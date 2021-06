Compartir, reutilizar y reciclar, la apuesta de Ifco

Pionera en el desarrollo de un sistema de ‘pooling’ de envases reutilizables de transporte (ERT) para frutas, verduras, carnes, pescado, huevos y panadería, Ifco, compañía de origen germano con presencia en más de 50 países del mundo, se afianza en el mercado colombiano como proveedor líder de soluciones sostenibles basadas en la economía circular, que busca aprovechar los recursos para compartir, reutilizar y reciclar.

Con operación en grandes cadenas como Walmart y en alianza con más de 14.000 productores de alimentos, Ifco ofrece en alquiler más de 70 modelos de canastas plegables a nivel mundial, las cuales maximizan la eficiencia con múltiples beneficios a través de la cadena de suministro, calidad y seguridad alimentaria, impacto medioambiental y servicios informáticos para el control de los activos.



El sistema de ‘pooling’ de Ifco garantiza un mayor rendimiento, puesto que abarcan todos los aspectos de la gestión de las canastas plástica plegables, desde su entrega a los productores hasta la recogida en los comercios minoristas, pasando por su limpieza, clasificación, inspección y lavado para prepararlas de nuevo para su distribución, proceso apoyado en Colombia en las seis plantas de operación que funcionan en el territorio nacional.



Más que una simple canasta



¿Pero qué hace tan particular este modelo de canastas plegables? Uno, que está sustentado en el compromiso de Ifco con la sostenibilidad; dos, que, al alquilarlas, en lugar de comprarlas, los productores no tienen que preocuparse por invertir en capital, ni en mantenimiento, ni en almacenamiento, ni por la depreciación de los equipos, pero sí disfrutarán de una sencilla tarificación por trayecto para todos los servicios.



Además, estas son canastas plegables, es decir que cuando se encuentran vacías y sin producto se pueden plegar, lo que permite un ahorro de espacio alrededor del 75 por ciento con respecto a la canasta rígida, lo que favorece la logística inversa.



A ello se suman beneficios en los costos que así se ven reflejados: alrededor de un 10 por ciento de ahorro para productores, puesto que los productos frescos se enfrían más rápido y más eficazmente; se reducen los daños durante el transporte y hay menos rechazos de productos, y al ser diseñados para ahorrar espacio, tiene requisitos mínimos de inventario.



Para los almacenes se estima un ahorro del 25 por ciento, ya que la manipulación ergonómica permite una reposición más rápida, sin residuos de envases y mayor ahorro con la comercialización ‘one-touch’. Mientras que para el punto de venta se calculan ahorros hasta de un 51 por ciento, ya que exige menor manipulación, almacenamiento y costes de equipos, reducción de daños al producto, y envases reutilizables ergonómicamente diseñados que evitan lesiones.



Finalmente, puede optimizar hasta un 5 por ciento en el transporte, puesto que su apilado seguro brinda mayor estabilidad en el palé, la humedad no le afecta y su diseño permite un uso más eficiente del espacio.



Solo ventajas



Gracias a este sistema de ‘pooling’ de Ifco, las empresas comparten envases reutilizables de Transporte, ERT, en un ciclo continuo, de forma tal que se logra consolidar una cadena de suministro más sostenible consiguiendo eliminar los residuos de envases de un solo uso y reducir el desperdicio o la pérdida de alimentos que según cifras alcanza a ser de 1,6 millones de toneladas cada año a nivel mundial, las cuales representan una pérdida cercana a los 936 millones dólares anuales.



“Nuestro objetivo es entender cómo funciona el negocio e identificar las dificultades a las que se enfrenta para satisfacer esas necesidades. Analizamos cada empresa individualmente e intentamos simplificar su trabajo. Sin importar la naturaleza o el tamaño de sus operaciones, nuestra prioridad es siempre la misma: aportarles valor”, señalan desde Ifco.