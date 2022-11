‘El aporte más claro ha sido reducir las tarifas, la asequibilidad’

En entrevista con Portafolio, el vicepresidente Al Fayez, explicó cómo ha crecido y avanzado WOM en el país, los planes que tienen, cómo avanza Colombia en el sector de las telecomunicaciones y las expectativas que se generan de cara a las circunstancias que enfrenta el mundo en el ámbito económico.

¿Cuál es su balance sobre los logros de WOM en Colombia tras un año y medio de operaciones?



Es un balance muy positivo, no solo para nosotros sino para los usuarios. Primero porque en poco más de un año y medio hemos logrado más de 2 millones y medio de usuarios, algo que a otros operadores les costó mucho más tiempo.



Y segundo, porque la calificación de los usuarios sobre nuestro servicio ha sido muy buena y no solamente lo soportan las mediciones internas, sino las mediciones externas. Por ejemplo, hemos recibido este año ya dos distinciones de Ookla, una por tener la mejor red valorada por los usuarios y la otra por tener la red de mayor velocidad. Haber logrado esas cosas en año y medio, es motivo de orgullo y satisfacción.



¿Qué beneficios y fortalezas cree que los caracterizan y hacen exitosos?



El servicio al usuario es una de las fortalezas y es algo que estaba haciendo falta en el mercado. Hay muchas quejas en el mercado en general, quejas que son públicas y se pueden consultar, que nosotros no tenemos.



Lo que además nos distingue es que somos una red 100 por ciento 4G LTE, algo que los otros operadores no tienen, incluso algunos todavía trabajan en red 2G cuando la verdad es que ya deberíamos pensar en 5G.



Además, tenemos la ventaja de haber tenido una inversión grande en un corto tiempo para una red propia; hemos invertido 840 millones de dólares desde el 2020 hasta la fecha. Lo que nos permitió constituir una empresa de este tamaño durante la pandemia.



¿De qué otra manera cree que la empresa ha aportado a la transformación del mercado de las telecomunicaciones?



Uno de los grandes temas, junto con los precios del espectro y junto con la eliminación de las barreras, es el tema de la asequibilidad. Es decir, de nada nos sirve tener red en todo el territorio nacional, moderna y 4G, si la gente no puede acceder a ella porque los precios son muy altos.



En eso, nuestro aporte más evidente y claro ha sido el reducir las tarifas que en Colombia se venían pagando antes de nuestra llegada, y que eran mucho más altas que el promedio de América Latina. Cualquiera que sea su operador, hoy en día usted paga menos de lo que pagaba hace dos años, el mismo director del Dane lo calificó, cuando evaluó el IPC del 2021, como el efecto WOM. Además de presentar un balance negativo del 12 por ciento en el sector, que también jalonó la inflación del 2021 hacia abajo en el consolidado general.



Destaco también la calidad. Nosotros tenemos una red de más de 4.500 antenas propias y una meta de 8.000; ofrecemos una cobertura, calidad y la velocidad muy superior a la que teníamos el año pasado.



¿Cómo considera que la conectividad y tecnología impactarán el desarrollo económico del país en el 2023? En términos de cierre de brechas.



En términos económicos, es claro que hubo una renovación del 75 por ciento del espectro para los años 2023 y 2024, y van a representar unas sumas muy importantes de billones de pesos. Una parte de eso va a ir al gobierno y otra parte a aumentar la cobertura. El gobierno ya ha manifestado su deseo de llevar la cobertura de banda ancha al 85 por ciento, que hoy está en el 50. Entonces, el impacto que va a tener en la economía e inversiones de esas condiciones van a ser notorias, sobre todo en un momento en el que la cifras se han pronosticado para el próximo año no son las mejores.



¿Cómo cree que Colombia puede ser más competitiva en el sector de las telecomunicaciones?



El estado colombiano debe entender quién es su competencia en la tarea de atraer inversiones. Todos los países latinoamericanos están buscando inversión y todos, para obtener esas inversiones, ofrecen estabilidad jurídica, mayor claridad regulatoria y mejores condiciones, en fin. Creo que ahí es donde el Gobierno debe mirar hacia los lados para poder presentar alternativas de inversión que sean realmente competitivas, no solamente en cuanto al precio del espectro, ese es uno. También en cuanto a claridad y agilidad en los mecanismos para ejecutar las obligaciones de cobertura. Esos son elementos que pueden ayudar a que Colombia sea un destino de inversión mucho más atractivo.



¿Qué planes y desafíos vienen para la compañía de cara al futuro?



Por supuesto, seguir creciendo, brindando el mejor servicio, seguir manteniendo esa red de última generación que tenemos. Otro reto es la renovación del espectro, para lo que esperamos que el gobierno que cumple ahora 100 días defina las condiciones prontamente en las que se van a hacer esas renovaciones.



¿Cuál es el balance del foro para analizar las perspectivas económicas?



El foro fue muy interesante porque estuvieron reunidos diversos sectores tanto de la Cámara de Comercio como academia, medios de comunicación y empresas, y eso es lo que enriquece este tipo de debates. Este es el momento para poder participar en discusiones públicas que den elementos para la toma de decisiones.



¿Qué se percibe, hay buenas perspectivas?



Obviamente, hay mucha expectativa por la manera en que la economía se vaya a comportar en el próximo año, debido a los cambios de tantas variables al tiempo. Eso por supuesto está generando mucha expectativa en el país. Ahora, en medio de eso, nosotros seguiremos con nuestro plan de inversiones.