El consultor para las grandes multinacionales que le apuesta a la nube

Durante 2021 Keep It Simple se destacó por ser un actor clave en el mercado, que gracias a su alianza con Oracle Netsuite, logró que muchas de las compañías que se vieron en aprietos, pudieran completar sus procesos operativos, financieros y sobrellevar sus sistemas de operación sin gastos adicionales en personal o en infraestructura.

Así, en el año que trajo consigo los mayores retos y desafíos a causa de la pandemia, Keep It Simple se transformó en la aliada número uno para tener todos los procesos de las compañías en la nube, con trazabilidad en tiempo real y reportes unos cuantos clics.



Keep It Simple cuenta con un numeroso equipo de expertos en normas fiscales a nivel Latinoamérica por lo que su oferta no solo se encuentra en Colombia, sino que los empresarios pueden encontrar la asesoría e implementación personalizada para las filiales que tenga la multinacional en países como México, Chile, Argentina, Perú o Estados Unidos.



Inversión que vuelve a la compañía



De los beneficios globales que trae consigo la implementación de un sistema alojado en la nube, se encuentra la de la recuperación de la inversión, ya que la compañía ahorrará en producción y no tendrá la necesidad de realizar contrataciones nuevas.

De la mano del ahorro monetario se encuentra el menor tiempo en cierres financieros teniendo en cuenta que con un cambio de tecnología, las grandes empresas pueden llegar a reducir en un 50% el tiempo y recursos que destinan en informes financieros y el cierre de libros financieros que también llega a disminuirse en 50%.



“Desde mi punto de vista, el mayor beneficio, en términos de administración y de permitir que la empresa cree valor, es la capacidad de NetSuite para generar informes en tiempo real, en lugar de tener que esperar 15 días para el cierre financiero”, indicó Juan Camilo Villegas, CEO, Color Siete.



Aumento de clientes



De hecho, con la puesta en marcha de un sistema 100% alojado en la nube, se da una visibilidad de 360° de la compañía asesorada ya que está disponible la opción de conocer de primera mano y en cualquier momento, todas las transacciones de cualquier área de la entidad, solo con acceso a internet, además de aumentar en un 40% la productividad de personal contable y recursos IT.



“Cuando comenzamos con NetSuite teníamos 30 clientes y hoy tenemos más de 100. Hoy la tecnología es vital para estructurar y crecer cualquier negocio”, Jorge Segura, CEO, ATS Gestión Documental.



Oportunidades en la nube



El detonante del acelerador del uso de la tecnología en las compañías fue la llegada de la pandemia y el inicio de las cuarentenas sectorizadas para reducir la propagación del virus por Covid-19.



De acuerdo con un informe de Gartner, la adopción de tecnologías digitales que sucedería entre tres y siete años, se desarrolló en sólo unos meses entre el año pasado y este año. A hoy, el 65% de las compañías están acelerando sus iniciativas digitales y 42% aumentaron el presupuesto para atender necesidades digitales durante este mismo periodo de tiempo.



La necesidad de migrar a la nube dejó de ser un mito y es hoy, una realidad latente. De acuerdo con este estudio, el 85% de las grandes organizaciones migrarán sus aplicaciones a la nube para 2025.



Desde hace 15 años Keep It Simple es partner de Oracle Netsuite que es la plataforma que permite ejecutar operaciones y procesos 100% en la nube, el software de gestión empresarial diseñado para empresas en crecimiento en cualquier sector.

