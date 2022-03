Conozca algunas claves para hacer crecer su negocio

De acuerdo con cifras de Confecámaras, el año pasado cerró con un balance muy positivo en materia de emprendimiento en Colombia, pues entre enero y diciembre se crearon 307.679 nuevas empresas, es decir, un aumento de 10,6% en comparación con 2020.

Y si se mira el tamaño de la empresa, medido por el valor de sus activos, se evidencia que el conjunto de nuevas unidades productivas está conformado principalmente por microempresas (99,5%), pequeñas empresas (0,4%) y medianas y grandes compañías (0,03%).



Esos datos indican que la creación de microempresas creció en 10,6% con respecto a 2020, al pasar de 276.891 a 306.140, en tanto que las pequeñas empresas se incrementaron 9,1%, pasando de 1.328 a 1.449.



La tendencia positiva de 2021 en esta línea se empezó a observar desde el primer semestre del año, cuando se crearon 96.431 empresas, lo que equivalía en ese momento a 93 emprendimientos, pequeñas empresas o pymes por día, 9,3% más que en el mismo periodo de 2020.



A esas estadísticas se suma una más, de la Cámara de Comercio de Bogotá, que señala que la tasa de supervivencia de los emprendimientos, en la región, es de 64% al primer año de creación y de 36,5% a los cinco años.



Frente a esa dinámica, Katherine Ayala, gerente de Marca de Aspel para Colombia, sostiene que existen muchos factores determinantes para que una empresa crezca o fracase en el intento, donde organizar, formalizar y cuantificar resultan ser los principales.



Para ella, una adecuada organización llevará a responder preguntas claves como: ¿cuántos clientes tengo en mi negocio?, ¿cuál es el valor a hoy de mi inventario?, ¿cuántas cotizaciones he hecho en el mes?, ¿cuántas cotizaciones han terminado en venta?, y ¿cuántas facturas POS he hecho por cada caja habilitada?

“Tener organizada la información y procesos del negocio llevará a mejorar los niveles de atención al cliente, la fidelización de clientes, nuevos clientes gracias a la recomendación (voz a voz), aumento de la productividad, mejora de procesos e innovación”, explica Ayala, quien agrega que con un software como ADM –de la compañía Aspel– la información siempre está organizada y actualizada de acuerdo con las necesidades de cada negocio (clientes, productos, terceros, compras, cotizaciones, factura electrónica o factura POS).



En lo que hace referencia a la formalización, más allá de cumplir con los requisitos de ley, para la experta esto se traduce en la puerta para que los negocios crezcan, se desarrollen y lleguen a nuevos mercados.



Así mismo, formalizar puede ayudar a lograr mayor visibilidad hacia tu público objetivo, acceso a financiaciones para mejoras, aumento de credibilidad, crecimiento en ventas, facilidad para acceder a recursos no reembolsables (Bancóldex, Fondo iNNpulsa y Fondo EmprenderSENA) y la posibilidad de inscribirse en capacitaciones gratuitas, foros y ferias.

Como parte de esa formalización, y que también es posible con soluciones como ADM, desde el año pasado todos aquellos obligados a facturar electrónicamente deben estar cumpliendo con esta disposición emitida por la Dian en 2020 y para lo cual estableció unas fechas límite de acuerdo con el tipo de contribuyente y actividad económica.



Así, quienes constituyan su empresa, cambien de actividad económica o pasen a ser responsables de IVA y/o impuesto al consumo, deberán iniciar a generar facturas electrónicas dentro de los dos meses siguientes.



Nómina Electrónica

​

De igual manera, por medio de la Resolución 13 de 2021, la Dian amplió esta normatividad a la presentación del Documento Soporte de pago de Nómina Electrónica, funcionalidad que se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica.

“Es un documento con efectos fiscales para el empleador, permitiéndole deducir el pago de la nómina de sus ingresos. Se tiene como plazo para su transmisión dentro de los 10 primeros días del mes siguiente al cual corresponde el pago; no se requiere enviar al trabajador y obtener su acuse de recibo, mientras que el volante o comprobante de nómina se seguirá emitiendo como siempre, y no cambia la periodicidad de pago de la nómina”, precisa Ayala.



A estas disposiciones sobre el Documento Soporte de pago de Nómina Electrónica se sumó la Resolución 37 de 2021, que establece que los nuevos sujetos que deban generar este documento cuentan con un plazo de dos meses, que contarán a partir de la realización de los pagos de nómina, para llevar acabo el procedimiento de habilitación y así realizar la transmisión del documento soporte de pago de nómina.



De esa forma se determinó que el primer grupo, más de 250 empleados, debía hacer esa emisión el pasado primero de septiembre de 2021; el segundo, desde 101 hasta 250 empleados, el primero de octubre del mismo año; el grupo 3, desde 11 hasta 100 empleados, el primero de noviembre de 2021, y para el cuarto grupo, de uno a 10 empleados, se amplió este plazo hasta el mes de mayo.



En este caso, según la Dian, deberán realizar la primera generación y transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica y las notas de ajuste del citado documento, así: los meses de diciembre de 2021, enero y febrero de 2022, de forma independiente, dentro de los diez primeros días hábiles del mes de mayo de 2022.

“Y los meses de marzo, abril y mayo de 2022, de forma independiente, dentro de los diez primeros días hábiles del mes de junio de 2022. Se debe tener en cuenta que esta modificación no aplica para los empleadores que hayan realizado la implementación de forma anticipada del documento soporte de pago de nómina electrónica”, indica la entidad.



Teniendo en cuenta esta información, la aplicación en la nube ADM llega como una solución para ayudarles a estos emprendedores a cumplir con los requerimientos exigidos por la Dian, como nómina y facturas electrónicas ilimitadas, nómina individual, nómina de ajuste, documentos POS, firma digital incluida del proveedor tecnológico, pruebas de habilitación automáticas, todo esto sin implementación ni costos adicionales.

Finalmente, cuantificar también es de gran relevancia, ya que tener los números claros permite saber el estado real de un negocio y tomar decisiones basadas en datos que lleven al crecimiento. Además, ayuda a conocer aspectos que se pueden mejorar, potenciar puntos fuertes, establecer objetivos y evaluar acciones específicas.



“Con ADM conoce el estado de su negocio en tiempo real y por fechas específicas: valor de facturación, cotizaciones y compras, clientes más importantes, cobranzas y antigüedad de saldos, productos más vendidos y utilidad bruta”, resalta Katherine Ayala.