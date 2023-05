Comprar y vender en línea nunca fue tan fácil

Uno de los factores más importantes al considerar una pasarela de pagos para un negocio en línea es la aprobación de pagos. Algunas pasarelas ofrecen costos muy bajos de procesamiento pero no tienen buenos niveles de aprobación, y esto puede afectar enormemente a un comercio en línea, porque termina perdiendo ventas.

En ese sentido, Mercado Pago se destaca sin duda sobre otras opciones del mercado, porque tiene tasas de aprobación muy altas para todos los medios de pago, lo que al final termina aumentando las ventas del comercio y mejora sustancialmente la experiencia del comprador en cada transacción.



Sin embargo, de manera excepcional, existen algunos casos donde un pago puede ser rechazado por un error con el medio de pago o porque no se cumple con los requisitos de seguridad necesarios. Para evitar esto, la recomendación general es incluir toda la información posible al realizar la transacción y validar dos veces toda la información ingresada antes de proceder con el pago.



De igual manera, llega a presentarse que al ofrecer un pago con tarjeta de crédito o débito, el emisor puede rechazar el cobro por distintas razones. Por ejemplo, si la tarjeta se encuentra vencida, no tiene los fondos suficientes o si los datos cargados no son correctos.



Con todo ello y con el ánimo de evitar pérdidas de ingresos en su negocio y mejorar la experiencia de sus clientes, Mercado Pago trabaja con los emisores responsables de cada medio de pago y utiliza las últimas tecnologías para evitar el fraude y aumentar la cantidad de pagos aprobados.





Un proceso ágil y seguro

Cabe recordar que con tan solo un par de clics, cualquier persona o empresa que desee vender sus productos o servicios en internet hoy puede hacerlo y, lo mejor de todo, es que podrá recibir los pagos de sus clientes a través de Mercado Pago de forma fácil y segura.



Para ello, la primera tarea a realizar es crear una cuenta en la plataforma; una vez efectuado este proceso, el vendedor tiene dos opciones para recibir pagos ‘online’:

La primera es configurando el botón de Mercado Pago en la tienda en línea, en caso de contar con esta. Sus clientes podrán ingresar, elegir el producto o servicio deseado y finalizar la compra pagando con el medio de su preferencia a través de Mercado Pago. Es de resaltar que este botón se puede configurar de manera muy sencilla en cualquier plataforma de eCommerce como Shopify, WooCommerce, WIX, VTEX, Prestashop, etc.

La segunda opción es crear un link de pago y enviarlo a sus clientes a través de Whatsapp o redes sociales, una alternativa perfecta para quienes venden a través de Instagram, Facebook o cualquier red social. Crear los links es un proceso simple y no se requiere contar con una tienda en línea.



En cualquiera de las dos opciones, los clientes pueden pagar con PSE, tarjeta de crédito o débito Visa, MasterCard, Diners, Amex, Condensa, o en la red de Efecty. Una vez el pago se hace el vendedor recibe el dinero en su cuenta de Mercado Pago, y de esta podrá enviarlo a cualquier cuenta bancaria en Colombia, sin costo adicional y en el momento que así lo desee.



Es clave resaltar que tener cuenta en Mercado Pago es totalmente gratis. Se paga solo por transacción exitosa el 3,29% + $800 + IVA con liberación inmediata del dinero. Dependiendo de los montos transaccionales al mes y de los días de liberación se puede reducir la tarifa.





Cuotas sin interés para mayores ventas

Mercado Pago también viene apostándole a las cuotas sin interés, una alternativa con la cual el vendedor podrá ofrecer a sus clientes la posibilidad de que su compra sea diferida a 3, 6 ó 12 cuotas, lo mejor de todo, sin interés.



Una vez activada esta función, todas las compras que hagan sus clientes con las tarjetas de crédito de los bancos participantes, quedarán diferidas a cuotas pero no pagarán intereses, situación que evidentemente genera un estímulo en los compradores, pues ahora podrán acceder a sus productos o servicios con mayor facilidad y sin pagar de más.



Durante eventos especiales como aniversarios, black fridays, Cyber mondays, etc, esta será una herramienta de gran utilidad de cara a obtener mejores resultados en las ventas; también lo es para los vendedores que ofrecen productos o servicios de alto valor, como televisores, celulares, electrodomésticos, muebles para el hogar, entre otros.



Desde que Mercado Pago llegó a Colombia hace unos años, su crecimiento ha sido impresionante, y solo en 2022 casi que se logró duplicar los montos transaccionados en el segmento Pyme en el país.



Recibir pagos en línea y acceder a otros servicios financieros de forma fácil y segura, hoy es posible gracias a las múltiples ventajas que trae Mercado Pago para los empresarios, emprendedores y comercios en línea.



¡Anímense a impulsar sus negocios en línea!