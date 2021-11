Comprometidos con la construcción de un futuro más verde y sostenible

Andrés García, director de Sostenibilidad y Clientes Globales de BBVA en Colombia, habla sobre cambio climático, desarrollo sostenible y las políticas e iniciativas de la entidad en ese sentido.

¿Cómo está asumiendo el sector financiero las iniciativas y políticas relacionadas con el cambio climático?



En BBVA somos conscientes de que tenemos por delante una década crucial para hacer una transformación como sociedad, en la que la banca desempeña un papel clave ayudando a personas, empresas e instituciones a acometer la transición hacia un mundo más verde e inclusivo.



Y en este propósito de acompañar y ayudar a nuestros clientes a transitar hacia un mundo más sostenible, nuestras acciones se enfocan, por un lado, en apoyar la acción climática: fomentando la eficiencia energética, la economía circular y la descarbonización de la economía.



Y, por el otro lado, fomentando el crecimiento inclusivo, a través de la movilización de inversiones hacia infraestructuras inclusivas e impulsando la inclusión financiera, el emprendimiento, el crecimiento económico y el empleo productivo.



¿Cuándo empezó el Banco a tener más conciencia y acciones sobre esas políticas?



En 2018, BBVA anunció su estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible para contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, alineada con el Acuerdo de París sobre el Clima, denominada ‘Compromiso 2025’, donde nos comprometimos a movilizar 100.000 millones de euros en financiación verde, infraestructuras sostenibles, emprendimiento social e inclusión financiera y trabajar para mitigar los riesgos ambientales y sociales, y minimizar así los impactos directos e indirectos potencialmente negativos.



Este compromiso, además, incluyó involucrar a nuestros grupos de interés para promover de forma colectiva una mayor contribución del sector financiero al desarrollo sostenible.



En 2020, situamos la sostenibilidad como una de nuestras prioridades estratégicas y, recientemente, reafirmamos nuestro compromiso ampliando nuestra meta de financiación a 200.000 millones de euros hasta 2025, el doble del objetivo inicial. Desde 2018 y hasta el cierre de septiembre de 2021 registramos 75.000 millones de euros en financiación sostenible, un 53 por ciento por encima de lo previsto.



Adicionalmente, hemos dado importantes pasos en este sentido con la creación del área global de sostenibilidad, con el fin de convertir a BBVA en un banco de referencia.



Sumado a esto nos hemos comprometido a avanzar en la descarbonización de nuestra cartera, reduciendo nuestra exposición en actividades relacionadas con el carbón antes de 2030 en los países desarrollados y antes de 2040 en el resto de países donde tenemos presencia.



Y en esa línea, en el marco de la cumbre COP26 en Glasgow, anunciamos objetivos de descarbonización de nuestra cartera en cuatro industrias intensivas en emisiones de CO2: generación eléctrica, fabricación de automóviles y producción de acero y cemento, en donde buscaremos acompañar a nuestros clientes en el esfuerzo conjunto de transición.



¿Qué proyectos está adelantando el BBVA en ese sentido?



En Colombia venimos acompañando de forma intensiva a nuestros clientes, tanto personas naturales como empresas, con el fin de propiciar cambios en sus hábitos y procesos que nos permitan mitigar nuestro impacto en el medio ambiente y asegurar un futuro más sostenible para todos.



En este sentido, hemos diseñado un portafolio de productos que incluyen créditos para compra y construcción de viviendas responsables con el medio ambiente, vehículos híbridos y eléctricos, y para las empresas contamos con garantías y bonos verdes, líneas de confirming social, además de créditos para optimizar sus procesos y convertirlos en alternativas más amigables con el medio ambiente.



En esta línea, a la fecha hemos desembolsado más de $1,3 billones en créditos sostenibles, tanto para empresas como para personas.



¿Cuál es el papel de los empleados en estas iniciativas?



Nuestros colaboradores son parte fundamental de esta estrategia, no solo se han unido a iniciativas en pro de la protección ambiental, que nos ha llevado a contribuir con la restauración forestal de los bosques nacionales, con la siembra de más de 5.000 árboles en varias regiones del país, sino que gracias a sus aportes alcanzamos la neutralidad en carbono este año, como resultado de la implementación de campañas enfocadas en el ahorro de los consumos de energía en las diferentes sedes del banco en todo el país y de combustibles, a través de la disminución en el uso del transporte aéreo.



De esta manera, cada empleado de BBVA es un promotor de la sostenibilidad y se capacita para ello. De hecho, a nivel mundial una de las formas que tiene la entidad para trasladar su preocupación sobre sus impactos es a través de la formación y concientización de los empleados.



Hoy se está trabajando en la creación de un nuevo site de formación sobre sostenibilidad, que acercará a los empleados de distintos niveles de especialización en esta materia, siendo uno de ellos lo relativo a impactos directos. Algunos de estos itinerarios formativos son ya obligatorios en todo el Grupo, de forma que se asegure al menos un conocimiento básico para que nuestros colaboradores puedan trasladarlo a su día a día.



¿Cómo se ven en cuanto a aportes y alcances en el mediano y largo plazo?



En BBVA estamos comprometidos con la construcción de un futuro más verde y sostenible que se enmarca en acompañamiento a nuestros clientes en esa transición a una economía baja en carbono, proporcionando soluciones innovadoras.



La financiación sostenible es una propuesta fundamental; por tal razón, no en vano, Naciones Unidas ha cuantificado que son necesarios entre US$5 y US$7 billones de inversión al año para poder cumplir con los ODS y, por tanto, los bancos tenemos un rol que jugar para que esto suceda.



Así mismo, cumplir con el compromiso de ser neutros en emisiones de carbono antes de 2050 no va a ser tarea fácil. Conseguir que nuestra sociedad funcione sin emisiones implica enormes cambios en nuestros hábitos y comportamientos, además de grandes inyecciones de capital.



Se estima que para alcanzar estos objetivos habrá que invertir más de US$150 billones entre 2020 y 2050, alrededor de un 5 por ciento del PIB mundial con lo cual, y dadas las diferencias entre los países desarrollados y los emergentes, el apoyo de los primeros debe ser más decidido, tanto para asegurar la sostenibilidad del planeta como para reducir la brecha de desigualdad.