El compromiso de Holcim es 100% con la sostenibilidad

En Colombia, Holcim tiene un propósito establecido: continuar innovando, creando y desarrollando productos que respondan, no solo a las altas exigencias de los nuevos proyectos, sino también a un compromiso certero con la sostenibilidad, como principio de una operación responsable.

Esto les ha permitido ofrecer productos evolucionados, pero también concretos hechos a la medida, que se ajustan a las necesidades de los clientes y de cada proyecto que le da vía al progreso del país.



El portafolio de la compañía está enmarcado en el Plan Net Zero, liderado por su casa matriz, que está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y apunta hacia unas metas claras para medirse y retarse al 2050, que incluyen objetivos a nivel mundial.

Allí se incluyen productos como ECOPact, con la oferta más amplia del mundo en concreto verde para la industria de la construcción, con un alto rendimiento, sostenible y circular, que ofrece beneficios de bajo carbono y se comercializa en una gama de niveles de bajo carbono, entre un 30% hasta 100% menos emisiones en comparación con el concreto estándar.



Holcim también ofrece la línea Agilia, el hormigón autocompactante y mortero autonivelante, que se extienden con facilidad y que gracias a su gran fluidez, no requiere vibración y proporciona un acabado excepcional y estético en su gran variedad de aplicaciones. El portafolio lo completan productos específicos como Agilia Vertical, Agilia Cimentaciones, Agilia Arquitectónico, Agilia Horizontal y Autocompactante Agilia.



Bienvenidos los retos



“Para este año, en nuestra planta de cemento de Nobsa, estamos adelantando proyectos con el objetivo de hacer más eficiente la producción a través del factor Clinker, mientras optimizamos las características de uso de los cementos. Esperamos satisfacer los retos del mercado, las expectativas de nuestros clientes y al mismo tiempo, reducir significativamente las emisiones de CO2 y el consumo de energía eléctrica, lo que nos permitirá permanecer alineados con las metas ambientales fijadas por nuestra casa matriz”, asegura Marco Maccarelli, presidente ejecutivo de Holcim Colombia S.A.

El alto ejecutivo reitera que el compromiso de la multinacional con la sostenibilidad se refleja en un portafolio que incluye soluciones amigables con el planeta, que al mismo tiempo contribuyen al avance corporativo Net Zero para convertirse en una empresa carbono neutro.



Además, la pandemia les mostró la necesidad de apostarle con más empeño a la sostenibilidad desde todos los órdenes y los comprometió, primero como organización, a seguir apostándole con inversiones, acciones concretas y productos que respondan a ese objetivo y en segundo lugar, a seguir liderando una producción consciente y de calidad para el país.



“Ser parte de un sector como el constructor, que es vital para la reactivación, nos impulsa aún más, ya que no solo se avanza con obras de infraestructura que mueven el comercio y las posibilidades de crecimiento de las regiones y el país, sino que además le estamos apostando a generar mayores oportunidades de vivienda propia para los colombianos, que perciben este sector como uno de los más estratégicos para ayudarlos a sobrellevar y superar la pandemia”, recalca el Presidente Ejecutivo de Holcim Colombia S.A.

También destaca la participación que sus productos tienen en múltiples proyectos de infraestructura hospitalaria, comercio y bienestar, que dinamizan y sustentan la reactivación económica en la actual coyuntura que vive el país.







Marco Maccarelli, presidente ejecutivo de Holcim Colombia S.A. / Fotos: Cortesía Holcim.

Trabajando con el país



En Colombia, la empresa que hace parte del Grupo Holcim, se dedica a la producción y comercialización de cementos y concretos, extracción de calizas, puzolana y yeso, servicios especializados de transporte de materiales y productos y de disposición final ecológica de residuos industriales.



Cuenta además con las certificaciones Icontec ISO 14001 de Gestión Ambiental, ISO 9001 para la producción y comercialización de cemento gris, concretos y morteros, ISO 45001 de diseño, producción y comercialización de concretos y morteros, OHSAS 18001 de Salud Ocupacional y Operaciones Mineras, el Sello de Calidad de Icontec para cemento Portland, los sellos Concrete Sustainability Council (CSC) Oro y Plata en Abastecimiento Responsable de concreto y cemento respectivamente, el Energy API y la Certificación Global en Equidad de Género.