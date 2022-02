Domina Entrega Total: un aliado para la transformación digital

Desde hace aproximadamente seis años, las nuevas exigencias y el dinamismo del mercado vienen haciéndole una invitación a todas las empresas del país para que sean parte de la transformación digital, no solo para que cumplan con la normatividad y nuevas leyes que han surgido en materia de tecnología en Colombia, sino para que se conviertan en testigos de las ventajas y beneficios que otorga en cuanto a productividad, ahorro, eficiencia y competitividad. Y es que, de acuerdo con la ANDI, “no ganaremos competitividad si no avanzamos más decididamente en transformación digital” (1).

En medio de ese contexto, al momento de adoptar diferentes procesos digitales es clave contar con un aliado que además de tener amplia experiencia en el tema, les brinde a los interesados el debido acompañamiento durante su proceso de adquisición, implementación y desarrollo digital. Tal es el caso de Domina Entrega Total, una empresa colombiana con 32 años de trayectoria, que cree y le apuesta al desarrollo empresarial a través de la transformación digital y la generación de empleo.



“El objetivo principal de Domina es generar conexiones innovadoras y humanas, razón por la cual, nos enfocamos en conectar a pequeñas, medianas y grandes empresas y marcas con sus clientes finales, por medio de un amplio portafolio de servicios a través de tres líneas de negocio: Domina Logística, Domina BPO y Domina Digital. En Domina Logística realizamos servicios de mensajería especializada, distribución de documentos, diligencias y paqueteo con enfoque a e-commerce y la industrial retail. En Domina BPO prestamos servicios de contact center y gestión documental y, en Domina Digital, gestionamos documentos electrónicos como nómina electrónica, facturación electrónica, firmas electrónicas y envíos digitales, entre otros”, afirma Juan Pablo Chavarriaga, gerente general de Domina Entrega Total.



Domina Digital como unidad de negocio



“Los cambios que se vienen realizando a nivel normativo y legal para la transformación digital en nuestro país, han impulsado la apertura a nuevos pensamientos y dinámicas en materia digital en las organizaciones, lo cual, actualmente permite enfocar la mano de obra a procesos más especializados que generen valor, ahorro de tiempo y reducción de gastos. En ese mismo sentido, nosotros como compañía decidimos hace cinco años crear una unidad de negocio después de entender las necesidades de nuestros clientes y hacernos proveedores tecnológicos autorizados por la DIAN, gracias a la Resolución No. 005635, del 4 de agosto de 2017”, dice Claudia Arango, directora de Domina Digital.



En línea con lo anterior, tratar de evitar la mayor cantidad de errores de procesamiento y tener la oportunidad de unificar la información para el momento de tomar decisiones, también hacen parte de las ventajas de automatizar los procesos. De lo que da cuenta Domina Entrega Total al ser el aliado ideal para saber aprovechar las herramientas y documentos electrónicos que la tecnología pone a disposición de las empresas.

Ejemplo de ello es la facturación electrónica y la nómina electrónica, dos soluciones para las cuales Domina Entrega Total desarrolló una plataforma que brinda gestión, trazabilidad e información de acuerdo a los requerimientos de los usuarios.



“En lo que se refiere a temas de facturación y nómina electrónica, la DIAN se encarga de establecer el marco normativo y las condiciones, y nosotros de ser el aliado integral, cercano y experto que acompaña a los clientes de principio a fin. Por un lado, les prestamos nuestros servicios a clientes directos, sin importar su tamaño y, por el otro, a usuarios con los cuales tenemos la figura de canal de distribución como una solución. En lo que respecta a esta última opción, los canales transmiten a través nuestro los documentos electrónicos de sus clientes hacia la DIAN y reciben toda la trazabilidad del proceso a través de nuestra plataforma y de las integraciones establecidas con cada uno de ellos”, explica Arango.



Asimismo, Domina Entrega Total ofrece su servicio de correo electrónico certificado, el cual se rige por la Ley 527 de 1999 que reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales. Así pues, esta compañía facilita que sus clientes puedan llegar a quienes deseen con correos electrónicos seguros y certificados, con validez jurídica, estampa cronológica y prueba de contenido de la comunicación y sus adjuntos.



“Este servicio normalmente es utilizado para notificaciones judiciales, cobranzas, respuesta de PQR’s y otros procesos que necesiten de una trazabilidad completa y detallada”, continúa Arango.



A dichos servicios se unen las firmas electrónicas para acompañar los procesos de flujos de trabajo con un conjunto de datos electrónicos que identificarán al firmante de manera inequívoca y los envíos digitales para hacer crecer un negocio llegando a grandes grupos.

“Además de los servicios que ya se mencionaron, estamos lanzando el tema de digitalización de contratos y formatos, y trabajando sobre el documento soporte con no obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente que empezará a funcionar en el país a partir del 2 de mayo del 2022 para soportar la compra de un bien o la prestación de un servicio cuando el proveedor es un sujeto no obligado a expedir factura electrónica”, agrega Arango.



Por último, Domina Entrega Total es consciente de la importancia de generar confianza en sus clientes, y en ese sentido, cuenta con el certificado en ISO 27001, Seguridad de la información, y en PCI DSS.



Si desea conocer más información ingrese a www.domina.com.co, contáctese a directoradigital@domina.com.co o conéctese el próximo 15 de febrero a las 5:00 p. m. al webinar gratuito que Domina Entrega Total realizará sobre gestión documental con firma electrónica y firma digital, para que las pequeñas, medianas y grandes empresas aprendan a gestionar los procesos documentales, obtener certificaciones validadas jurídicamente, aumentar su eficiencia y ahorrar tiempo y dinero. Inscríbase aquí. https://www.domina.com.co/webinar-domina/



1. ANDI. “No ganaremos competitividad si no avanzamos más decididamente en transformación digital”: ANDI. Disponible en http://www.andi.com.co/Home/Noticia/17096-no-ganaremos-competitividad-si-no-avanz. Consultado en enero 2022.