Edificios de lujo para entrega inmediata, una forma de inversión

La empresa estadounidense de inversión y desarrollo PMG y la firma de capital privado de bienes raíces Greybrook han lanzado en Miami: The Elser Hotel & Residences, un edificio de condominios de lujo que ofrece a los colombianos una gran oportunidad de inversión.

The Elser Hotel and Residences es el único proyecto disponible hoy en la zona para alquileres inmediatos en las diferentes plataformas hoteleras, puesto que cualquier otro edificio que se ofrece hoy en Miami en preventa estará listo para entrega años más tarde. Esta inversión es la indicada para aquellas personas que buscan una segunda residencia en los Estados Unidos o una oportunidad de capitalizar ahora mismo. La torre de 49 pisos, situada en 398 NE 5th St., frente a la espectacular bahía de Biscayne, ofrece residencias amobladas, aptas para entrega inmediata.



Según la colombiana, Daiana Quiceno, vicepresidente de ventas de PMG Residential: “La demanda de residencias en la zona de Downtown Miami es muy alta. Tenemos el mejor activo de la ciudad, y no existe nada en el mercado con las características de The Elser Hotel & Residences. Hicimos un estudio de mercado y nos dimos cuenta de que había una escasez enorme de productos que permitan alquileres diarios tipo Airbnb. Además, cualquier otro proyecto en el downtown no estará listo hasta dentro de 24 o 36 meses después. Construir The Elser Hotel & Residences fue nuestra mejor decisión”.



Quiceno explicó que el proyecto se lanzó la primera semana de julio y ya tienen más de 200 reservas. Indicó que el equipo de ventas estará viajando a Colombia del 25 al 29 de julio, y regresará en agosto para asesorar a los clientes colombianos que quieran invertir en Miami en un producto inmobiliario único, con una magnífica ubicación.



Las residencias van desde apartamentos de una sola habitación, hasta unidades de tres dormitorios, con un área entre 404 y 1307 pies cuadrados (37,5 y 121 metros cuadrados). Excelentes para vivienda o para pasar una temporada de vacaciones o negocios en la capital del sol.



“El cliente tiene la oportunidad de entrar al edificio y escoger su propiedad lo cual es muy conveniente ya que puede ver las vistas espectaculares que tiene. Además de tener la opción de ver la unidad y caminarla. Este proyecto tiene la opción de darle las unidades al operador Highgate que tiene como propósito comenzar a operar a partir de otoño del 2022. Esto es una inversión que le generará ganancias potenciales a los colombianos y además de eso el edificio abrirá al público a partir del primero (1) de noviembre del 2022, que es temporada alta en Miami en tema turístico.



The Elser Hotel & Residences, fue diseñado por Sieger Suarez Architects con de interiores de Cotofana Designs, cuenta con más de 19.000 pies cuadrados (1.765 metros cuadrados) de amenidades y 5.000 pies cuadrados (464,5 metros cuadrados) de espacio comercial.



La torre tiene una terraza de dos niveles con vistas al Downtown de Miami y a la bahía de Biscayne, una piscina estilo resort de 132 pies (40 metros) con una pared LED de proyección de 16 pies (4,8 metros) junto a la piscina. Entre otras amenidades, The Elser Hotel & Residences ofrece a sus residentes gimnasios con los equipos más modernos, salones de reunión, áreas para guardar bicicletas, un jardín de meditación y práctica de yoga, con vistas a la bahía, un restaurante, un café y un bar en el vestíbulo.



En la Florida, es fácil para los extranjeros obtener un crédito hipotecario, lo cual, en el caso de los colombianos, se une a la ventaja de poder hacer negocios en español a corto, mediano o largo plazo.



The Elser Hotel & Residences, ubicado en el corazón del Downtown de Miami, es el único proyecto residencial listo para entrega inmediata este año. Los propietarios tienen la opción de participar en un programa de alquiler diario o a corto plazo, operado por Highgate, una empresa líder en el sector de los alquileres, que promocionará la torre en plataformas como Airbnb, Vrbo, hotels.com, expedia.com, entre otras.



El precio de las residencias, que vienen completamente amobladas, va desde los 630.000 dólares. Los clientes tienen la oportunidad de entrar al edificio y escoger sus propiedades, las cuales pueden generar rentabilidad a corto plazo, ofreciéndolas en alquiler con Highgate a partir de este otoño, época considerada como temporada alta para el turismo en Miami ya que las personas vienen huyendo del frío.



PMG y Greybrook acaban de finalizar la construcción del edificio y ya recibieron el Certificado Temporal de Ocupación (TCO).



Para más información sobre The Elser Hotel & Residences, visite www.TheElserMiami.com o también puede reservar una cita con el equipo de venta e inversión vía WhatsApp.







Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que NO pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, por favor consulte todas las fuentes que considere necesarias.