Crédito para mejorar la calidad de vida y desarrollar el país

En la actualidad, el acceso al crédito de consumo es más ágil y posible que en otras épocas, sin embargo, sin el concurso de entidades como el FGA Fondo de Garantías, que operan como garantes para avalar los préstamos ante el sistema financiero y los establecimientos comerciales, el camino no sería tan expedito.

David Bocanument Trujillo, presidente del FGA, en entrevista con este diario, le cuenta a los colombianos sobre la contribución histórica y reciente que ha hecho la entidad a la reactivación económica nacional que le permite al país continuar creciendo.



¿Colombia sabe que durante muchos años han avalado millones de créditos de consumo?



Cumplimos este año 25 de la mano de nuestros principales promotores: la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías y el gobierno municipal de Medellín, que tienen alrededor del 96% de la participación accionaria de esta organización creada con el propósito superior de facilitar el acceso al crédito a través de la figura de la fianza institucional. A la fecha, hemos garantizado más de $20 billones en créditos de consumo en más de 10 millones de operaciones efectuadas por unos cuatro millones de personas.



¿Cuál ha sido el comportamiento histórico de la cartera?



Los colombianos somos buena paga y nosotros como Fondo de Garantías podemos decirle al país que, en términos de consumo, presenciamos una recuperación económica muy importante. Solo este año hemos garantizado unos cinco billones en créditos de consumo, producto de más de dos millones de operaciones realizadas por más de un 1,7 millones de colombianos.Además, el enorme esfuerzo que el Gobierno Nacional ha hecho con la vacunación se refleja en una dinámica económica en franca recuperación, que podría traducirse en un crecimiento proyectado del 8%, algo nunca visto antes.



¿Es rentable operar como fiador institucional del ciudadano común?



Nuestra figura de la fianza para facilitar el acceso al crédito de consumo no debe verse desde la rentabilidad financiera sino desde la sostenibilidad. Este tipo de crédito es muy atomizado, con montos pequeños por crédito aprobado, lo que hace que el riesgo también sea bajo, sobre todo si, como sucede en Colombia, los deudores son cumplidos a la hora de honrar sus obligaciones. En definitiva, nuestra rentabilidad es social porque mejora la calidad de vida y contribuye a desarrollar el país.



¿El portafolio del FGA está supeditado a los bancos de primer piso?



Trabajamos con todos los intermediarios de crédito, no solo bancos vigilados por la Superfinanciera, sino cajas de compensación familiar, fondos de empleados y establecimientos de comercio que entregan sus productos a crédito. En los últimos años, las Finetch han entrado fuerte a participar en el sector otorgando créditos de manera rápida y ágil, aprovechando las herramientas de la era digital.



Háblenos sobre su inversión en ciberseguridad



Durante la emergencia sanitaria pudimos ofrecer la garantía digital para avalar nuestra fianza a través de los dispositivos móviles de los usuarios, en vez de requerir su presencia física. Nuestras principales inversiones se hacen en tecnología para garantizarles a los intermediarios financieros la seguridad de la información y a los usuarios, la agilidad en los procesos.



¿Cuál es el aporte del FGA a la inclusión financiera en Colombia?



Nuestros esfuerzos en bancarización impactarán positivamente en la calidad de vida de los colombianos y el progreso del país. En zonas rurales, ahora la agilidad de procesos es una norma, cerca del 50% de las garantías que avalamos están en esos créditos básicos que otorga el comercio a los ciudadanos, seguidos por los de libre inversión, línea de crédito educativo para que las familias y los estudiantes cuenten con un fiador institucional y no tengan que desertar de sus sueños y otra de vehículos, especialmente motos, un segmento de gran crecimiento en el país, por ser un medio de transporte y trabajo muy accesible.



¿Cómo sabe un ciudadano que su crédito fue avalado por el Fondo?



Operamos bajo la figura de la garantía automática, que quiere decir que mientras un ciudadano solicita y le es aprobado un crédito de consumo, entran a operar nuestros convenios con las instituciones financieras, comercios, cajas de compensación, operaciones con tarjeta de crédito y fondos de empleados, para que el desembolso sea más rápido, ágil y oportuno. Por servir de fiador cobramos un valor que difiere de acuerdo al monto aprobado y que está incluido en el crédito.



¿Su opinión sobre la Ley de borrón y cuenta nueva. Los beneficia o perjudica?



Es una gran oportunidad para nosotros y para que los colombianos que han tenido alguna dificultad en el pago de sus obligaciones, o que las han pagado tardíamente pero aún están reportados en las centrales de riesgo, puedan sanear en seis meses su récord de cumplimiento; sin embargo, también es un nuevo desafío para los otorgantes de crédito que deben actualizar rápidamente data y ajustar sus metodologías de aprobación para mitigar el riesgo.



¿Poseen calificaciones internacionales de alto perfil que avalan su gestión?



Somos un negocio basado en la confianza y por eso debemos reflejar nuestra salud financiera a través de un puntaje, que en nuestro caso es publicada por la firma internacional Finch, que nos ha dado una calificación F1+ en el corto plazo, que es el más alto nivel al que puede aspirar una entidad. Actualmente está en revisión nuestra calificación AA- con outlook positivo, y esperamos que a mediados de diciembre se nos otorgue una nueva.



¿Cuál es el mensaje institucional que quiere trasmitir el FGA Fondo de Garantías?



Invitarlos a ser parte de la recuperación económica del país y convocarlos al optimismo, basados en las cifras positivas que reporta la economía y la posibilidad de que los colombianos cuenten con un fiador institucional como nosotros para acceder al crédito de consumo. Somos una entidad de puertas abiertas y para quienes deseen conocer nuestros productos y los beneficios de nuestras garantías, pueden informarse en la web www.fga.com.co