio.