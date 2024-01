¿Desaparece la tirilla impresa en los establecimientos comerciales?

En medio de los cambios propuestos alrededor de los procesos de facturación impuestos por la entidad gubernamental para el año 2024, la pregunta que ronda en la mente de muchos es: ¿se avecina el fin de la tirilla de compra impresa en los establecimientos comerciales?

La respuesta no es tan sencilla como un sí o no, de acuerdo con Carvajal Tecnología y Servicios. La Resolución 165 de 2023 ha marcado un punto de transformación del documento equivalente POS, que ahora será electrónico. Este paso implica una revolución en la emisión y validación de transacciones, redefiniendo la forma en que se conducen los procesos de facturación en punto de venta.



La connotación “electrónica” se refiere a un proceso de validación en tiempo real, gestionado por la entidad gubernamental. Esto garantiza la aprobación instantánea del documento en el punto de venta al momento de la compra y debe implementarse antes de la fecha establecida para cada grupo mencionado en la resolución. Por lo que en Carvajal Tecnología y Servicios están comprometidos desde ya a asesorar y acompañar a su comunidad de clientes, asegurando que realicen los ajustes necesarios y eviten riesgos de sanciones.



Es importante comprender que este cambio, sin límites de UVT, está diseñado para impulsar la agilidad y modernización del comercio. Trae beneficios para los consumidores y grandes oportunidades para las empresas, representando un mayor control contable y optimización en los procesos de facturación. Por lo tanto, redefine las normativas para las transacciones en el punto de venta, pero no excluye la opción de imprimir la tirilla para aquellos clientes que lo prefieran.



En conclusión, aunque la Resolución 165 establece una nueva normativa para el documento equivalente POS, que ahora será electrónico, la tirilla impresa no necesariamente desaparece, pero debe cumplir con los requisitos específicos de este documento. Ahora bien, la nueva resolución incluye la entrega del documento electrónico por otros medios digitales, lo que abre la posibilidad de iniciar el viaje hacia la reducción e incluso la eliminación de la tirilla, tanto para los consumidores como los emisores. Cabe destacar que, frente a las actualizaciones por parte de la entidad legal, Carvajal Tecnología y Servicios está listo para emitir no solo el documento equivalente electrónico POS, sino también la factura electrónica en punto de venta, enfocados en reducir significativamente los tiempos de espera de los clientes en la caja registradora.