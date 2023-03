Conozca como mantener su carro ‘Uno A’

Hay quienes buscan la felicidad y hay quienes la crean viajando. No hay sensación más única que alistar las maletas, preparar el mecato y comenzar a rodar por las carreteras en busca de aventuras. Cómo no sentirse un rey al volante mientras se contemplan los paisajes colombianos, sintiendo el camino y la tranquilidad de que su vehículo está en óptimas condiciones.

Son esos pequeños detalles los que hacen a un viaje inolvidable. Aspectos que, además, significan todo cuando las ruedas se convierten en el medio para vivir y conocer el mundo. Confort, seguridad, economía, eficiencia de combustible, calidad, confianza y por qué no, estatus. Todo es importante a la hora de pensar en movilizarse en carro.



CRC, conocida por sus productos para automóviles, motos y bicicletas, es una de esas marcas que lo tienen todo, el balance perfecto entre precio, calidad y, como dicen ellos mismos, “pequeños detalles que le dan valor a su vehículo”. Una mezcla a veces difícil y que, según expertos, como Juan Pablo Arenas, campeón nacional de automovilismo en 2022, es parte esencial a la hora de rodar.



“El combustible, por ejemplo, es la sangre del motor. De su calidad depende no solo el ahorro, sino también el rendimiento y la vida útil del vehículo”, afirma el campeón, no sin antes recomendar a los conductores el uso de productos que puedan incrementar el desempeño de la gasolina, disolver impurezas o prevenir el óxido y la corrosión en el motor, como el Super Octane de CRC.



Para muchos conductores un vehículo significa comodidad, pero si somos sinceros también significa gastos. Gentil Quintero, mecánico de cabecera con más de 35 años trabajando en la zona del Siete de Agosto, en Bogotá, en Quintero Automotriz, afirma, sin dudarlo, que la mayoría de sus clientes se acercan a reparar sus vehículos por fallas en el motor.



“Mantener el motor es lo más importante, en especial los inyectores. Los carros ya no son como antes, ahora muchos motores son desechables y por eso hay que cuidarlos mucho más. Como dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar” afirma.



Un aceite que mantenga lubricado el motor puede ser una de las mejores decisiones para mantener su vehículo en óptimas condiciones. A esta lista de productos preventivos se suman líquidos refrigerantes, que puedan evitar que el motor se sobrecaliente, limpiadores de inyectores y otras partes del motor, así como aditivos de gasolina y desengrasantes.



Protección para el futuro



Por otra parte, Andrés Monrroy, vendedor de automóviles y camionetas usadas en un reconocido concesionario del norte de Bogotá, afirma que el factor estético es fundamental a la hora de comprar o vender un vehículo, sobre todo en un mercado tan activo.



“En mi experiencia de 11 años en el sector, el secreto para conseguir una buena venta es que el vehículo se encuentre en el mejor estado posible. Los clientes siempre buscan un precio bajo y la mejor calidad. En ese orden de ideas invertir en un mantenimiento adecuado es literalmente un buen negocio para cualquier persona que desee vender o conservar su vehículo usado”, afirma Monrroy.



Y para ello, las siliconas, que protegen las superficies de los rayos del sol y evitan la decoloración y el agrietamiento, son unos de los productos estrella en el cuidado de los vehículos. A estas se suma el famoso ‘quita rayones’ rubbing, que le ha quitado varios dolores de cabeza a más de un colombiano, así como cremas desmanchadoras, ceras brilladoras y limpiadores de cuero y cojinería.



Sostenibilidad y calidad



Otro factor importante a tener en cuenta al momento de pensar en el cuidado del vehículo es el medioambiente, pues los productos a utilizar pueden llegar a contaminar e impactar negativamente el planeta, por esta razón cada vez son más las marcas que se preocupan por ofrecer portafolios de calidad y con conciencia ambiental, CRC es una de ellas, prueba de ello es su nueva línea cosmética y ecológica.



Esta cuenta con la misma calidad de siempre y con productos como el ‘Eco Desengrasante’, ideal para limpiar las superficies del auto donde se acumula grasa y aceite; el ‘Shampoo Autobrillante’, que limpia, desmancha y brilla en una sola operación; y el ‘Eco Clean Lavado en Seco’ para lavado y encerado en seco del vehículo y filtro UV.



Así que ya lo sabe, prevenir siempre será la mejor decisión a la hora de rodar, y para ello, es mejor invertir en los pequeños detalles que le dan valor a su vehículo. Y qué mejor que hacerlo de la mano con expertos que conocen el mercado y ofrecen productos que se ajustan a las necesidades de cada usuario.



Lubricantes, desengrasantes, ceras, siliconas, limpiadores, desinfectantes, aditivos, entre otros productos de CRC, para mantener en excelente estado el interior y el exterior del auto están disponibles en almacenes de cadena como Easy, Homecenter, Éxito, Jumbo, Home Sentry, al igual que en los centros de lujos y repuestos de las principales ciudades del país.



Conozca más sobre estos productos en www.crcautomotriz.com; y siga las redes sociales @crcautomotriz en Facebook, @crcautomotriz en Instagram, y como @crc-automotriz en YouTube.