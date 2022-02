Descarbonización y acción climática: riesgos, barreras y oportunidades

Con el objetivo de conocer la percepción que tienen las empresas de Bogotá y la región acerca del cambio climático, la descarbonización y cada una de las prácticas que existen para reducir su impacto ambiental, la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) realizó la primera encuesta de 'Descarbonización y Acción Climática' y presentó los respectivos resultados.



El primero en intervenir durante el evento fue Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, quien reconoció la labor de la CCB y las acciones por parte del Gobierno Nacional.

“Este espacio y línea de trabajo que ha venido desarrollando la Cámara de Comercio de Bogotá es de mayor importancia. Nosotros, desde el Gobierno Nacional, hemos venido trabajando esta línea en nuestro mandato y el 22 de diciembre del año pasado, el presidente Iván Duque sancionó una ley de acción climática que establece unos derroteros y se establece como una constitución ambiental para la próxima década, pero con varias metas que empiezan a ver hacia la carbono neutralidad del país al año 2050 y en eso el rol del sector privado es fundamental”, afirmó Nicolás Galarza, viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, agregando que “Desde el Gobierno estamos acostumbrados a revisar los inventarios de emisiones de gases de efectos invernadero de los sectores, pero este esfuerzo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de descarbonización no se pueden hacer únicamente desde allí, por eso la relevancia de venir trabajando en una ruta desde el sector privado”.



La CCB es consciente de la necesidad de contar con una línea de acción permanente dentro y fuera de su organización que les permita cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y en ese sentido, tiene claro que enfrentarse a los desafíos del cambio climático es responsabilidad de todos.



“Este desafío del cambio climático es el desafío más importante que tenemos como humanidad en el largo, mediano y corto plazo. Es una responsabilidad no de naturaleza exclusiva por parte de los gobiernos, que por supuesto tienen que alinear una serie de factores, promover políticas públicas y construir incentivos para que los demás actores económicos se movilicen, es también una responsabilidad de todos y cada uno de nosotros trabajar en el propósito de cuidar nuestra casa común y permitir desarrollar los instrumentos que van a mitigar los efectos del cambio climático”, expresó Nicolás Uribe Rueda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Posteriormente, se dio paso al lanzamiento de la primera encuesta de Descarbonización y Acción Climática que la CCB construyó junto a la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM).



“Quisimos hacer esta encuesta para conocer cuáles eran las necesidades a nivel de conocimiento frente a estos retos, y en segunda medida, para que esto sirviera para establecer una agenda de trabajo articulado público-privado con nuestros diferentes aliados a nivel nacional. Es una encuesta que realizamos entre los meses de septiembre y noviembre del año pasado y que contó con 1.513 empresas participantes”, dijo Ana María Fergusson, vicepresidenta de articulación público privada de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Según la encuesta, el 51 por ciento de las empresas conoce el concepto del cambio climático y algunas medidas que se desarrollan en este materia, solo el 6 por ciento dice no conocer de manera absoluta dicha temática. Pero si se realiza el sondeo por los diferentes tamaños de las empresas, se ve una gran oportunidad para el 70 por ciento de las empresas grandes que ya lo saben y un poco menos en el 41 por ciento de las pequeñas y el 52 por ciento de las microempresas que todavía tienen un largo camino por recorrer.



Por otro lado, es claro que no existe un conocimiento sobre el compromiso que tiene el país frente al cambio climático. El 86 por ciento de las empresas no tiene conocimiento sobre el carbono neutralidad y el 72 por ciento sobre la descarbonización, mientras que el 42 por ciento sí conoce acerca del reto que se ha planteado Colombia para el año 2030 de reducir sus gases de efecto invernadero a un 51 por ciento.



Asimismo, solo dos de cada 10 empresas dicen que su negocio u operación estaría afectada o relacionada directamente con el cambio climático, la mayoría de las empresas no conocen, no tienen las herramientas y no tienen personal capacitado para poder desarrollar estrategias para avanzar hacia la mitigación y adaptación al cambio climático, y más del 50 por ciento no ha realizado alguna acción realizada para hacerle frente al cambio.



Con dichos resultados, se habló sobre la Guía de Descarbonización y Acción Climática como un instrumento para que las empresas conozcan las normas nacionales e internacionales en el tema, analicen diagnósticos sectoriales, accedan a una ruta procedimental que les permita organizar un flujo de tareas, establezcan sus procesos internos de cambio y estén al tanto su financiación y del retorno de inversión.



“Adicional, la guía le explica a las empresas cómo recopilar la información para hacer su balance, establecer la fórmula para que calculen las emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es la huella de carbono que están haciendo y cuáles son las medidas para poder fomentar la transición energética, entre otros”, explicó Fergusson.



Finalizada la presentación, se dio espacio al panel ‘El papel de las empresas frente al cambio climático: riesgos, barreras y oportunidades’, liderado por Henry Garay, director ejecutivo de la Corporación Ambiental Empresarial (CAEM) y la participación de Fernanda Garza, primera vicepresidenta de International Chamber of Commerce; Mónica Contreras, presidenta de Transportadora de Gas Internacional (TGI); María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture Colombia; John Denton, secretario general en International Chamber of Commerce y Nicolás Uribe, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.



Los expertos en el tema resaltaron el rol del sector empresarial y el lugar que debe ocupar la sociedad frente a la descarbonización como propósito global.



María Fernanda Garza, primera vicepresidenta de International Chamber of Commerce manifestó que: “Gran parte del debate sobre la acción empresarial en materia de clima se ha centrado en los compromisos voluntarios del sector privado, pero como dejamos muy claro en la COP26, eso solamente es una parte de la solución y, sabiendo y considerando que tenemos unos mercados mundiales tan competitivos, las empresas también necesitan marcos políticos eficaces y estables que colaboren con el sector privado para crear condiciones equitativas de inversión y de soluciones climáticas”.



Por su parte, Mónica Contreras, presidenta de TGI explicó las acciones de la compañía a la que pertenece. “Hoy el país y este Gobierno ha hecho un ejercicio muy relevante de acercar una matriz energética donde uno tiene que buscar el justo balance. Es nuestra tarea posicionar el gas como esa energía de transición, pero también que desde el punto de vista de lo que significa el costo de esa energía, la entreguemos a unos costos que sean suficientemente importantes para que el industrial se acoja. Al interior de TGI, el 28 de enero de este año lanzamos nuestra hoja de ruta desde lo que significa la misión de todos los objetivos hacia el camino y tomamos tres frentes: la eficiencia operacional, la innovación y las condiciones basadas en la naturaleza”.



A su turno, María Fernanda Suárez, presidenta de Accenture Colombia, enfocó su participación en el rol de la tecnología. “Desde el punto de vista de la tecnología, siendo muy prácticos, cuando vemos el cambio climático no vamos a llegar a ser carbonos neutrales en el mundo, salvo que la tecnología con innovación dé un salto cuántico en todos los temas”.



Por último, y luego de la exposición de Sanjeev Khagram, director general y decano de Thunderbird School of Global Management, se llevó a cabo el acto protocolario de la firma del memorando de entendimiento entre la CCB y Thunderbird School of Global Management; un acuerdo que busca promover iniciativas conjuntas que impulsen el desarrollo del capital humano de Colombia a través de programas en formación para ejecutivos, capacitación a empresa y empresarios, oportunidades de prácticas y empleos, programas de becas, iniciativas de aprendizaje e investigación aplicada.