Cuso International destaca empresas colombianas líderes en inclusión

Enfocada en reducir la pobreza y la inequidad a nivel mundial, Cuso International, ONG canadiense, tiene como visión lograr un mundo equitativo, inclusivo y sostenible, en donde todas las personas sean tratadas con dignidad y tengan la oportunidad de participar plenamente en la sociedad. De hecho, uno de sus objetivos estratégicos es trabajar con algunos socios para abordar las causas fundamentales de dicha situación, mejorando las condiciones económicas y sociales de los grupos marginados.

En ese sentido, Cuso International, junto con el apoyo de la Embajada de Canadá, realizó el pasado 30 de enero en el Jardín Botánico de Medellín, el evento ‘Construyendo Rutas para la Inclusión’, en el cual se destacaron el éxito de dos empresas de Medellín, dos de Manizales y una ONG de Cali por haber completado satisfactoriamente la ‘Ruta Inclusiva’.



En palabras de Aymeric Astre, representante país de Cuso International en Colombia, "aplaudimos la apuesta de estas organizaciones por la inclusión y el empleo formal en Medellín, Cali y Manizales. Aunque los desafíos persisten, estos logros nos inspiran. Cuso International sigue comprometido con nuevas iniciativas como la Ruta Inclusiva, no solo en Medellín, sino en toda Colombia, para impulsar el desarrollo socioeconómico y construir un futuro más inclusivo y equitativo".



Cuso International Cuso International

Siendo así, entre las entidades reconocidas se encuentran AQL Primavera, empresa textil de Medellín comprometida con la calidad y la creación de oportunidades laborales para madres cabeza de hogar; Servicios Especializados Impecable S.A.S, compañía de Medellín dedicada al servicio de aseo, jardinería y mantenimiento, que ha creado empleos inclusivos gracias a su práctica de oportunidades sin género; Uno27 y ABAI Colombia, grupo empresarial de Manizales que se alió con Cuso International para promover el empleo formal de población migrante venezolana; Conelec S.A.S, empresa de Manizales enfocada en la producción de sistemas eléctricos, reconocida por su apertura e inclusión de personas en situación de vulnerabilidad; y Fundación WWB Colombia, conocida por su práctica ‘El campo tiene su cuento’, cerrando brechas de desigualdad para las mujeres y promoviendo su participación en el desarrollo económico, especialmente en zonas rurales.



Y es que Cuso International cuenta con la Ruta Inclusiva, iniciativa que tiene como propósito impulsar programas y directrices empresariales que promuevan la inclusión social y el compromiso con la equidad de género en el sector privado colombiano. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), fomentar inclusión laboral es una meta del desarrollo social inclusivo, que aspira a garantizar que todos los trabajadores tengan acceso a empleos dignos con remuneración adecuada y cobertura en protección social. Asimismo, advierte que mujeres, jóvenes, personas con discapacidad, en situación de pobreza, afrodescendientes, entre otras poblaciones, enfrentan mayores obstáculos de inclusión laboral.



Cuso International Cuso International

“Para la Embajada de Canadá ha sido muy gratificante hacer parte de esta iniciativa desde sus inicios. Gracias a la Ruta Inclusiva, se ha logrado vincular laboralmente de manera formal a más de 14 mil personas, muchas de ellas mujeres cabeza de hogar, víctimas del conflicto armado, migrantes, pertenecientes a comunidades étnicas, entre otras. La alianza con alrededor de 100 compañías privadas que decidieron apostarle a esta iniciativa nos muestra que los esfuerzos por la inclusión traen grandes beneficios, tanto para quienes acceden a oportunidades laborales como para las empresas que ven mejoras en su productividad, y para el desarrollo económico inclusivo de las regiones y del país”, dijo Marianick Tremblay, embajadora de Canadá en Colombia.



En ese contexto, Construyendo Rutas para la Inclusión no solo reconoció el esfuerzo y la dedicación de las organizaciones, sino que también se convirtió en una fuente de inspiración para otras empresas. Estas experiencias exitosas evidencian que la inclusión y el empleo formal no solo son principios esenciales, sino también tácticas empresariales efectivas. Al abrir sus puertas a la diversidad, las compañías no solo han generado un impacto positivo en la vida de sus empleados, también han fortalecido su competitividad y sostenibilidad.



Por último, el encuentro contó con la presencia de instituciones como la Alcaldía de Medellín, Secretaría de Inclusión Social y Familia de Medellín, Secretaría de las Mujeres de Medellín, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Comfenalco, Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín (ACI), Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y la Corporación Colectiva Justicia Mujer.