De las telecomunicaciones a las comunicaciones unificadas

En medio del actual panorama empresarial, la aparición del covid-19 trajo consigo una serie de desafíos y retos que resultaron convirtiéndose en oportunidades para dar ese paso que hacía falta en materia de transformación digital. Y es que si bien algunas de las empresas colombianas y a nivel mundial, ya venían haciendo uso de nuevas herramientas que incrementaran su potencial y productividad, un porcentaje de ellas había dejado de lado la necesidad de evolucionar.

Ahora bien, tomar la decisión de actualizar las tecnologías y telecomunicaciones resultó ser la clave para operar bajo un único sistema que permite ahorrar tiempo, mejorar el servicio al cliente y dejar a un lado las líneas de trabajo tradicionales o centrales físicas que requieren grandes inversiones, para unificar servicios que estén en la nube, sean escalables a demanda y se puedan integrar a los software de negocios como los CRM y a las principales herramientas de colaboración como Microsoft Teams.



En línea con lo anterior, net2phone, una multinacional pionera en servicios VoIP que pertenece al grupo IDT Corporation, llegó al país hace aproximadamente cinco años para invertir en innovación y ofrecer una solución de telefonía y comunicación unificada de avanzada que no requiere grandes inversiones en infraestructura y mantenimiento.



Dicho servicio, conocido como central telefónica en la nube, hace uso de la nube para almacenar y administrar una solución de PBX virtual, eliminando la necesidad de equipos y ofreciendo actualizaciones sin costo para que las organizaciones que optaron por el cambio, estén un paso adelante de la competencia.



“Las empresas descubrieron que pueden modernizar sus sistemas de telecomunicaciones sin invertir en equipamiento, infraestructura o software dedicados. Se han dado cuenta que están listas para migrar a esta nueva tecnología y deciden dar el gran salto a nuestra solución: las comunicaciones unificadas”, afirma Fabio Szuldiner, Sales Director de net2phone para Colombia.



El servicio de central telefónica en la nube cuenta con más de 40 funcionalidades de última generación, softphone sin cargo, reportes detallados, opciones de integración con los principales CRM del mercado y Microsoft Teams, incluso, cuenta con integración con Zapier, lo que lo habilita a integrarse con miles de aplicaciones, los planes más avanzados con minutos incluidos y opciones con videoconferencia y teléfonos IP en comodato. Además, los colaboradores pueden grabar o transferir una llamada, acceder a un portal donde el administrador de la cuenta podrá ver todo el detalle del uso de la organización, obtener reportes e información exhaustiva para realizar análisis, monitorear las comunicaciones de la empresa y movilizarse a cualquier lugar haciendo uso del servicio en la aplicación.



“Las más de 40 funcionalidades incluidas en nuestra solución, hace que los colaboradores no estén lidiando con los viejos y obsoletos sistemas que no hacen más que demorar sus tareas diarias, nuestra solución les permite trabajar con mayor comodidad y así lograr mejor productividad. Ofrecemos muchísimas integraciones, Microsoft Teams, Zoho, Salesforce y Zapier son algunas de ellas, esto agiliza la labor de manera exponencial, ya que al integrar estas aplicaciones con nuestra solución, las empresas ahorran tiempo y dinero”, continúa Szuldiner.



Las empresas necesitan más que un servicio telefónico

​

La misión de net2phone consiste en impulsar el éxito empresarial a través comunicaciones más inteligentes, y en ese sentido, su gestión ha acompañado la operación de diversas empresas que, gracias al cubrimiento de sus necesidades en comunicación, han logrado estar atentas a toda oportunidad de negocio que se les presente, ya que los múltiples recursos de net2phone y la ventaja de contar con comunicaciones más eficaces, se traducen en productividad.



Para más información ingrese a https://net2phone.co/