El agente de carga y su labor clave en las operaciones logísticas

Según las declaraciones de importación registradas ante la DIAN, en agosto del 2021 las importaciones del país fueron de US$5.348,5 millones, presentando un aumento de 49,8 por ciento con relación al mismo mes en el 2020, mientras que, de acuerdo con Analdex, las exportaciones en agosto del 2021 alcanzaron la cifra de USD FOB* 3.318,1 millones, demostrando un aumento del 28,4 por ciento frente al valor del mismo mes del 2020.

En medio de ese contexto, como parte del desarrollo de un proceso de logística internacional aparecen distintos actores que intervienen para realizar de manera eficiente la cadena operativa y el culmen de la importación o exportación de la mercancía: las agencias de intermediación aduanera y los agentes de carga internacional.



Las agencias de intermediación aduanera se encargan de responder ante los reguladores del comercio exterior en cada país, en este caso, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), bajo el amparo del Decreto 2685 de 1999 y la Resolución 0039 de 2021, en lo que respecta a la parte documental y legal tanto de salida como de entrada de una mercancía, supervisando la operación y verificando que se cumplan a cabalidad todos los requisitos establecidos. Por su parte, los agentes de carga internacional son intermediarios frente a las empresas de transporte y los clientes finales que son importadores o exportadores y que reciben un acompañamiento y asesoramiento integral antes, durante y después del proceso de traslado de la mercancía.



En línea con lo anterior, es clave contar con un aliado que preste servicios que beneficien a las partes interesadas pertinentes para el cumplimiento de un negocio que exige seriedad y responsabilidad, y en ese sentido, nació EContainers, una compañía que cuenta con cuatro líneas de negocio basadas en temas de aprovisionamiento de contenedores marítimos, estructuras de carga, construcción y estructuras metálicas con distintos usos y fines, eco−refrigeración para servicios de transporte de frío y logística nacional e internacional con agentes de descarga y transporte nacional.



“Nosotros trabajamos directamente con los importadores y exportadores asesorándolos y buscando la mejor opción acorde con las necesidades de los clientes, presentando alternativas en rutas, medios de transporte y precio para el despacho de sus productos. Gestionamos ante las diferentes líneas navieras y aerolíneas las reservas, negociamos tarifas especiales y condiciones, hacemos la entrega de documentos requeridos para poder cumplir con la salida desde el punto de origen y realizamos gestiones en caso de que su carga no mantenga las características de origen”, afirma Andrés Valencia, CEO de EContainers.



EContainers EContainers

Para entender un poco mejor el papel de EContainers, vale la pena aclarar que, por ejemplo, un cliente determinado contacta directamente a una línea naviera y esa línea naviera le exige un volumen mínimo y una cierta tarifa, por lo que ahí es cuando entra EContainers a consolidar y buscar la mejor manera de unir cargas de distintos clientes para beneficiar al interesado en importar o exportar, disminuyendo el costo que debe cancelar por el proceso, pues dentro de cada operación hay muchas variables en juego como las condiciones de origen, inspecciones de mercancía y conocimiento de las rutas internacionales, entre otros.



“Actualmente existen muchas personas que pueden brindarles a los clientes un acompañamiento y asesoría para temas de importación o exportación, sin embargo, es clave tener en cuenta que no todos cuentan con el certificado que otorga la DIAN como respaldo de la cadena productiva y no todos tienen experiencia en el transporte de todo tipo de mercancía, por lo que nosotros como EContainers recomendamos que investiguen si los agentes que van a contratar tienen reconocimiento, trazabilidad e historias en operaciones similares. En esa misma línea, somos parte de un grupo empresarial, es decir, una empresa de transporte en Colombia y dueña de contenedores marítimos, lo que significa que ofrecemos unos beneficios en cuanto ahorros vs. costos navieros y un excelente servicio operativo”, continúa Valencia.



EContainers, indispensable para un correcto proceso de importación o exportación





EContainers no solo le da la posibilidad a sus clientes de disminuir los imprevistos durante el proceso de logística nacional e internacional para evitar caer en costos que no estaban presupuestados o demoras en la entrega de los pedidos, también, gracias a su trayectoria en el sector, contribuye a que las empresas que acudan a su equipo de expertos puedan llegar a ser más competitivas sin poner en riesgo el cliente final.



“En el país hay entidades que cuentan con un área de comercio exterior, pero nosotros somos una alternativa para quienes quieren confiar en personas expertas y no poner en riesgo su operación. Parte de nuestra labor también es mostrarle a los clientes opciones de ruta, tiempo y costos, pues en muchas ocasiones lo único que tienen claro es la negociación directa con su proveedor, el destino y el origen, por lo que los ayudamos a armar la operación de la forma más eficiente posible”, explica Valencia agregando que “Los clientes pueden solicitar solo el transporte marítimo o aéreo de la mercancía de una parte a otra, pero otros necesitan que recojamos la mercancía, la inspeccionen, se le realice el debido embalaje, se transporte hasta un puerto y se emitan los permisos en las aduanas locales, entre otros; procesos en los que nos hacemos responsables según el requerimiento”.



Lo anterior es una muestra de un mundo globalizado que le está abriendo las puertas a Colombia para que pueda acceder a mercados más grandes y competitivos, con mejores precios, locaciones y oportunidades.



“Si hablamos de economía internacional, los clientes están aprovechando cada vez más las oportunidades que se les han ido presentando respecto a la moneda de otros países, por lo tanto, nuestro deber es hacer que sus productos lleguen a cualquier parte del mundo o que los insumos que necesitan vengan de cualquier parte del mundo. El compromiso de EContainers es agregar valor a esos clientes, mediante estrategias de alto impacto y distribución”, finaliza Valencia.



Para más información ingrese a https://econtainers.co/co/es.

*Valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo.