Davivienda entra en una transformación con propósito

Aunque hoy en día todo el mundo hable de ello, y la transformación digital sea la conversación obligada en los foros empresariales, para Davivienda la transformación digital no es un fin en sí mismo, sino que es el camino hacia una banca más eficiente, más sostenible, más centrada en el cliente, en su gente y equipada para los desafíos del futuro.

Con estas metas en mente, Davivienda se propuso poner la tecnología al servicio de esos objetivos estratégicos: ofrecer aplicaciones y servicios más rápidos, intuitivos y seguros, mejorar la eficiencia, y fomentar un compromiso ambiental y de desarrollo de talento adaptado a un mundo cada vez más digital e interconectado.



La iniciativa Acelera, que comenzó a tomar forma a finales de 2021, es un plan de transformación a largo plazo que inició con la migración de numerosos servicios a la nube, permitiendo al banco enfrentar desafíos como la obsolescencia digital, los altos costos operativos y mejorar tanto la disponibilidad del servicio como la experiencia del cliente.



Ponerse al día en tecnología: eficiencia, seguridad y agilidad para los clientes

En un entorno donde la innovación es constante y progresiva, la obsolescencia tecnológica supone numerosos retos. La integración de servicios y aplicaciones se vuelve ardua, se pierde la agilidad para atender las demandas del mercado, las aplicaciones se ralentizan y desplegar innovaciones se torna un proceso engorroso. Los costos operativos tienden a ser altos y los incidentes en aplicaciones son frecuentes. Además, sin soporte técnico actualizado, el mantenimiento se hace más costoso y complejo, y la continuidad del negocio y la seguridad se ven comprometidas.



El proyecto ‘Acelera’, llevado a cabo por Davivienda en colaboración con Microsoft y Accenture, ha superado sus metas iniciales de modernización. Mediante la adopción de tecnologías avanzadas de Microsoft, el banco ha reducido su obsolescencia tecnológica en un 30%. Además, la migración de más de 20 aplicaciones críticas a la nube, incluyendo sistemas esenciales de cara al cliente como de apoyo al negocio, ha duplicado la velocidad de procesamiento y elevado la disponibilidad a un 99.9%, una meta que antes parecía inalcanzable, permitiendo al banco responder con agilidad y eficacia a las cambiantes necesidades del negocio, marcando un hito en su trayectoria tecnológica.

Esta transformación ha significado un ahorro de 5.500 millones de pesos en costos operativos y ha aumentado la productividad del equipo en un 25%. Con aplicaciones más rápidas y seguras, el banco ha incrementado la eficiencia y ha entregado mejores resultados con menos recursos.



Como resultado, procesos que previamente duraban hasta dos meses ahora se completan en cuestión de horas.



“Sin duda, el fin último de estas innovaciones tenían en el centro al cliente Davivienda. La mejora en la experiencia del cliente con aplicaciones más ágiles y seguras ha sensibilizado al personal del banco hacia las necesidades de los usuarios y ha alineado mejor a los equipos tecnológicos con los objetivos de negocio”, aseguró Mario Fernando Botina, vicepresidente de Tecnología de Davivienda.



Mejor para el planeta

La infraestructura ‘on-premise’ y los procesos manuales no solo obstaculizaban el desarrollo e innovación, sino que también implicaban altos costos y riesgos para Davivienda, además de incrementar su huella de carbono.



Conscientes de la importancia del cuidado del planeta, Davivienda ha integrado la sostenibilidad ambiental como un eje estratégico de sus operaciones. “En Davivienda estamos convencidos que desde la innovación y la tecnología podemos generar un impacto positivo en la sociedad y como lo es en este caso, en el planeta, el cual vemos como nuestra casa, esa casa que queremos que sea más próspera y más verde”, afirma Ricardo León Vicepresidente Ejecutivo de Medios de Davivienda.



La migración a la nube ha resultado clave para este propósito: es más respetuosa con el medio ambiente, reduce el consumo de energía y, por ende, las emisiones de CO2. Además, a través del desarrollo de automatizaciones, han logrado apagar la infraestructura cuando no está en uso, logrando un significativo ahorro de energía y evitando la emisión de 50 toneladas de CO2 en los últimos 12 meses.



Centrados en la gente

Ninguno de estos esfuerzos tendría sentido si el banco no hubiera puesto en el centro del proyecto su activo más valioso: la gente. Por ello, ‘Acelera’ centró sus acciones en habilitar su talento.



Así pues, en el corazón del proyecto estuvo la capacitación de más de 150 personas, que desarrollaron nuevas habilidades en tecnologías de nube como Azure Site Recovery, la preparación automática de imágenes y la utilización de ‘Share Files’ para crear alta disponibilidad en las aplicaciones, fortaleciendo sus habilidades para afrontar los desafíos de un mundo digital y de clientes con altas expectativas.



Este equipo ampliado recibió entrenamientos intensivos en el uso de las tecnologías que estaban implementando, logrando darles el uso más adecuado, aplicando buenas prácticas y reduciendo los tiempos de implementación, mejorando el ‘time to market’.



Acelera se convirtió en mucho más que un cambio digital. Se volvió una verdadera transformación cultural al interior de Davivienda. “Desafiamos el status quo, no nos conformamos con lo convencional, descubrimos que al romper silos de trabajo y al transformar los procesos logramos resultados excepcionales. Sensibilizamos a las personas e implementamos mejoras significativas demostrando que podemos ser más eficientes cada día”, afirma Mario Fernando Botina, vicepresidente de Tecnología de Davivienda.



El proyecto reunió a muchas personas y a muchos equipos en el banco, que se dieron a la tarea de trabajar colaborativamente para lograr estos resultados y cambiar la manera tradicional de trabajar por una mentalidad de empoderamiento gracias a la tecnología. Poco a poco, los colaboradores del banco han comprendido que estos avances les brindan la oportunidad de dedicar tiempo a actividades verdaderamente importantes al simplificar procesos que antes resultaban complejos, abriendo así las puertas para la creatividad y la innovación.



El equipo multidisciplinario que dio origen a ‘Acelera’ se dio a la tarea de concientizar a los equipos en muchos de estos cambios y agilizar su adopción. Pero son los resultados y los beneficios en eficiencia, costos, emisiones de carbono, adquisición de habilidades y velocidad de respuesta a las exigencias del negocio y de los clientes, los que han hablado por sí solos. ‘Acelera’ ha demostrado con cifras, resultados y beneficios por qué son necesarias estas transformaciones y han revolucionado la cultura de trabajo de la Casita Roja.