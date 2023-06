Droxi, 15 años apoyando la salud y construyendo un mejor país

¿Cómo fueron esos inicios?



Aun cuando estamos consolidados desde hace 15 años, creo que hay que decir que el nacimiento de la idea se gestó unos cinco años atrás, y más aún, el sueño nació en 1920 con mi padre, un muchacho humilde de Cáqueza, Cundinamarca que supo lo que fue el trabajo duro, y por cosas de la vida llegó al mundo de los droguistas, donde aprendió, se formó y levantó las famosas Droguerías Acuña, y con ello, no solo apoyó a sus hermanos en su educación, sino que además, me formó y enseñó desde limpiar una estantería, hasta el negocio total, del cual nació la necesidad de distribución y también, la inquietud porque esos pequeños droguistas pudieran tener una identidad e imagen que les permitiera ser más fuertes ante el consumidor.



¿Qué hizo que dieran el salto del sueño a la consolidación?



Mi padre nos enseñó a ganarnos el dinero, a meternos en el negocio y a ser proactivos en él. Yo hacía turnos en la droguería y todo lo que se necesitara, incluso hasta domicilios, mientras estudiaba en la Javeriana Administración de Empresas. A la muerte de él, y en el proceso de sucesión, mis hermanos se quedaron con las droguerías y yo con el negocio de la distribución. Después de eso fueron cinco años de revisar, investigar, planear y crear la idea de una gran red que me permitiera hacer algo más por los droguistas, consolidándoles y dándoles grandes beneficios.



Así nació en 2008, junto a ocho droguistas, Droxi, una red de droguerías que se ha consolidado con los años. Afortunadamente, con los que iniciamos continuamos durante estos años, porque entendieron que este es un concepto no solo de llevar salud, sino además bienestar y progreso al país.



¿Qué beneficios tienen los afiliados?



Con Droxi el pequeño y micro empresario no solo tiene una proveeduría diversificada, donde además de medicamentos, se les surte de snacks, línea de aseo, cosméticos y hasta artículos de papelería, entre otros productos, sino que además, tienen la posibilidad de tener una señalética unificada y moderna, estantería llamativa, procesos de sistematización, capacitación constante, estrategias de mercadeo de cara a los miembros de Droxi y también al usuario final, entre otros beneficios, como líneas de crédito con plazos y tasas muy convenientes a través de un banco aliado.



Una de las grandes ventajas es que operamos bajo una sola identidad, lo que hace que el consumidor final les crea y los vean no como un negocio pequeño, sino como parte de algo más grande. Otra ventaja comparativa, es que pueden acceder a medicamentos y otros productos a precios muy competitivos al comprar nosotros al por mayor.



¿Cuántas droguerías tienen hoy y en qué regiones?



Hoy tenemos presencia en la Costa, Santanderes, Antioquia, Chocó, Eje Cafetero, Cauca, Nariño, Putumayo y Llanos Orientales, alcanzando 2.650 droguerías vinculadas en todo Colombia, convirtiéndonos en una de las cadenas de distribución más grandes del país.



¿Qué empleo están generando en el país?



Hoy día estamos sumando más de 7.350 empleos en el país a través de 50 personas que son las responsables directas de la distribución, 800 más de las compañías asociadas a la operación, y a través de las droguerías, unos 6.500 tomando en promedio unos 2.5 personas por cada punto de venta.



¿Cómo le ha ido con el proceso de sistematización de los droguistas?



Ha sido un éxito que responde a las necesidades del mercado. En promedio tenemos unos 800 puntos de venta sistematizados, donde ha sido clave la formación para enseñarle a los empresarios cómo se pueden generar mayores beneficios, pero también hay muchos que todavía llevan su contabilidad y procesos a mano y nosotros respetamos eso, porque al final son ellos los dueños de su negocio, y nosotros siempre sus aliados.



¿Qué historias de éxito tienen sus afiliados?



Historias hay muchas, y las ves todos los días con los afiliados, pero creo que ver su crecimiento es un orgullo. Existen algunos que hoy ya tienen entre cinco y seis droguerías propias y siguen progresando. Por eso, queremos seguir subiendo el perfil de nuestros afiliados y que las droguerías tengan mayor representación en los sectores que impulsan el desarrollo del país.



¿Se han inspirado en otras experiencias internacionales?



Creo que todo es un proceso de crecimiento, y hemos visto muchas a lo largo de estos 15 años, pero en Argentina pudimos conocer un modelo parecido de acompañamiento al droguista, que está muy desarrollado, donde tienen ya hasta autoservicio con líneas complementarias. Hasta allá y más queremos y podemos llegar nosotros.



¿Qué proyectos vienen para Droxi?



Creo que seguir creciendo y consolidándonos con más beneficios para nuestros afiliados y el usuario final. Pero considero que nuestra meta es trascender. Sabemos que los países se construyen con voluntad de trabajo y eso lo seguiremos consolidando pero además, soñamos con que Droxi empiece a tener más presencia con proyectos sociales que aporten a las comunidades donde están ubicadas las droguerías, llevando por ejemplo principios de convivencia o liderazgo entre otros temas. Inclusive solo enseñarlos a sonreír, que eso lo cambia todo. La idea es llevar bienestar.



¿Cómo le están apostando ustedes al tema de equidad de género?



Es un compromiso que tenemos. De hecho el 40% de nuestro personal son mujeres y el 60% restante hombres, más porque en el centro de distribución se necesitan realizar labores de fuerza, pero creemos en ellas, en su potencial y las apoyamos, como a todos, a que crezcan y hagan carrera.



¿Cuál es su sueño?



Yo quiero un mejor país, que además es parte de nuestra visión, y a eso le estamos apostando con trabajo serio y responsable.