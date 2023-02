Cotel, el integrador tecnológico que evoluciona con el mercado

Cotel es una empresa fundada en Cali en 1991 con el nombre de Comunicaciones & Telefonía S.A. que tenía como objetivo comercializar productos como teléfonos, conmutadores, plantas telefónicas y otros accesorios enfocados en esa línea negocios.

Hoy, la compañía está conformada por un equipo colombiano de ingeniería de alto rendimiento que integra entornos tecnológicos para compañías élite, convirtiéndose en aliada de su desarrollo.



La evolución estuvo marcada por el arribo en la última década del siglo 21 al mercado colombiano de empresas como AT&T y Siemens, que hicieron inviable el negocio de las telecomunicaciones. Por eso, Comunicaciónes & Telefonía S.A. se adecuó a las circunstancias y dio un viraje hacia los sistemas computacionales

“En ese momento Colombia estaba en el proceso expansivo de la tecnología, y grandes servidores y equipos de sistemas para las compañías se estaban implementando, para lo cual se hizo necesario complementar esos complejos sistemas con dispositivos de respaldo. Fue entonces cuando decidimos incursionar en el mercado de las UPS y pudimos establecer una relación comercial exclusiva con la marca de UPS, Best Power, uno de los mayores fabricantes de ese tipo de unidades de alimentación, permitiéndonos ser sus representantes exclusivos en el país durante once años”, comenta James Quijano, gerente general de Cotel.

Así, la compañía pasó de comercializar cajas a involucrarse en servicios de mantenimiento asociados para estos equipos, lo que hizo que la relación con Best Power creciera hasta mediados del 2000, fecha en la que el Grupo financiero inversor “Invensys power systems” adquiere esta compañía.



“Entre 1997 y 1998 ya la compañía incursionaba en la comercialización de equipos de mayor potencia, debido a que, aunque teníamos la representación exclusiva de Best Power, las potencias de sus productos eran limitadas. El mercado estaba exigiendo equipos de 50, 80 y 100 KVA, y por eso optamos por comprar también dispositivos de la marca APC. La adquisición de Best Power por parte de Invensys nos permitió tener también la comercialización de la marca Powerware para ofrecerles a las empresas de Colombia una alternativa en valores añadidos y precios competitivos”, dice Quijano.

Sin embargo, en 2003 llega a su fin esa relación de representación, circunstancia que llevó a Cotel a tomar en 2004 la decisión de dedicarse, de manera exclusiva, a la comercialización de equipos APC, que tenía en su portafolio, UPS de diferentes gamas y potencias con las cuales la compañía caleña apalancaba parte de su crecimiento.



“El modelo de negocio de APC siempre se dirigió a mayoristas, integradores y ‘resellers’, y nos generaba cierto conflicto interno porque estábamos acostumbrados a la exclusividad. Aun así, decidimos. Afrontar el reto y seguir adelante con el fabricante en función del crecimiento y la dinámica de los negocios, manteniendo el buen servicio que nos ha caracterizado desde los inicios de la compañía”, señala el gerente general de Cotel.

Un nuevo giro se presentó en 2007 con la compra de APC por parte de la multinacional Schneider Electric. Esta adquisición le permitió a Cotel incursionar en otro tipo de negocio, convirtiéndose en un complemento para la expansión del mercado.



Eso incluyó un nuevo reto para la organización en términos de conocimiento, entrenamiento y permanentes capacitaciones de sus empleados, la formación en otras líneas de negocio y el manejo de nuevos productos como partida inicial y fundamental para entrar en la industria de los centros de datos

“Poco a poco, con una ardua labor de convencimiento y de trabajo en equipo, dedicación y perseverancia, pudimos traer al mercado y posicionar soluciones diferentes”, recuerda Quijano.

James Quijano, gerente general de Cotel

El primer centro de datos Uptime

Cotel ha evolucionado de ser vendedora de cajas, combinarle en el tiempo el servicio y pasar a ofrecer soluciones más complejas, involucrando en esos cambios cableado estructurado, fibra óptica, adecuaciones eléctricas, sistemas de generación, soluciones de enfriamiento tanto de precisión como de confort y seguridad electrónica hasta implementar soluciones de telecomunicaciones de alto tráfico y desempeño.

La empresa de origen caleño ha implementado a lo largo de su historia nuevos modelos de negocios y suma un gran número de clientes en todo el país que



prefieren sus servicios y acompañamiento por la calidad de su trabajo, la confianza que genera y la reputación que ha adquirido.



Gracias a eso, en 2011 Cotel respaldó a una compañía establecida en la Zona Franca de Bogotá en el diseño y la construcción de su centro de datos con generosas áreas blanca para la explotación del telco. Este desarrollo la llevó a fortalecer su posicionamiento en el mercado y ampliar el alcance de su labor.

