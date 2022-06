Conalca le apuesta a una logística que impacte la cadena de suministro

¿Cuál es su posición en el sector logístico, considerado vital para la economía nacional?



Somos una compañía cuya línea principal de negocio son las operaciones de transporte terrestre en Latam y desde hace dos años, en Estados Unidos y el Caribe. Estamos enfocados en la customización de servicios y operaciones a la medida de cada cliente, acompañándolos en el crecimiento y desarrollo de sus negocios, con una fuerza laboral de más de 500 empleados directos, más de 2.000 indirectos y presencia en 10 ciudades de Colombia, cinco de Ecuador y dos de Estados Unidos.



Creemos firmemente en el poder que implica transportar el desarrollo del país, por eso hemos consolidado una compañía fortalecida con pilares de excelencia en tiempos de entrega, información, seguridad y respeto hacia nuestros colaboradores, destacando nuestros conductores, que han sido héroes ante las adversidades vividas en los últimos años y han demostrado en estos tiempos la importancia que tienen para el país. Somos muy cercanos a ellos, trabajando fuertemente componentes como la selección rigurosa de los mejores, la seguridad vial, el acompañamiento en ruta, el cuidado de los horarios de trabajo y la activación eficiente de contingencias para apoyarlos en las vías.



Así mismo, nuestros procesos rigurosos de calidad se ven reflejados en las certificaciones ISO 28000, ISO 14001, ISO 9001 e ISO 45000, además de ser una empresa SEDEX, certificada BASC y tener una calificación de 100 por ciento en COFASE, que son sellos de garantía de idoneidad, salud financiera, buenas prácticas de contratación y excelente servicio.



También hacen parte de un sector muy sensible en temas de sostenibilidad medioambiental



Somos conscientes del impacto medioambiental que generamos como sector y, no obstante, estamos comprometidos desde hace muchos años en temas como la disposición final de residuos, reducción al máximo del uso de papel y ahorro de recursos como el agua o la electricidad. Empezamos a pensar en hacer más y a raíz de un diplomado que hice en Sostenibilidad y Economía Circular en la Universidad de Cambridge, entendí que la sostenibilidad bien manejada era la mejor forma de darle alto valor a la compañía.



El sector de la logística está catalogado en el mundo como el tercer mayor generador de contaminación por CO2 y por eso, el compromiso conjunto con nuestros clientes, muchos de ellos multinacionales, nos motivó a alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a través de nuestra iniciativa Global Plant, concebida hace dos años de la conciencia personal que le trasladé a la compañía y la exigencia que nos demanda el mercado y el sector.



¿Qué aborda el proyecto Global Plant que implementa CONALCA?



Fundamentamos el programa ‘Global Plant, Kilómetros de Cambio’ en los ODS de la ONU y de los 17 que existen, nosotros impactamos 13, con especial énfasis en cinco de ellos. El Objetivo 13, denominado ‘Acción por el Clima’, lo hemos ligado a la reforestación arbórea para garantizar de aquí a 2030 la carbono neutralidad en nuestras operaciones y las de nuestros clientes, a través de la siembra manual y con drones de un espécimen por cada servicio de transporte que les prestamos; el Objetivo 15, llamado ‘Preservación de Ecosistemas Terrestres’, está muy ligado al anterior, pues la siembra manual la hacen nuestros colaboradores y sus familias en una zona catalogada como reserva natural en el municipio cundinamarqués de Villeta, apoyada por un Centro de Desarrollo respaldado por ingenieros forestales y agrónomos.



El Objetivo 3, ‘Salud y Bienestar’, es muy relevante para nosotros y se refleja en los colaboradores por medio de la tecnología, con una App capaz de medir zonas de calor a través de sus movimientos y ejercicios cotidianos o jornadas programadas de meditación, para conocer su estado mental y nivel de actividad física, lo que nos permite luego crear programas específicos dirigidos a su salud y bienestar.



Adicionalmente, trabajamos el Objetivo 4, ‘Educación de Calidad’, con un programa de becas universitarias para que nuestro personal eleve sus conocimientos en temas de logística y el Objetivo 5, ‘Igualdad de Género’, se ve reflejado en el 55 por ciento de los cargos ocupados por mujeres en la compañía, algo que a mí como fundadora de Conalca hace 12 años, me llena de orgullo porque estamos demostrando el poder de la mujer transversalizado desde los cargos operativos hasta los niveles ejecutivos y de alta gerencia, en una industria tradicionalmente masculina.



También quiero destacar nuestro compromiso para construir ciudades más sostenibles a través de la movilidad, facilitando la posibilidad de que nuestros colaboradores puedan adquirir bicicletas, patinetas o carros eléctricos, así como hemos implementado una flotilla de vehículos a gas y en Bogotá la distribución y entrega de mercancías de varios de nuestros clientes se hace en carros eléctricos. A 2030, proyectamos tener un 30 por ciento de nuestra flota con tecnologías limpias.



Ustedes crearon el primer Centro de Investigación de la Logística. ¿De qué se trata?



Somos muy analíticos del sector y, por eso, creamos una mesa interdisciplinaria, altamente especializada en logística, que conoce sus problemáticas y de la que surgió una Escuela de Conductores para formar el talento necesario que permita revertir la tendencia que afecta al gremio, pues cada vez menos jóvenes se interesan por aprender a manejar vehículos rígidos y articulados de carga.



También estamos optimizando la capacidad volumétrica de los vehículos para que nuestros clientes aumenten su productividad sin necesidad de contratar más viajes, así como ampliamos los satélites de despacho para evitar la movilidad excesiva de la flotas de transporte y así contribuir con la reducción de la huella de carbono.



Por último, incursionamos decididamente en el Metaverso como herramienta digital surgida de la pandemia y el paro que afectó la movilidad nacional, para que los clientes puedan acceder a través de Google, en tiempo real, a nuestras bodegas en Cartagena, Barranquilla y Buenaventura y verificar los procesos de cargue y descargue de sus mercancías en puerto, así como asistir a reuniones comerciales o de indicadores de productividad y gestión, con resultados muy positivos, aprovechando la tecnología de avatares para reforzar el acompañamiento a la medida que cada uno requiere.