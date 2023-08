Ditar le imprime una nueva cara al sector de e-commerce

Ditar, una reconocida empresa barranquillera de bolsas y empaques de papel, se ha convertido en pionera al introducir la primera máquina del país capaz de fabricar sobres de papel para uso en e-commerce y tiendas físicas. Esta innovadora propuesta representa una alternativa sostenible al plástico, que debe ir desapareciendo gradualmente del mercado colombiano.

“Es vital que las empresas inicien un proceso de transformación para ser empresas sostenibles, y ajustar sus procesos para que sean más amigables con el medio ambiente. Como primera medida, porque estos procesos son los que van a aportar, a largo y mediano plazo, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en segunda medida, porque se debe dar cumplimiento a la Ley 2232 de 2022”, explicó Odette García, directora de Mercadeo de Ditar.



La industria del transporte ha sido una de las principales responsables de la contaminación debido a la utilización masiva de plásticos en sus envoltorios. Sin embargo, Ditar ha dado un paso adelante al ofrecer una solución amigable con el medio ambiente para este problema. Los sobres de papel fabricados por esta máquina revolucionaria no solo son sostenibles, sino que también apoyan los procesos de transformación sostenible de las empresas en Colombia.



“La nueva máquina que hemos recibido en Ditar nos da la capacidad de ofrecer 4 medidas de sobres de papel con un amplio fuelle que se adapta a productos de gran tamaño. Estos sobres, además, son 100% reciclables, tienen resistencia a la humedad, son biodegradables, y ofrecen economía en el costo. Hay 4 tipos de materiales disponibles para la fabricación de los sobres, y se puede hacer una impresión de 1 a 4 tintas a base de agua”, detalló García.



El uso de sobres de papel tiene múltiples beneficios para el sector de transporte y logística. En primer lugar, estos sobres son una opción más ecológica, ya que su producción no implica la degradación del medio ambiente ni contamina los océanos. Además, su composición biodegradable permite que se descompongan naturalmente en un corto período de tiempo, evitando así la acumulación de residuos plásticos.



En ese sentido, la directora de Mercado manifestó que, “el papel es un material biodegradable, y se descompone más rápido que el plástico, por lo que su uso disminuye el impacto al medio ambiente. Si proviene de fuentes sostenibles, como el que usamos en Ditar, su producción puede fomentar prácticas forestales responsables. Adicional a esto, el proceso de reciclaje del papel requiere mucha menos energía y agua que el del plástico”.



La implementación de esta tecnología no solo tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino también en la imagen de las empresas que deciden adoptar esta alternativa sostenible. En un momento en que la sostenibilidad se ha convertido en un factor clave para los consumidores, aquellos negocios comprometidos con reducir su huella de carbono tienen una ventaja competitiva. Los sobres de papel de Ditar brindan una solución práctica y responsable que puede ayudar a las empresas a cumplir con estos objetivos.



“En Ditar no solo ofrecemos productos de alta calidad y precios competitivos, en Ditar ofrecemos soluciones sustentables de papel. Nuestros productos cumplen altos estándares que están respaldados por certificaciones importantes como FSC (Forest Stewardship Council) y la auditoría SMETA”, añadió García.



Estas certificaciones no solo respaldan el material que usa la compañía, sino también demuestra sus prácticas comerciales éticas y responsables. En todos los procesos velan por el uso responsable de los recursos naturales, económicos, y sociales que garanticen un desarrollo sostenible y a largo plazo. “Esto quiere decir que todos nuestros clientes pueden estar seguros de que reciben un producto que los va a ayudar a aportar al desarrollo sostenible”, comentó la directora.



Vale la pena recalcar que, dentro del portafolio de Ditar están los siguientes productos: Bolsas de papel con o sin manija, sobres para e-commerce y/o regalo, cajas plegadizas, rollos comerciales con o sin impresión (de papel térmico), bolsas fondo en V antigrasa y envolturas de papel antigrasa.



“En Ditar siempre estamos buscando espacios donde crecer e innovar. Ya sea con máquinas nuevas que nos permitan tener una mayor rapidez en nuestra producción, o que nos permitan ofrecer otros tipos de estampados que expandan nuestro portafolio, o también materia prima que esté alineada con nuestro propósito sostenible y de calidad”, concluyó la directiva.



Sin duda, Ditar demuestra su liderazgo en la lucha contra la contaminación y espera que más empresas se sumen a esta iniciativa en un esfuerzo conjunto por proteger el planeta. Link https://ditar.co/