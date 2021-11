El desafío TI del regreso presencial a la oficina

Con el cierre de año nuestra relación con la tecnología deja algunas preguntas: ¿Al regresar a la oficina dejaremos de usar las herramientas como las usábamos?, ¿las aplicaciones pasarán a ser obsoletas? ¿cómo hacer seguro y eficiente el proceso?



El escenario de pos pandemia y la modalidad de un trabajo híbrido implica volver a ajustarnos y mejorar las condiciones productivas y el balance conquistado. De acuerdo con el estudio One Year On de Citrix, 42% de los usuarios están de acuerdo en que las compañías van a perder talentos si no ofrecen opciones de trabajo flexible y a distancia.

Las nuevas prácticas han modificado la cultura corporativa y en el escenario de incertidumbre el conocimiento y las marcas expertas serán las llamadas a orientar las mejores prácticas. Para más información sobre cómo garantizar espacios de trabajo seguros después de la pandemia ingrese a: https://bit.ly/3cou