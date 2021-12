Conozca Nominapp, la Startup que ofrece Nómina Electrónica gratis

El plazo para la implementación de la Nómina Electrónica, según la resolución 013 de 2021 de la DIAN está próximo a vencer. El viernes 10 de diciembre es la fecha límite para las compañías que tengan dentro de su nómina entre 11 y 100 colaboradores, mientras que las empresas entre 1 y 10 trabajadores, tendrán hasta al 10 de enero del 2022.

Aunque lo anterior tiene como fin acelerar la digitalización, además de una clara intención de tener un control más preciso de la información de salarios y pagos de las empresas en Colombia, lo cierto es que es usual escuchar por estos días a los empresarios decir: “Si a la DIAN ya le estoy reportando con mi declaración de renta, ¿por qué me toca ahora hacer este proceso?”, “¿Enserio me toca pagar otro proveedor y tener un costo extra a causa de la DIAN?” de igual manera, es común escuchar “entonces cada vez que ellos saquen una nueva resolución me toca pagar más dinero”.



En ese orden de ideas y comprendiendo las limitaciones, desconocimientos y frustración por este nuevo gasto, en especial de las pymes, la Startup colombiana Nominapp ha anunciado que está ofreciendo Nómina Electrónica gratis y de por vida.



Al consultarles sobre este tema y su oferta, Andrés Ángel CEO de Nominapp, empresa especializada en el sector aseguró “El desconocimiento sobre la Nómina Electrónica, los costos elevados para las empresas y no tener claro cuáles son los proveedores autorizados hicieron que Nominapp se pusiera la camisa por estas compañías. Dijimos que, para ser el líder de la categoría de la Nómina Electrónica, teníamos que desafiar el Statu quo, pensamos en hacer algo totalmente disruptivo y decidimos dejar nuestro servicio 100% gratis de por vida con el cual puedan cumplir con todos los requisitos de la resolución de la DIAN”



Aparte de la gratuidad en su servicio, las compañías tomando esta opción, contarán con una plataforma que está avalada y autorizada por la DIAN y la UGPP, lo que garantizará evitar futuros dolores de cabeza en cuanto a demandas y sanciones.



Nominapp es el primer software de nómina que permite a las empresas liquidar y emitir ante la DIAN su nómina de forma automática, logrando que las compañías hagan de este proceso algo más humano y sencillo. A través de esta Startup, las empresas podrán disminuir sus tiempos de procesamiento de nómina en más de un 80% y evitar riesgos al máximo, ya que los cálculos son automáticos y se actualiza con la norma, lo que evita margen de error.





¿Cómo se adquiere Nominapp?

“Tenemos una versión premium y una 100% gratuita y completa, que como proveedores autorizados cuenta con todos los lineamientos y estándares que exige la DIAN. Hemos apostado a que con este modelo podamos ser la compañía que más nóminas procese en Colombia, camino en el que ya hemos logrado liquidar hasta el momento, más de 1 billón de pesos”, de más de 25 mil personas, y con el objetivo que, a diciembre de este año, luego de la temporada de Nómina Electrónica, cerremos en más de un millón”, puntualizó Ángel.



Para usarla, solo debe crear una cuenta en https://nominapp.com y con solo los datos de la empresa y empleados; e información como frecuencia, medio de pago y su banco aliado, podrá cumplir con este requerimiento, teniendo a su vez la mejor experiencia de nómina.