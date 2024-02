Con Bravo, liquide sus deudas en mora pagando menos

Negociar el pago de una obligación de forma directa con el acreedor o la casa de cobranza es una de las soluciones más efectivas para resolver una deuda pendiente y evitar complicaciones financieras adicionales. Sin embargo, existen personas que requieren de una ayuda extra para organizar su economía, establecer un plan de pago y obtener un respiro de las llamadas de cobranza.



Negociar el pago de una obligación de forma directa con el acreedor o la casa de cobranza es una de las soluciones más efectivas para resolver una deuda pendiente y evitar complicaciones financieras adicionales. Sin embargo, existen personas que requieren de una ayuda extra para organizar su economía, establecer un plan de pago y obtener un respiro de las llamadas de cobranza.

Por lo anterior, en Bravo, la plataforma de soluciones que acompaña a los deudores a sanar su relación con las deudas y los ayuda a abrirle una puerta al futuro de su economía, creen en que las segundas oportunidades pueden hacer la diferencia, sobre todo cuando se trata de demostrar que existe un interés por saldarlas. Y es que de acuerdo con la Superintendencia Financiera de Colombia, la cartera vencida registrada hasta noviembre de 2023, aumentó un 29,07 por ciento, lo que representa $10,5 billones y demuestra que, al parecer, algunos colombianos están más endeudados

El plan de Bravo



Durante más de 14 años, el equipo de Bravo se ha dedicado a crear planes de liquidación personalizados, brindando apoyo a sus clientes frente a sus acreedores y negociando con entidades financieras para el pago de sus deudas pendientes, con descuentos de hasta el 50 por ciento. En el año 2023, Bravo liquidó más de 3.500 deudas por más de $20 mil millones, beneficiando a más de 3.800 clientes.

"En Bravo, nuestro objetivo principal es respaldar, motivar y ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras mediante un plan de liquidación personalizado. En este plan, van ahorrando en una cuenta a su nombre, administrada por terceros independientes de Bravo. Mientras ahorran, nosotros negociamos con sus acreedores y, cuando obtenemos el mejor descuento que se ajusta al monto ahorrado, procedemos a liquidar la deuda", afirman en Bravo.

Continuando con lo que mencionan los expertos en deudas, si bien una parte del compromiso que asumen sus clientes recae en el equipo de Bravo y su gestión, la mayor responsabilidad la adquiere cada uno de ellos, pues es fundamental cumplir con el plan de liquidación pactado al inicio del contrato. Es más, para ello reciben información y una asesoría adecuada para que puedan liquidar sus deudas en mora con sus propios recursos. “Para nosotros resulta esencial el interés de los clientes por saldar sus deudas en mora, pues más allá de lograr descuentos sobre los valores, nos interesa promover una cultura de pago y hábitos financieros sanos”, aseguran en la plataforma de soluciones.



Ahora bien, es clave saber cuál es la duración promedio del programa de liquidación de Bravo, este oscila entre 16 y 60 meses, pero puede variar según factores como el monto total de deudas, la cantidad de deudas y el ahorro mensual que la persona pueda realizar.

Las condiciones y el proceso



Debido a la importancia de la seguridad en asuntos financieros, en Bravo no gestionan fondos, el ahorro se realiza a través de entidades autorizadas y supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Estos ahorros se llevan a cabo mediante productos financieros que son exclusivamente propiedad de los clientes, lo que significa que solo el titular puede acceder a ellos.



Así las cosas, mientras la persona va ahorrando, el equipo de Bravo negocia con los acreedores y, cuando logra el beneficio en mención, liquida la deuda, realizando el pago de la misma y emitiendo el comprobante de la transacción. Pasados 45 días hábiles, el cliente puede solicitar a la entidad acreedora el documento de paz y salvo correspondiente.

Los créditos de Bravo



Recuperar el control financiero es solo uno de los muchos beneficios que Bravo les otorga a sus clientes. A él se suma que, aunque no puede eliminar el reporte negativo que tengan en las centrales de riesgo, sí informa a Soluciones Colombia sobre las comisiones mensuales pagadas, lo que contribuye a mejorar la calificación.



Es clave destacar que también hay otro tipo de ventajas como los créditos de Bravo. Después de cumplir adecuadamente con el plan de ahorro por más de seis meses, evalúan el comportamiento del cliente. Si cumple con los requisitos, se le da la oportunidad de acceder a un crédito para liquidar sus obligaciones. No obstante, la decisión de aceptarlo queda en sus manos. Si opta por no tomarlo, puede seguir con su plan de ahorro inicial.



En ese sentido, es esencial entender que estos créditos están destinados específicamente para apoyar a los clientes en la liquidación de las deudas en mora gestionadas a través del plan de liquidación de Bravo y los fondos no pueden ser utilizados para otros fines.

Para más información acceda aquí



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.