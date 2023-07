Con recursos de Bancoldex, Fondos de Empleados financiarán proyectos

Por primera vez, en el Plan Nacional de Desarrollo, los fondos de empleados hacen parte de la política pública del Estado y podrán irrigar créditos a sus asociados para el desarrollo de proyectos productivos, que fortalecerán el emprendimiento y la generación de empleo formal.

Estas organizaciones de la economía solidaria, que manejan depósitos por 7,6 billones de pesos, se han convertido en soporte de miles de familias colombianas que se benefician de créditos con tasas de interés inferiores a las del mercado financiero.



“Seguimos avanzando en la trasformación económica y social del país, contribuyendo a la reducción de la pobreza y la generación de empleo”, afirmó el presidente de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados (Analfe), Miller García Perdomo, en la antesala del XXII Congreso Nacional del gremio que se realizará en Cartagena entre el 26 y 28 de julio.



¿Cuál ha sido el desempeño de los fondos de empleados en una coyuntura de alta inflación y decrecimiento económico?



Una vez más queda demostrada la enorme contribución social de los fondos de empleados al bienestar de más de 1,2 millones de trabajadores formales y de sus familias que, por extensión, se benefician de créditos educativos, de salud, recreación y vivienda, entre otros. No obstante, el entorno económico mundial de alta inflación, elevadas tasas de interés y bajo crecimiento, estas organizaciones se han fortalecido y regulado el mercado del dinero con crédito barato.



¿Pero la cartera de crédito ha caído o ha aumentado teniendo en cuenta ese entorno?



La cifra es muy diciente: entre 2021 y el 2022, la cartera total de los fondos de empleados aumentó en 1,1 billón de pesos al pasar de 8,7 a 9,8 billones. Con este crecimiento, los activos de estas empresas solidarias llegaron a 13 billones de pesos.



¿Cuál es la calidad de esa cartera?



Es muy buena frente a las circunstancias económicas. El comportamiento de la cartera vencida registró un índice del 2,74 por ciento, que es muy inferior al sector financiero tradicional. Lo anterior se debe al buen hábito de pago de los asociados y al sistema de descuento por nómina.



Se habla de crear un seguro obligatorio de depósito para los fondos empleados. ¿Cómo ve el gremio esta propuesta?



La unidad de regulación financiera del Ministerio de Hacienda tiene esta propuesta, la cual no se justifica en razón a la solidez y comportamiento histórico que han tenido los fondos de empleado, además de una baja siniestralidad del sector en los últimos veinte años; esta medida encarecería los costos de operación en perjuicio de los resultados económicos, impactando el bienestar social de los asociados.



Un anhelo de los fondos es tener acceso a los subsidios de vivienda que otorga el Estado. ¿Hay algún avance en este sentido?

​

Se acaba de otorgar el primer subsidio de vivienda para el sector solidario a través del Fondo de Empleados Presente, del Grupo Éxito, dando apertura a la incursión de más fondos de empleados a este beneficio, que es crucial para promover al bienestar de miles de hogares colombianos que no tienen vivienda propia.



¿Cuál es el tamaño del beneficio que recibe el asociado?

​

En el programa Mi Casa Ya el beneficiario recibirá, en subsidio concurrente, equivalente a 44 salarios mínimos, un poco más de 50 millones de pesos. Así, por ejemplo, en una vivienda de interés social, cuyo costo sea de 90 millones de pesos, si le restamos además la cuota inicial, el asociado solo terminaría solicitando un crédito de 15 millones, el cual a la vez recibirá una ayuda del Frech del Banco de la República que cubre un porcentaje de la tasa de interés del préstamo, lo cual se constituye en una facilidad para obtener vivienda propia.



¿Qué implica que los fondos de empleados hagan parte de una política pública del Estado al ser incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo?



El Gobierno Nacional y el Congreso de la República reconocieron la enorme contribución de estas organizaciones en la disminución de las desigualdades sociales y salariales de los trabajadores y se facultó a los ministerios de Hacienda y Comercio para que a través de Bancoldex se promueva la irrigación de crédito a los asociados de los fondos de empleados para proyectos productivos. Es un gran avance para el emprendimiento y la generación de empleos.



El Congreso de Analfe se convirtió en un evento en el que concurren empresarios, gerentes y analistas. ¿Cuál será la temática central en esta oportunidad?



El mundo está atravesando unos desafíos en materia de sostenibilidad económica, ambiental y social, de los cuales los fondos de empleados no se pueden sustraer. Los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la ONU, son el eje temático que abordaremos tales como el fin de la pobreza, educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente, alianzas para lograr objetivos y acciones por el clima. En consecuencia, hemos construido una agenda con expertos en cada uno de estos retos. Todos estos temas se tratarán del 26 al 28 del presente mes en Cartagena.