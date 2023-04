Conoce Álaga, el crédito 100% digital que impulsa las mipymes

Buscando una manera de resolver el panorama y aportar a un segmento de mercado que dinamiza la economía y es uno de los mayores generadores de empleo del país, nace una oportunidad de crear una herramienta financiera exclusivamente para este tipo de empresas que les permita fortalecerse y crecer. Ginna Pardo, directora estratégica de Álaga y Camilo Neira, director general de Carvajal Digital, exploran la importancia de la inclusión financiera para las empresas y la incidencia que significa su crecimiento y el desarrollo económico del país.

¿Por qué es importante la inclusión financiera?

R/. Ginna Pardo: El acceso a servicios financieros facilita la vida de las personas y las empresas dándoles herramientas de ahorro, transacciones, créditos, inversiones, seguros, entre otros. La inclusión financiera contribuye al desarrollo económico y social de un país pues, está altamente comprobado, que ayuda de manera directa en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población e impulsa las actividades de las micro y pequeñas empresas.



¿Cuáles son los principales retos en materia de inclusión financiera para las empresas en Colombia?

R/. Ginna Pardo: De acuerdo con las cifras del informe de Banca de las Oportunidades de 2021, si bien 1,02 millones de personas jurídicas contaban con un producto financiero, solamente 280.229 tenían un crédito activo al momento del informe (incluso notándose una disminución de cerca de 4.000 empresas frente al año inmediatamente anterior). Estas cifras muestran que en materia de acceso a crédito en Colombia tenemos aún un camino largo por recorrer.



¿Por qué es tan importante la financiación para la sostenibilidad de una empresa?

R/. Camilo Neira: En cualquier tipo de negocio, el empresario necesita recursos que le permitan realizar sus actividades. Luego, durante la operación tiene dos retos fundamentales. Por un lado, solventar sus costos operacionales mientras realiza el recaudo por la venta de los bienes y servicios, es decir, tiene un desbalance en su flujo de caja que debe apalancar solo para lograr operar y, por otro lado, sus crecimientos en el tiempo requerirán, seguramente, recursos para ampliar sus capacidades. En esta realidad, el fondeo o financiación se vuelven un elemento fundamental para la sostenibilidad y crecimiento de las empresas. Acá existe un factor relevante y es el ciclo de tiempo en que se logran conseguir los recursos, que es uno de los ejes en los que trabaja Álaga para acompañar a los micro y pequeños empresarios.



¿Por qué es difícil para las empresas en Colombia acceder a créditos?

R/. Ginna Pardo: Diferentes estudios han tratado de indagar acerca de las barreras para el acceso a créditos por parte de las personas jurídicas. Dentro de las principales razones se pueden destacar:

El exceso de trámites (que convierten las solicitudes y aprobaciones en procesos largos y complejos).

La falta o insuficiencias de garantías.

No contar con historial crediticio o haber tenido un reporte negativo.

Los productos no se adaptan a las necesidades de financiamiento o a las características de flujo de pagos de la empresa.



¿Qué tipo de oferta de financiación pueden encontrar las empresas en Colombia?

R/. Camilo Neira: Las empresas se pueden encontrar diferentes tipos de créditos como microcréditos, créditos de consumo, créditos comerciales (estos dos generalmente a varias cuotas), tarjetas de crédito empresariales, entre otros. Los que más se conocen son los ofrecidos por los bancos, algunos especializados incluso en segmentos dirigidos a las micro y pequeñas empresas.

En los años recientes, esta oferta viene siendo complementada por las Fintech las cuales, por medio de la agilidad, el uso intensivo de la tecnología, el enfoque en el cliente y la innovación, han venido desarrollando y poniendo al servicio ofertas de valor que facilitan el acceso y utilización de este tipo de productos.



¿Qué es Álaga y cómo aporta a la inclusión financiera de micro y pequeñas empresas?

R/. Camilo Neira: Álaga es una Fintech que ofrece acceso a un crédito rotativo para personas jurídicas 100% digital. La plataforma realiza el estudio de crédito utilizando inteligencia artificial de manera supremamente ágil, brindando plazos de hasta 45 días para el pago. La oferta de valor se centra en una experiencia 100% digital, en un ambiente seguro y con tiempos muy competitivos para la aprobación y desembolso de créditos. No hay costos adicionales ni colaterales o garantías diferentes al pagaré, es decir sin sorpresas y sin fricción en el proceso.

Álaga facilita el acceso a crédito de las micro y pequeñas empresas con una oferta de financiación diferente e innovadora a las que hoy se encuentran en el mercado.



¿CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO DE ÁLAGA?

Para solicitar el crédito digital, se deben realizar los siguientes pasos:

Registro y diligenciamiento de datos básicos en www.alaga.com.co

Validación de identidad de representante legal y autorización de estudio de crédito.

En caso de ser aprobada la solicitud, se pedirá una firma electrónica de documentos y quedará habilitado el crédito sobre el cual se puede solicitar el desembolso.