Drummond hace posible que la Serranía del Perijá produzca conservando

En 2022, la compañía minera Drummond Ltd. fortaleció los procesos de compensación ambiental que lleva a cabo junto con comunidades campesinas de sus áreas de influencia en las subcuencas de los arroyos San Antonio y Las Ánimas, zonas alta, media y baja de la serranía del Perijá. Las acciones involucran a 250 familias y la labor permite compensar cerca de 7.200 hectáreas en el territorio

Con el acompañamiento de la Fundación Pro Sierra Nevada de Santa Marta, Organización con alta experiencia en este tipo de acciones, la iniciativa promueve tanto la gestión integral del agua y la conservación de la biodiversidad presente en el territorio, como procesos de educación ambiental con las comunidades beneficiarias que faciliten el desarrollo sostenible en la región.

Armando Calvano, gerente de Compensación de Drummond Ltd., explica que “todo comenzó con un proceso de concertación con organizaciones de base, que le permitió a la compañía el diseño participativo de un corredor de conectividad en el que se identificaron las zonas adecuadas para el desarrollo de los Programas de Compensación y que a nivel de predios se obtendrían los resultados esperados en temas de restauración y conservación ambiental”.



Una vez dado ese primer paso, la minera concertó con las familias, quienes de manera voluntaria destinaron los terrenos más adecuados dentro de sus predios, que pudieran ser dedicados a esta tarea.

Sembratón - Serranía Perijá

“Al mismo tiempo, y luego de llevar a cabo los estudios de suelo correspondientes, se definieron de manera concertada los sistemas productivos apropiados que permitirán mejorar la calidad de vida y los ingresos de esas 250 familias”, agrega Calvano.



Las actividades de conservación y restauración han permitido la preservación de ecosistemas de importancia biológica como lo son las áreas de bosque seco tropical y su recuperación mediante acciones de restauración activa en la cual se ha llevado a cabo la propagación y siembra de especies nativas y el cuidado de los árboles propios del territorio.

Las comunidades involucradas en los Programas de Compensación, las cuales se reconocen como Protectores Ambientales, adelantan la labor de identificación, selección y recolección de las semillas nativas para proceder luego a la producción de plántulas en viveros instalados dentro de sus predios.



Posteriormente, cuando las plantas ya han alcanzado su desarrollo óptimo en los viveros, con el acompañamiento permanente del equipo técnico de la Fundación Pro Sierra, son llevadas a campo y sembradas por los Protectores Ambientales en las áreas definidas por el Programa, parte fundamental del proceso pues les permite comprender que sí es posible producir conservando.

Entrega colegio vereda Tolima

Producción campesina y refugios silvestres



Esta estrategia de compensación promovida por la compañía minera se viene implementando desde hace más de diez años en esa región de Colombia y se extenderá por veinte años más.

“El principal objetivo es el cambio de la cultura de producción por una que permita al mismo tiempo la conservación de la biodiversidad local. Lógicamente, se busca que los campesinos puedan conservar produciendo. Somos conscientes de que las comunidades que no tienen capacidad para poner a producir sus tierras no sobreviven y es por eso que el programa busca conciliar la conservación y la producción para un doble beneficio de las personas y la sostenibilidad del territorio”, aclara Calvano.



Durante 2023, Drummond Ltd. mantendrá y fortalecerá los procesos y los logros alcanzados con esas 250 familias, lo cual incluye el acompañamiento técnico permanente para que sus procesos productivos sean eficientes, rentables y sostenibles.

“Este acompañamiento no es solo de tipo técnico, sino que también aborda la etapa de financiamiento para darles impulso a las producciones locales de café, cacao, aguacate, entre otros, para que estas familias sean sostenibles ambiental y económicamente, de esta manera demostramos que se puede llevar a cabo un proceso de producción mientras se conserva el bosque, ayudados por familias campesinas protectoras”, destaca el gerente de Compensación de Drummond Ltd.

Un reto de minería responsable



Adicional a lo anterior hay que resaltar que la asistencia técnica es implementada por personal local, para lo cual Drummond Ltd., promueve la capacitación y la formación de estos profesionales con el objetivo de que posterior a la implementación de los Programas de Compensación, quede personal local capacitado que puedan ayudar a su región a lograr mejores cifras de producción-conservación y así conseguir mayores ingresos y beneficios para los campesinos y el planeta.

“En este sentido, la empresa ha conformado un grupo desde el área ambiental que hace el seguimiento a la implementación de los programas en campo, verificando el avance en las áreas de conservación y restauración, así como en los sistemas productivos, brindando el acompañamiento necesario para el logro de los objetivos y metas propuestas en los Programas de Compensación. Igualmente, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional del Cesar – Corpocesar realizan su propio seguimiento para determinar el cumplimiento de nuestra obligación de conservar y restaurar en asocio con familias productoras campesinas”, dice el ejecutivo de la minera.

Complementario a esta iniciativa, Drummond Ltd. ha puesto en marcha otras acciones de conservación y compensación, como la rehabilitación de más de 1.800 hectáreas que fueron objeto de minería. Así se busca el desarrollo de áreas que se puedan integrar al ecosistema y sirvan como refugio y fuentes de alimento para la fauna nativa, convirtiéndose a futuro en áreas con una mayor integridad ecológica y que puedan constituirse en un amplio banco genético de la vida silvestre.



Es importante recordar que el Plan de Compensación Ambiental desarrollado en la Serranía del Perijá y que es la base del que se desarrolla en el arroyo San Antonio, fue postulado en el 2016 por Corpocesar ante los premios Latinoamérica Verde, Premio Buenas Prácticas APC y Premio Nacional de Paz.

Con la implementación de este plan, se ha logrado la protección de áreas conservadas, la restauración de zonas degradadas, el establecimiento y mantenimiento de sistemas productivos asociados a la conservación, el reconocimiento a la población rural a través de incentivos ambientales de los servicios ambientales que presta, el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, la adecuación de vías, escuelas y puestos de salud.