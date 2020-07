Digital Ware, desde siempre impulsando la transformación tecnológica

En enero de este año, cuando Robin Barquin Pardo asumió como presidente y CEO de Digital Ware, podría decirse que el mundo era distinto. Hoy, el nuevo coronavirus ha convencido hasta a los más escépticos de una premisa que se venía repitiendo con insistencia, ‘La tecnología es necesaria para no desaparecer’.

Digital Ware, una casa de ‘software’ colombiana dedicada principalmente al desarrollo de soluciones empresariales y que se ha caracterizado por competir de igual a igual con los productos extranjeros, ha sido consciente de esta exigencia a lo largo de sus 28 años de historia, tiempo durante el cual, con productos como Kactus-HCM, Seven-ERP, Ophelia-BPM, Hosvital-HIS, Klinic-HIS, Davinci-SAR y otros productos misionales, ha acompañado a numerosas empresas del sector público y privado en su transformación tecnológica.



“Nuestra presencia es transversal porque con nuestros productos podemos trabajar de la mano de una amplia gama de organizaciones, incluyendo universidades, hospitales, fábricas, ‘call centers’, entre muchas otras. En el sector privado, contamos con una base de 1.068 empresas, en su mayoría de gran tamaño. Hemos llevado a cabo más de 2.000 proyectos de transformación digital, hemos ganado 11 premios nacionales e internacionales y hemos mejorado la calidad de vida de más de 20 millones de personas”, afirma Barquin.



El impacto no es menor en el sector público. La Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría, la DIAN e incluso, la Presidencia de la República utilizan alguno o varios de los ‘softwares’ de Digital Ware.



El secreto del éxito: entender a Colombia y a los clientes

​

¿Cómo se ha logrado este impacto? El secreto es tan sencillo de decir como difícil de materializar: entender a Colombia. “Cuando la compañía se fundó, los grandes protagonistas del ‘software’ internacional no estaban. Pero, con el tiempo, fueron llegando y sus productos superaron a muchos desarrollos colombianos. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos porque conocemos al país y seguimos una evolución tecnológica, funcional y legal que nos permite responder a las necesidades de la realidad colombiana, lo que no es fácil para los ‘softwares’ internacionales”, explica Barquin y que con Digital Ware, es la quinta multinacional de tecnología que ha dirigido exitosamente.



Y es que Digital Ware se ha propuesto ser proactiva, no reactiva, lo que implica innovar teniendo en cuenta los cambios de la sociedad y del mercado, de manera que los desarrollos incorporen las funcionalidades necesarias, incluso antes de que los clientes las soliciten.



“Esto se debe a que nuestra compañía trabaja con expertos. Por ejemplo, para el desarrollo de Hosvital-HIS y nuestro nuevo producto Klinic-HIS, los dos dirigidos a clínicas y hospitales, contamos con cinco médicos especialistas en diferentes áreas y con amplia experiencia en la creación de ‘softwares’. Así, el cliente siente que habla con alguien que se expresa en su mismo idioma”, resalta el presidente y CEO de Digital Ware.



Una compañía “Marca Colombia”, con tecnología para el mundo.

​

Digital Ware desde sus inicios ha trabajado para posicionarse en la región como una “Marca País”, por eso hoy tiene un plan de crecimiento ambicioso que se basa en la consolidación de soluciones especializadas para las verticales de industria y que se adapten a la regulación de cada país de América Latina. Y aunque desde hace años, la empresa está presente en Ecuador con sede propia y en otros países por medios de canales de representación, se tomó la decisión de abrir oficinas en Perú, en Panamá y, próximamente, en Chile, donde la cantidad de clientes ha obligado a la empresa a tener una presencia mayor.



Justamente, un objetivo de Digital Ware es consolidarse en América Latina. Sin embargo, esto no ha hecho que la compañía se olvide de Colombia, donde es ‘top of mind’ y sigue cerrando contratos con empresas muy importantes.



De hecho, Digital Ware se muestra muy comprometida con el crecimiento de la industria nacional en general, y con la de su sector en particular. En este sentido, Barquin no teme ser crítico y pedir una mayor protección para el ‘software’ nacional: “En los TLC se respaldan muchos sectores. La industria del licor, por ejemplo, se protege aumentando los costos de bebidas alcohólicas extranjeras. ¿Por qué no hacer lo mismo con el ‘software’? Es una industria con miles de puestos de trabajo a la que hay que proteger, no sólo por ser consecuentes con el desarrollo del país, también porque tenemos ‘software’ de calidad mundial”.



En la misma vía, Digital Ware quiere ayudar a que la industria nacional se prepare para la contingencia actual y el futuro que esta parece esbozar. “Paradójicamente, Colombia está tecnológicamente atrasada con respecto a otros países de la región. Por eso, impulsamos a las empresas colombianas, las acompañamos y las guiamos en su transformación digital, que es algo urgente en esta nueva manera de vivir”, expresa el presidente y CEO.



Lo más importante: su talento y sus clientes

​

Por la coyuntura, Digital Ware también ha modificado algunas de sus dinámicas internas y externas, migrando toda su operación a Home Office y logrando mantener activos a sus casi 600 colaboradores, por quienes diariamente se preocupan por conocer su estado de salud y conservar su motivación.



Asimismo, la relación con los clientes ha requerido ajustes para brindar, a pesar de la distancia, una excelente experiencia de usuario. Por eso, Digital Ware ha decidido anticiparse a las circunstancias y llevar a cabo un proceso de modernización ‘end to end’ que involucra a la compañía y a sus clientes, pero también a socios y proveedores.



“Estamos certificando la compañía en las normas ISO. Ya lo hicimos en la ISO 9000 y ahora estamos empezando con la ISO 20000, que es especial para empresas de servicios de tecnología. Con esto, garantizamos las mejores prácticas mundiales, porque, por encima de competidores nacionales y extranjeros, queremos posicionarnos como la mejor empresa de ‘software’ colombiana aquí y en el exterior”, concluye Barquin.