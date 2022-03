El banco líder en empoderamiento femenino

Scotiabank Colpatria es uno de los bancos que más importancia le da al empoderamiento femenino en todos sus niveles y por ello acaba de ser reconocido por Great Place to Work®, en el informe sobre los Mejores Lugares para Trabajar para Mujeres 2022 que lo sitúa entre los primeros puestos del ranking. Adicional a este reconocimiento, durante dos años consecutivos La entidad se ha ubicado en el top diez del ranking PAR de Aequales y este año, fue destacada en el sector por sus acciones en favor de la equidad de género en Colombia.

En Scotiabank Colpatria, a corte de febrero pasado, un 59% del total de los trabajadores pertenece al género femenino. “A nivel vicepresidencial pasamos de tener 0% de vicepresidentas en el 2014 a 15% en 2017, 29% en 2018 y 36% en 2019. Hoy ya logramos una representación del 60% de mujeres en el comité directivo (…) en cuanto a las gerencias, son ocupadas en un 49% por mujeres y el 46% son directoras”, señala Lucía Inés Amaya Martínez, vicepresidenta de Recursos Humanos.



Scotiabank Colpatria, además, forma parte del Club del 30% –iniciativa que busca impulsar la participación de mujeres en las juntas directivas de las empresas–, proporción que en el caso de este banco llegó al 43%.



El valor de las mujeres



Ese liderazgo femenino se explica por el reconocimiento que ha hecho la entidad de las cualidades que tienen las representantes del género femenino. “Las mujeres, además de ser muy buenas para desempeñar roles laborales, tenemos mayor desarrollo en características particulares, como la capacidad de escuchar, la percepción y en general de una aproximación más cercana hacia nuestros colaboradores”, afirma la vicepresidenta de Recursos Humanos.



Eso no significa que no se presenten grandes retos para el género en el sector bancario. “En primer lugar –explica la ejecutiva–, debemos esforzarnos en creer en nosotras mismas y en nuestras capacidades, y que las habilidades y conocimientos técnicos que tenemos son suficientes en el rol que desempeñamos. Muestra de ello es la posibilidad que brinda el banco, para que las mujeres puedan tener movilidad internacional, como posibilidad de crecimiento dentro de la misma compañía. Tenemos que entender que somos capaces de asumir responsabilidades, pero también de generar espacios diferentes en el hogar, porque, al llegar, pensamos que contamos con la habilidad de hacer de todo y no nos dejamos ayudar”.



Es, para la directiva, no caer en el ‘síndrome de la mujer maravilla’, que las obliga a ser muy exigentes en todo, como si se tratase de heroínas, situación que les puede acarrear enfermedades físicas y emocionales, razón por la cual los líderes del banco acompañan permanentemente a las mujeres de sus equipos.



El empoderamiento femenino en Scotiabank Colpatria se complementa, además, con diversas actividades cuyo objetivo es la equidad, entre las que se destacan, por ejemplo, la serie de conferencias ‘Sin Pelos en la Lengua’, en las que se invita a personas para a exponer puntos de vista diferentes, o el programa de sesiones de networking y workcafés de liderazgo femenino, en los que se discuten temas de participación de género.



Iniciativas que marcan la diferencia



La entidad también auspicia programas como los ejecutados por la Fundación Plan, que trabaja con niñas muy jóvenes en el desarrollo de habilidades en tecnología, lo que le permite al Banco asegurar que más mujeres puedan convertirse en sus colaboradoras a o, simplemente, gozar de nuevas oportunidades de vida.



Finalmente, para conocer la percepción de sus colaboradores, la entidad realiza, mínimo dos veces al año, la Encuesta Pulso del empleado, en la cual se indaga, por un lado, sobre la percepción del equipo directivo, y en otro orden de cómo la gente se está sintiendo, elementos que reafirman la coherencia con la diversidad y la inclusión que se promueven de manera permanente. “Cuando salen los resultados de la encuesta, nos encargamos de implementar planes de acción que respondan a esas percepciones asegurando que estamos en la dirección correcta”, concluye la vicepresidenta de Recursos Humanos.