En Cartagena se discutirá el futuro sostenible del gas y el petróleo

El Hotel Hilton de Cartagena será sede, entre el 24 y el 26 de agosto, del XIX Congreso Regional Colombiano de Petróleo, Gas y Energía 2022 “Sostenibilidad y coexistencia energética: el futuro de Colombia”, evento emblemático de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet) que en esta ocasión tendrá un especial énfasis en aspectos técnicos, tecnológicos y operacionales de la industria.

“Ante la coyuntura actual, el compromiso de Acipet es con la reactivación sostenible del sector energético como pilar fundamental de la economía, la transformación sostenible del sector energético en un proceso riguroso y moderado dentro de una coexistencia energética, y la consolidación de oportunidades para los profesionales del sector, en especial los ingenieros de petróleos”, explica el ingeniero Luis Guillermo Acosta Cárdenas, director ejecutivo de esta Asociación.



Considerando ese propósito, la edición número XIX del congreso se convierte en el evento más importante del sector energético en Colombia al reunir a los principales actores de la industria en ambientes presenciales y digitales.



“Además de enfocarse en aspectos técnicos y operacionales, el Congreso mirará hacia la excelencia de toda la disciplina de la Ingeniería de Petróleos y las carreras afines, como Geología, Geofísica y Petroquímica, entre otras”, explica el director ejecutivo de Acipet.



Para esta edición, la Asociación ha extendido invitación a representantes del nuevo Gobierno, incluyendo el ministro de Hacienda y Crédito Público, y la ministra de Minas y Energía, junto con representantes de asociaciones del sector, presidentes de operadoras de Colombia y de compañías de servicios, decanos de las cinco facultades de Ingeniería de Petróleos del país, gremios afines y universidades que ofrecen programas académicos relacionados con temas ambientales.



Considerando la temática central, los personajes que participarán y la importancia que este evento tiene para el país, Acipet ha definido los siguientes perfiles de asistentes:



• Directivos de empresas petroleras nacionales e internacionales, con o sin presencia actual en el país.

• Embajadores y asesores.

• Delegados de entidades internacionales.

• Presidentes y vicepresidentes de empresas.

• Operadoras de bienes y servicios petroleros.

• Estudiantes y docentes del sector y carreras afines.

• Representantes de institutos y centros de investigación.

• Formadores de opinión y consultores de medios de comunicación.



“Durante los tres días del congreso reuniremos a los protagonistas más representativos de la industria energética para continuar la reactivación sostenible del sector energético colombiano y definir la hoja de ruta regional y nacional de la transición energética, asegurando así la confiabilidad y un mejor futuro para todos los habitantes del país”, enfatiza el ingeniero Acosta Cárdenas.



Charlas y encuentros temáticos



La sostenibilidad y las energías renovables y no renovables son las áreas que enmarcan la agenda académica del congreso, con asuntos que enriquecerán los procesos desarrollados en el sector de hidrocarburos, según las necesidades actuales del mundo globalizado.



Por eso, en esta ocasión, el Congreso Regional Colombiano de Petróleo, Gas y Energía 2022 “Sostenibilidad y coexistencia energética: el futuro de Colombia” considerará tópicos de muy variado contenido y que serán del absoluto interés para los cerca de 600 asistentes que se esperan en Cartagena, quienes tienen la capacidad de afectar positivamente la realidad energética de nuestra nación.



Acipet ha preparado las siguientes temáticas a tratar durante los tres días del evento:



• Sostenibilidad. Entorno Ambiental, social y economía.

• Energías no renovables. Hidrocarburos, exploración, yacimientos, perforación, producción y transporte, y yacimientos no convencionales.

• Energías renovables y descarbonización. Transición energética, descarbonización y confiabilidad energética.



El congreso incluirá también cuatro conferencias magistrales, centradas en sostenibilidad y entorno, no renovables hidrocarburos y renovables y descarbonización. Junto con esos encuentros, los asistentes podrán asistir a cuatro paneles:



• Política energética colombiana: complejidades y necesidades para lograr la diversificación de la matriz energética.

• Perspectivas ejecutivas del sector energético colombiano.

• Offshore colombiano: ¿Polo continental de desarrollo de la industria costa afuera?

• Energías renovables y la neutralidad en emisiones de carbono.“Contaremos también con la presencia de tres especialistas de Canadá, quienes hablarán acerca de medición de emisiones, política de sostenibilidad canadiense versus política de sostenibilidad colombiana y formación digital, y de un brasilero, que se referirá a técnicas del modelamiento en ambientes digitales”, indica el doctor Luis Guillermo Acosta Cárdenas.



Además, el primer día, se hará el lanzamiento del libro "100 años del transporte de los hidrocarburos".



¿Cómo participar?



Las inscripciones para el Congreso Regional Colombiano de Petróleo, Gas y Energía 2022 “Sostenibilidad y coexistencia energética: el futuro de Colombia” están abiertas en el sitio ‘web’ https://congresoacipet.com/inscripciones/



El registro para estudiantes puede hacerse en el siguiente enlace: https://congresoacipet.com/producto/entrada-evento-estudiantes/



Los profesionales y tendrán la oportunidad de registrarse en https://congresoacipet.com/producto/entrada-evento-congreso/