Con la pensión no se juega

Si está afiliado o cotizando para pensión en un Fondo Privado de pensiones puede trasladarse a Colpensiones y mejorar su ingreso y calidad de vida para usted y su familia. Giraldo Abogados y Asociados le brinda asesoría legal lo asesora.



Si cuando lo afiliaron a un Fondo Privado de pensiones no le dieron la información adecuada, suficiente, veraz y técnica de lo que sería el valor de su pensión y el funcionamiento del sistema de ahorro individual versus lo que sería el valor de su pensión y el funcionamiento del sistema de prima media que administraba el ISS, hoy Colpensiones, o caja o fondo público, y si siente que no fue suficientemente informado del paso tan trascendental que estaba dando para su vida y futuro pensional, acérquese a Giraldo Abogados y Asociados S.A.S, porque el valor de su pensión en Colpensiones puede ser mucho mayor que el que le ofrecieron en el fondo privado o lo que puede recibir en éste.

Con la expedición de la Ley 100, en 1993, se crearon los fondos privados de pensión, los cuales vincularon a personas que estaban cotizando al Instituto del Seguro Social (ISS), hoy Colpensiones, o cotizando a cajas de previsión o fondos públicos, con la promesa de que el valor de su pensión sería más alta en el fondo privado, debido a la rentabilidad del capital ahorrado, que en el ISS o en la Caja o Fondo, y con la amenaza de que el ISS y el régimen de prima media se iba a acabar. Sin embargo, hoy estamos encontrando al contrario y en muchos casos, que el valor de la pensión en Colpensiones de haber seguido cotizando allí, sería superior al valor que ofrece el fondo privado.



¿La razón? Una mayor tasa de reemplazo en Colpensiones sobre un IBL superior, frente a la rentabilidad obtenida en los fondos de pensiones. No obstante, previo a tomar la decisión de trasladarse o devolverse de un fondo privado a Colpensiones, debe hacerse un estudio comparativo de lo que sería el valor de su pensión tanto en el fondo Privado como en Colpensiones, para no cometer nuevamente el error. Si el valor proyectado de su pensión en Colpensiones resulta ser mayor que el del fondo de pensiones, se procedería a demandar ante un juez buscando retornar a Colpensiones.



¡Sí se puede!

​

Muchos creen que ya no se pueden devolver a Colpensiones porque la Ley no lo permite al faltarle diez años o menos para la edad de pensión. Sin embargo, con el apoyo de la jurisprudencia de los jueces, que indican que sí se puede trasladar por la falta de información veraz y suficiente en que incurrieron los fondos, al momento de la afiliación del usuario o trabajador, Giraldo Abogados y Asociados viene demandando dicho traslado y logrando ese sueño de tantos colombianos, “Porque su pensión es primero”.



Giraldo Abogados y Asociados es una empresa constituida desde el 2005, que cuenta con doce oficinas en siete departamentos del país, miles de procesos adelantados en diferentes temas de seguridad social en su portafolio jurídico. Su misión: recuperar los derechos de sus clientes con soluciones jurídicas en derecho laboral y seguridad social.



“Estaban desinformados”

​

Según Julián Andrés Giraldo, gerente de la firma, las expectativas iníciales que ofrecieron los fondos privados a las personas para que se trasladaran a los mismos, no se están cumpliendo. “Muchas personas se trasladaron a fondos privados desinformados. Estos fondos tenían la obligación de dar proyecciones ciertas y reales. Ahora los afiliados no saben que el valor de su mesada en Colpensiones puede ser mucho mayor”.



Las personas que sientan que no fueron informadas adecuadamente, se pueden dar la oportunidad de que Giraldo Abogados y Asociados estudie su caso, a través de una consulta gratuita en la que lo asesorarán al respecto.

¡Qué buena noticia!



Los afiliados no conocían las ventajas y desventajas de trasladarse a fondos privados. Aun así, sin información veraz, técnica, adecuada y suficiente para tomar la decisión más importante de su vida se trasladaron y hoy sufren las consecuencias. La buena noticia es que pueden anular judicialmente su traslado y estar nuevamente en Colpensiones con el régimen pensional que tenían al momento de su afiliación al fondo.