A raíz de dicho trabajo, en 2014 tuvo la oportunidad de acompañar a una organización multinacional en su objetivo de contar con un ´Data Center’ de talla internacional, certificado con los más altos estándares de UPTIME e ICREA, tanto en diseño como en construcción bajo la modalidad de arrendamiento. Convirtiéndonos en su época en los pioneros de construcciones de centro de datos certificados. Para ello, Cotel decidió hacer inversiones que ascendieron a más de $20 millones de dólares para la construcción de un centro de datos de talla internacional, certificado en diseño y ‘facilites’ por el Uptime Institute.

“Compramos los terrenos y adelantamos el diseño del ‘Data Center’ con mano de obra colombiana y desarrollamos toda la labor de montaje e implementación en un tiempo récord de 300 días para entregar una solución que pudiera ser usada de inmediato. Desde entonces, nos hemos convertido adicionalmente en operadores de ese centro de datos, diseñado para 5,5 MVA de energía”, afirma James Quijano.



A partir de ese año, Cotel ha sido requerida por diversas compañías multinacionales para la construcción de ‘Data Centers’ y más aun con la entrada de los centros de datos hiperescala que pueden llegar a tener grandes consumos de energía en rangos entre 10 a 50 MVA y un poco más. Demanda de energía que no es común en Colombia y que requiere grandes inversiones de los operadores para proporcionarla.

Al respecto, el gerente de la empresa asegura: “No somos los únicos en enfrentar estos retos. El mercado y el país están evolucionando para responder a estas exigencias y hacer crecer nuestra disponibilidad para el establecimiento de centros de datos”.



Por otro lado, Cotel ha construido ´Data Centers’ para clínicas, entidades financieras, hospitales, universidades, industrias, organizaciones de servicios y entidades del Estado, a la par de emplear sus recursos propios en otras líneas de negocio.

Presente y futuro en evolución

La empresa también está en capacidad de efectuar estudios de auditoría, factibilidad de negocios e implementaciones enfocadas en temas de subestaciones, ductobarras, acometidas eléctricas, backbone de fibra optica y cobre, plantas de generación, grandes montajes de enfriamiento y sistemas de telecomunicaciones. Así mismo, adelanta diversos negocios relacionados con seguridad electrónica que



involucran CCTV, control de acceso, control de iluminación, sistemas de intrusión, sistemas de detección y extinción de incendios.

“Recientemente asumimos el reto de modificar el diseño e implementar todo el sistema de telecomunicaciones de última generación y tráfico de la clínica CTIC, en Bogotá, dedicada a la atención integral y la investigación del cáncer en Colombia y Latinoamérica”, destaca Quijano.

COTEL

Además, Cotel ha sido responsable del diseño del centro de datos de las Fuerzas Armadas de Colombia ( Proyecto Fortaleza), que próximamente empezará a ser construido, igualmente hemos apoyado a grandes consumidores de centros de datos, en la optimización de los diseños cuando han sido contratados por terceros nacionales e internacionales y con ello generarles importantes ahorros y eficiencias.



“A futuro, seguiremos evaluando no solamente las tendencias del mercado, sino también la dinámica de los crecimientos exponenciales de las áreas de tecnología, las mejoras que se vienen dando en los centros de datos y su evolución, considerando la implementación de ‘Data Centers’ certificados en Uptime, icrea, TIA942, IDCA y otras entidades certificadoras, lo que nos hace un referente para la industria de los centros de datos”, comenta el gerente general de Cotel.

En temas de automatización, la compañía incorpora un equipo muy fuerte e implementa mediciones, data y analítica de datos a través de grandes plataformas, que le permiten la administración eficiente de todos los subsistemas, generando un impacto positivo en el medio ambiente, reduciendo la huella de carbono, mediante el uso racional y eficiente de la energía, agua y otras variables que se derivan de todos los procesos.



Es importante dar a conocer que la compañía Cotel homologo y registro su propia marca de ups, aires acondicionados y baterías de litio, bajo el nombre “Ioxus”, con un portafolio de equipos monofásicos, bifásicos y trifásicos implementados en soluciones para compañías reconocidas y también instaladas en territorios con deficiencias marcadas de energía limpia.

Actualmente nuestra organización goza del reconocimiento, prestigio y alta reputación en el mercado Colombiano, somos el referente para la industria de los ‘Data Centers, nuestro servicio de alta calidad ha permitido operar, administrar y mantener soluciones de alta complejidad para empresas del sector telecomunicaciones, lo mismo que para clínicas, hospitales, universidades, empresas de servicios, industria, aviación entre otras, principalmente por los recursos humanos propios, competentes, capacitados y entrenados en diversas disciplinas que se convierten en la materia prima de la compañía.

