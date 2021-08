Conozca los beneficios del factoring para su empresa

El factoring es una modalidad de financiación mediante la cual una empresa obtiene liquidez inmediata al vender sus facturas por cobrar, adelantando los ingresos derivados de ellas. Diferente a un crédito con una entidad financiera, en el modelo de factoring no se pacta un monto fijo a un plazo fijo, sino que se pide el valor negociado previamente con algún cliente por una venta en una factura y la obligación se cancela en la fecha de vencimiento de la factura con los fondos que provienen de ella.

En Colombia, es una práctica común la venta a crédito entre las empresas con plazos de 60, 90 e incluso 120 días. Sin embargo, el giro normal del negocio trae obligaciones que no dan espera a la fecha del pago de las facturas, lo cual impacta de forma negativa el flujo de caja. La solución ideal para estos casos es optar por el factoring para vender estos documentos y recibir financiación rápida.



De esta manera la financiación se da de forma controlada, pues se realiza con el respaldo de un ingreso por recibir y no se incurre en plazos diferentes a los del pago de la factura, controlando así el costo financiero y delimitándolo al tiempo exacto durante el cual se requiere el dinero.



¿Necesita liquidez en su empresa? De clic aquí y comience el proceso



Las empresas interesadas en este modelo de financiación, deben ofrecer sus facturas a las entidades de financiación quienes, tras hacer un estudio de crédito a la empresa, ofrecen un valor de compra por las facturas, aplicando una tasa de descuento por entregar el dinero de forma inmediata. Después de aceptar la tasa de descuento, la empresa recibe su dinero de manera fácil y rápida, y el financiador se convierte en el nuevo tenedor de la factura y se encarga de su cobro. Esto genera también reducciones en la operación de áreas como cartera o cuentas por cobrar.



Estos son algunos beneficios destacados del factoring:



1. Obtiene liquidez inmediata por sus facturas por cobrar. Así, no tiene que esperar al plazo de pago si necesita su dinero con mayor rapidez.

2. Reduce la carga operativa en áreas financieras como cartera.

3. Generalmente, los procesos de factoring suelen ser más rápidos y sencillos que la financiación tradicional.

4. Se tiene un control claro de la fuente para el pago de los fondos y la duración de la operación, optimizando así el pago de intereses.

5. En ocasiones, no es necesario que su empresa pase por un estudio de crédito. Aquellas empresas con clientes que tienen modelos de confirming estructurados cuentan con los cupos aprobados para el descuento de facturas de sus proveedores sin necesidad del análisis crediticio de su empresa.



Conozca aquí cómo conseguir liquidez por medio del factoring electrónico



Para ayudar a las empresas a realizar Factoring en unos clics, Carvajal Tecnología y Servicios lanzó LiquidezYa, una plataforma digital para gestionar y publicar sus facturas por cobrar. En LiquidezYa se pueden exponer las facturas a más de 15 financiadores de manera simultánea con un solo clic, maximizando la probabilidad de financiación y aprovechando los beneficios que el factoring le puede dar a su empresa.



Consiga aquí liquidez con LiquidezYa.com



PORTAFOLIO