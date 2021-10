Concesionarios, gran opción a la hora de comprar o vender un vehículo

Cuando la decisión de comprar o vender un carro ya está tomada, nunca sobra tomar todas las precauciones y tratar de asegurar que ese proceso sea lo más tranquilo y controlado posible, por lo que considerar el apoyo y la asesoría de un concesionario especializado puede ser un factor que haga la diferencia.

En lo que hace referencia a la relevancia de la comercialización de vehículos usados en uno de estos lugares, José Ignacio Vélez, director de Usados de Autogermana, indica que el negocio de esta clase de autos para BMW es de suma importancia porque es la entrada a la marca.



A su vez, dice que les da la posibilidad a los clientes de ir escalando a través del portafolio de automóviles de la gama, permitiéndoles cumplir sus sueños. “Es por esto que en Autogermana contamos con la marca BMW Premium Selection, donde comercializamos autos semi-nuevos y usados con varios beneficios para el cliente, en comparación a cuando él compra o vende un auto usado directamente”, destaca Vélez.



En cuanto a las ventajas de acudir a estos sitios, explica que son muchos los beneficios para un cliente al momento de vender o comprar un carro usado a través del concesionario y no hacerlo de manera directa, como la seguridad, pues los clientes tienen la confianza de que están negociando con una empresa seria, constituida y cuentan con el respaldo necesario para evitar situaciones de riesgo tanto a la persona como al negocio.



Conveniencia, por medio de la cual disfrutan de todo un equipo de personas dedicadas a hacer el proceso ágil, conveniente y en menores tiempos. Adicional, en el concesionario el cliente puede ver varias opciones al mismo tiempo y en un solo lugar e incluso hacer pruebas de manejo.



Igualmente, a través del concesionario se le brinda toda la asesoría con relación a la mejor opción para el cliente, la valoración correcta del auto que compra o vende y los mejores mecanismos para acceder a la compra, y se la da la información de procedencia y uso del carro, por medio de peritajes especializados.



Esos beneficios también incluyen agilidad, puesto que en estos lugares se pueden hacer negocios mucho más expeditos, ya que se reciben los autos en parte de pago por otros usados o nuevos, permitiendo que los clientes disfruten del auto que buscan cuando lo deseen.



Autogermana

Proceso seguro



Para el Director de Usados de Autogermana son muchos los riesgos que un cliente puede mitigar al realizar una compra o venta a través del concesionario y no directamente. Entre ellos están el conocer la procedencia y estado real del vehículo, la certificación que el auto fue correctamente importado y, por ende, no tiene asuntos pendientes con los diferentes entes de control.



Así mismo, el cliente tiene la plena certeza de que está negociando con una compañía legal y evita tener contacto con personas que no conoce, al igual que tener que estar girando o recibiendo dineros de terceros en donde se desconoce el origen; además de que es asesorado por profesionales con pleno conocimiento del mercado y del proceso, lo que le garantiza que estará tomando la decisión correcta, basado en sus expectativas y presupuesto.



Con respecto a las garantías que brindan en Autogermana Usados, Vélez afirma que estas varían dependiendo del tiempo de uso y el kilometraje de cada carro. En los casos en que la garantía original de fábrica ya haya caducado, precisa que igual se ofrecen garantías complementarias a los clientes de autos usados, que van desde los 3 meses hasta 1 año adicional.



Mientras que en materia de trámites, el experto resalta que conocer y certificar que el vehículo cumple con todos los requisitos legales de importación da la tranquilidad de evitar futuros problemas y posibles multas.



“A esto se suma la seguridad de saber que no se queda un traspaso abierto y que la propiedad del vehículo efectivamente se realiza, aparte de enterarse del historial de impuestos y evitar comprar vehículos con problemas legales y embargos”, puntualiza José Ignacio Vélez.