Dinámica de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca

La Cámara de Comercio de Bogotá publicó un nuevo informe de comercio exterior a través del Observatorio de la Región Bogotá – Cundinamarca, que muestra los resultados de exportaciones a septiembre de 2022, basado en los registros del DANE y la DIAN. En este se observa una importante recuperación de las ventas hacia el exterior, no solo para la capital y el departamento sino también a nivel nacional, especialmente al comparar esto con lo que sucedió durante la pandemia.

El seguimiento realizado por la Cámara de Comercio de Bogotá concluye mostrando cómo el país, Bogotá y Cundinamarca, han venido aumentado sus exportaciones durante el 2022, en comparación con el 2021 y con el 2019, lo cual denota una recuperación en el comportamiento de las ventas externas de la región, lo que contrasta con el bajo rendimiento que tuvo este sector durante el 2020, año de la pandemia.



El informe mostró que las exportaciones originadas en Bogotá aumentaron de US$ 2.309 millones FOB en enero-septiembre de 2021 a US$ 3.016 millones FOB en el mismo periodo de 2022, lo que representa un crecimiento de 30,7%. Gracias a esto, las ventas de mercancías originarias de Bogotá representaron el 10,5% del total nacional, sin incluir petróleo y sus derivados. Al hacer la comparación con lo sucedido antes de la pandemia, se observa que las ventas al exterior de la capital crecieron un 63,1% al comparar con el mismo rango de meses de 2019.



Para el caso de Cundinamarca, se observa una tendencia similar a la del Distrito. Particularmente, el informe muestra un aumento del 46,9% en las exportaciones de los primeros nueve meses del 2022 frente al mismo periodo de 2021, pasando de US$ 1.465 millones FOB en 2021 a US$ 2.152 millones FOB. Las exportaciones de Cundinamarca representaron el 7,5%. Al igual que Bogotá, Cundinamarca llegó a los niveles de exportación que tenía en el período prepandemia, cuándo en enero-septiembre de 2019 se registraron exportaciones por US$ 1.603 millones FOB.



En lo que va corrido del 2022 Estados Unidos representó el principal destino de las exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, al representar el 36,2%. Adicionalmente, el 22% se destinan a tres mercados: Ecuador, Brasil, y México. Adicionalmente, Las flores son el principal producto de exportación de la región Bogotá – Cundinamarca, significaron el 26,9% de las ventas externas totales, en el período de análisis.





Resultados de Colombia

Los resultados anteriores se complementan con lo observado en el total del país donde, para el período enero-septiembre de 2022 las ventas externas de Colombia, incluyendo petróleo y sus derivados, fueron de US$43.829 millones FOB, lo que representa un aumento de US$ 14.938 millones con respecto al mismo periodo de 2021, implicando un incremento de 51,7% en el total de exportaciones nacionales. Este nivel superó en un 46,6%, o representado en US$ 13.940 millones FOB, lo registrado en el mismo período del 2019, año anterior a la pandemia.



Al analizar estas cifras acumuladas entre enero y septiembre del 2022, por grupos de productos, se observa que las exportaciones del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas fueron de US$24.779,9 millones FOB, aumentando 84,9% frente al mismo periodo de 2021; las exportaciones del grupo de productos Agropecuarios, alimentos y bebidas fueron US$8.888,7 millones FOB y presentaron un crecimiento de 30,8%, frente al mismo periodo de 2021; y las ventas externas del grupo de Manufacturas fueron US$7.998,7 millones FOB y registraron un aumento de 25,0%, frente a enero-septiembre 2021.



El informe de la CCB también mostró que el país tiene como principal comprador de sus exportaciones a Estados Unidos con el 26% en el periodo de enero a septiembre de 2022, seguido de Panamá 10,7%, Países bajos 4,5%, Turquía 4,3%, India 4,3%, Brasil 4,2% y China 3,4%.



Para más información, puede visitar la página del Observatorio de la Cámara de Comercio de Bogotá para complementar la información del informe de exportaciones y el informe de comercio internacional.