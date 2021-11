Con inversión y talento calificado, empresa local le apuesta al país

No hay duda de que los últimos años han evidenciado como en ningún otro momento las necesidades y angustias del sector empresarial colombiano, y que en la pandemia tuvo uno de sus periodos más álgidos y difíciles de afrontar.

Edgar Gómez - Presidente PAL Asociados Equipo de trabajo Grupo humano

Con 10 años de experiencia, y muy consciente de esa realidad ya hoy globalizada, la compañía nacional PAL Asociados le apuesta al crecimiento de Colombia, creando una serie de productos financieros que han nacido de la revisión de las necesidades del mercado, lo que les ha permitido acompañar a sus clientes en los distintos momentos que han requerido de su asesoría.



“Por ejemplo, estuvimos presentes cuando salió todo lo relacionado con la normatividad del Sistema de Autocontrol y Gestión Integral del Riesgo de lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (Sagrilaft), con una solución para aquellas empresas que se encuentran vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y como contamos también con procesos de auditoría, las organizaciones nos contactan para pedirnos que los ayudemos a diseñar ese programa”, explica Pilar Almeida, presidenta de la junta directiva de PAL Asociados.



Igualmente, en 2020, muchas compañías los buscaron para que les ayudaran a revisar sus procesos de producción y de servicios, con el objetivo de encontrar ahorros financieros. En tanto que para lo que se viene en los próximos años su aporte se centra en su expansión a otras ciudades colombianas. Actualmente están en Bogotá y Cali y, aun cuando en Barranquilla ya hacen presencia, para el 2022 estarán en la capital atlanticense con una sede propia.



Con respecto a las inversiones que hicieron durante los últimos tres años, la Presidenta destaca que estas se han centrado en tecnología para sus asesores, con el propósito de que puedan ir a visitar a los clientes con las soluciones financieras adecuadas para lo que ellos requieren y que tengan así la posibilidad de acceder a las plataformas que les permiten tomar decisiones más seguras.



Otra de las asignaciones de recursos más importantes de PAL Asociados ha sido la que se destina al pago de estudios especializados para sus colaboradores. Esto les da la posibilidad de tener óptima calidad en los profesionales que laboran en la compañía y de esa forma estén muy bien preparados para atender a los clientes.



A estas inversiones se suma la efectuada en educación, una apuesta de la empresa en Cali, que consiste en una escuela de educación para el trabajo y que ya completa tres años de funcionamiento.



“La pandemia no aceleró nuestras estrategias de inversión, pero sí nos dio la certeza de que el camino que hemos escogido para hacer las inversiones es el ideal, en momentos en los cuales nuestros clientes solo tenían acceso a nosotros a través de plataformas, porque les enviábamos la información por medio de algún sistema o gracias al envío de un link que les permitía buscar lo que necesitaban. Nuestro porcentaje de reinversión anual en la organización para poder obtener lo que tenemos en tecnología, profesionales mejor calificados y la iniciativa de Cali es superior al 60 por ciento de la utilidad generada”, precisa la directiva.



La importancia del talento humano



El recurso humano es la vida de esta compañía, puesto que tienen claro que los clientes acuden a ellos buscando asesores con los cuales se puedan sentar y plantearles sus necesidades, y para que ellos las traduzcan en soluciones hechas a su medida, según los inconvenientes que presenten en sus áreas financieras (contabilidad, impuestos, adquisiciones de activos, empresas, portafolios de inversión, sostenimiento de nóminas, procesos de producción, etcétera).



“En esa línea tenemos un gran desafío, y es que cada organización es un individuo y un núcleo ya que, por más de que pertenezcan a un gremio, cada una tiene su propia vida y su propia alma, lo que nos obliga a diseñar soluciones adaptadas a cada cliente. Por eso ya vamos a cumplir 10 años en el mercado y así nos identifican, al no atender nada en masa; de ahí la relevancia de nuestro capital humano”, resalta Almeida.



En relación con su acercamiento a la economía naranja, la directiva señala que hace dos años, empezando la pandemia, se comunicaron con ella algunos amigos que tenían negocios como peluquerías, restaurantes y otros como colegios y universidades con el fin de que los ayudara ideando un modelo donde les pudiera definir cuáles eran sus costos financieros si podían abrir sus establecimientos con las medidas de aforo y los distintos protocolos de bioseguridad exigidos.



Así que ella se sentó con su equipo de trabajo para diseñar una solución que no fuera costosa y de allí salió la idea de ‘PALNegocio’, una ERP y que en este caso es un sistema financiero creado para atender necesidades contables, tributarias, de informes financieros, costos, facturación y nómina electrónicas, ideal para pequeñas y medianas empresas, por ahora.



“Lo más importante es que estos años de experiencia, en los cuales también ayudamos a las compañías a parametrizar otros ERP’s con nuestros equipos financieros y de sistemas, nos sirvieron para darle vida a esta solución para todos los sectores de la economía. Nos constituimos como economía naranja hace unos seis meses y tenemos apoyo de gobiernos y universidades del exterior, ya que crear un sistema con esas características requería de esa ayuda”, anota la Presidenta de PAL Asociados.



Nueva imagen



Teniendo como premisa que el logo y todas las palabras de valor apuntan a que esta sea una empresa que dure mínimo 100 años, PAL Asociados considera que cada 10 años es el tiempo preciso para irse renovando, ya sea en imagen, nuevos productos o en otros aspectos.



Por eso, para esta primera década, han decidido renovarse en imagen al ser una organización altamente tecnológica y con profesionales muy jóvenes, pero muy bien calificados (mínimo con maestría).



“Lo primero que cambiamos este año fue nuestro logo, aterrizándolo a los próximos 10 años y teniendo en cuenta que el nombre PAL nos da ese conexión; es un logo hecho para personas y que nos lleva al progreso. Además, tuvimos en cuenta todo lo que tiene que ver con ‘PALNegocio’, mientras que en Cali –al vencerse el tiempo pactado– abandonamos la franquicia con la que iniciamos y ya nos vamos solos de forma independiente, para poderle apostar a la internacionalización en la educación para el trabajo”, revela Almeida.



Frente a los planes que vienen, la Presidenta indica que la apuesta es crecer en ciudades como Barranquilla y en la internacionalización, ya que los han estado llamando de Canadá y Perú, aparte de que ya vienen trabajando con compañías de Panamá, Guatemala y Chile.



“El mercado canadiense tiene empresas muy interesantes que han volcado sus ojos hacia nosotros, porque tenemos una asesoría acompañada de conocimiento de los diferentes sectores económicos. También nos interesa mucho Guatemala y ahí vamos a hacer todo un desarrollo de PAL a nivel de asesorías tributarias”, puntualiza Pilar Almeida.