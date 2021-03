El casino en vivo continúa su consolidación en Colombia

Aunque la mayoría de los sectores económicos se vieron afectados durante el confinamiento obligatorio, otros decidieron ir un paso adelante y encontrar fórmulas que les permitieran continuar con sus negocios. Debido a la implementación y formulación de protocolos de bioseguridad, alivios financieros y un abanico de ofertas muy interesantes para los usuarios, el sector de los juegos de suerte y azar ha logrado tener un crecimiento de hasta un 155 %.



En efecto, la industria no solo ha brindado diversidad de entretenimiento, le ha significado a la economía colombiana un rubro importante en plena crisis, a la vez que la popularidad y aceptación social continúan acrecentando. Y no en vano, las razones responden a la disponibilidad 24-7, el fácil acceso desde la comodidad del hogar y, sin más, las bolsas de premios de gran atractivo para el público.



Zamba.co, compañía de casinos online en el país, durante 2020 encontró el impulso para seguir posicionándose como líder en el sector, gracias a su oferta diferenciada e innovadora. Y es que la coexistencia con las nuevas dinámicas virtuales ha puesto algo más que barajas sobre la mesa pues, sin duda, la experiencia de usuario empezó a tener un protagonismo importante.



La innovación ha resultado ser gratificante para los jugadores gracias a las dinámicas de juego que ofrece el Casino en vivo, una interacción segura que no omite ni interfiere en una experiencia casi real con un dealer certificado, lo que termina siendo un atractivo para una cantidad importante de usuarios de todo tipo, aunque se mantenga una tendencia en el público masculino con un rango de edad que no supera los 32 años.



“En nuestra plataforma, las personas pueden jugar con las mismas opciones que tienen en los casinos físicos, lo único que cambia en la experiencia es que no se está jugando con público o más personas alrededor pero sí tienen una interacción directa con el dealer. Además de que se encuentran seguros y a la prevenimos el contagio”, afirma Santiago Melo, Gerente General de Zamba.co.



La oferta crosselling que brinda este líder en el mercado ha permitido de cualquier forma fidelizar a sus clientes y conquistar nuevos nichos dado su amplio abanico, el cual le propone al usuario una cartelera de productos diferentes y más de 60 mesas temáticas con entretenimiento de punta.



Y es que la tecnología ha sido quizá uno de los mejores aliados para lo que concierne el mundo del entretenimiento, la personalización de los productos le permiten al usuario tener espacios, incluso, de ayuda y un chat para atender preguntas si así se requiere.



La noche como protagonista, los festivales mes a mes y los torneos diarios son dinámicas que impulsan la exclusividad de los juegos ofrecidos por Zamba, y que son, sin duda, parte de un emocionante mundo en el que la ruleta multiplicadora de apuestas y el baccarat cada vez más suben en el ranking de preferidos por los usuarios con una de las bolsas de premios más jugosas en el gremio.