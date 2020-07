El exterior es territorio Koraza y es de Pintuco

El exterior es la carta de presentación más importante de una casa, edificio o espacio. Es la ventana visible del interior, que le da valor estético, social y hasta lo convierte en una herramienta de venta. Por eso, Pintuco desarrolló Koraza, la marca prémium que sí sabe de exteriores, creada con ultra tecnología para ofrecer no solo más de 1000 opciones de color para transformar las fachadas, sino protección a la intemperie, durabilidad del color en el tiempo y bajos niveles de Compuestos Orgánicos Volátiles (VOC), permitiendo descubrir que “Koraza es la diferencia entre pintar y proteger”.

No hay límites para crear con productos de Koraza



Pintuco ha desarrollado productos prémium para vestir el exterior con lo mejor. Koraza 5, la pintura prémium experta en exteriores con polímeros 100% acrílicos que le dan alta durabilidad y máxima resistencia a la suciedad y a los hongos, es ideal para superficies expuestas a la intemperie ya que forma una barrera plástica resistente a la lluvia y tiene bloqueador solar que las protege de los rayos del sol, a la vez que es amigable con el medio ambiente y la salud.



Con Koraza 5 se pueden decorar y proteger superficies exteriores como fachadas, techos y terrazas, entre otras.



Pero, si además se quiere lograr un efecto impermeabilizante y eficiencias energéticas, la mejor opción es Koraza 3 en 1, una pintura a base de agua con micro esferas plásticas que brindan una triple acción: impermeabilizan, pintan y aíslan térmicamente.



Koraza 3 en 1 es única cuando se trata de superficies que requieren alta resistencia al ataque de hongos y algas, pero también es ideal para aplicar en zonas cálidas, ya que reduce la temperatura interior del hogar, permitiendo ahorros importantes de energía, al reducir el uso de aires acondicionados y ventiladores.



1000 Posibilidades para transformar



El color se ha tomado el urbamismo y las fachadas del mundo, dándole un protagonismo especial al exterior y dejando vivir la belleza del diseño y el carácter arquitectónico en ellas, que solo es posible cuando la pintura brinda resistencia y durabilidad en el tiempo, dos cualidades que tiene y garantiza por cinco años Koraza de Pintuco.



Con el sistema especializado Colortech de Pintuco, se integra todo el proceso tecnológico para el desarrollo de los colores ofreciendo diferenciales como:



La última tecnología en productos y colores de alto desempeño; colorantes propios de alta calidad; asesoría profesional especializada en las Tiendas Pintuco; máquinas de color para lograr el tono soñado con más de 1000 posibilidades en Koraza; lector para conocer el nombre de la tonalidad que se requiera; ideas e inspiración con herramientas online y offline como la App Pintuco, que permite por ejemplo tomar una fotografía del lugar a pintar, seleccionar el color y ver cómo quedará el espacio, además de un blog dinámico y redes sociales, e incluso, herramientas como brochoures para escoger entre variadas posibilidades cromáticas.



En el abanico de colores Pintuco se tienen más de 1700 posibilidades, separadas por familias de colores, donde se encontrará un sol para identificar aquellos de la marca Koraza recomendados para exteriores.



Una apuesta por la salud y el medioambiente



Pintuco se ha comprometido con soluciones innovadoras, sostenibles y de calidad, que transforman y protegen los espacios y bienes a través del color. Desde hace más de 15 años descontinuaron el uso de metales pesados como plomo o cromatos en su portafolio de pinturas decorativas y acabados para la construcción, pero además ofrecen hoy Koraza 5, una pintura con bajo VOC y colorantes cero VOC, presentes en los disolventes de pinturas que pueden generar problemas res-piratorios y oculares, y el sello de Carbono Neutro verificado.



Esto garantiza que no solo se van a tener exteriores con un color que resiste y perdura, sino además una mejor calidad del aire y la protección de la salud.



Creación de impacto



Siempre el exterior de cualquier edificación dice mucho del interior y hoy la tendencia marca el uso de colores impactantes y combinaciones armónicas que creen impacto. No hay que olvidar que el color genera sensaciones, da efectos de amplitud o reducción de los espacios y hasta influye en las emociones, que en el exterior expresan el cuidado, belleza y la protección del bien más preciado que se tiene: el hogar.



Invertir inteligentemente



Ya llega la temporada de lluvias y proteger la fachada será la mejor decisión. Es bien sabido que el agua produce algas, hongos, humedades, ampollamientos y desprendimientos de la pintura normal, pero a eso se suma también la contaminación que ensucia las superficies y los rayos UV producto de la radiación emitida por el sol, que también las fisura y craquelea, lo que al final se traduce en gastos que afectan el bolsillo. Con Koraza, se tiene protección extra completa para evitar estos efectos que son clara evidencia de la diferencia entre pintar y proteger.



Solo dos pasos para tener fachadas increíbles



Pintuco tiene dos sencillos tips a la hora de pintar las fachadas para obtener los mejores resultados:



1. Preparar la superficie: limpiarla para retirar contaminantes como polvo, mugre, grasas, hongos, moho o cualquier tipo de suciedad que pueda afectar el desempeño del recubrimiento, con Construcleaner Limpiador Desengrasante. Antes de pintar, para un acabado liso de revoques, pañetes o concreto, utilizar Estuco Acrílico Exterior Doble Protección y, si se requiere afinar superficies texturadas o mejorar la apariencia de pañetes muy burdos o defectuosos, aplicar Revoque Plástico Profesional.



2. Dar color al acabado final: escoger entre la gama de 1000 colores que ofrece Koraza, buscar asesoría profesional con los expertos de Pintuco, crear impactantes fachadas con Koraza 5 o Koraza 3 en 1 y recordar siempre que “Koraza solo hay una y es de Pintuco”.