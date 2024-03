El futuro educativo en Colombia: una urgencia de acción colectiva

En un mundo donde la educación es el motor del progreso y el desarrollo, cada niño, niña y adolescente merece tener acceso a oportunidades de aprendizaje de calidad y pertinentes para su contexto. Sin embargo, América Latina y el Caribe enfrenta una crisis educativa hace más de una década, agudizada por la pandemia de covid-19, que amplió las brechas educativas y dejó a millones de estudiantes rezagados y enfrentando grandes desafíos en su camino hacia la realización personal y el éxito profesional.

En Colombia, según las Pruebas Saber 3° de 2017, uno de cada tres estudiantes de tercero de primaria no conseguía un nivel mínimo de competencias en lenguaje y matemáticas. Aunque desde esa fecha no hay pruebas censales que permitan evaluar el avance de la política educativa, hay algunas cifras que muestran que la situación no mejora. Según la prueba muestral realizada por el ICFES en 2023, seis de cada 10 estudiantes no pueden leer y/o comprender un texto adecuado para su edad en tercero de primaria. Por su parte, las pruebas PISA 2022, que evaluaron estudiantes de 15 años y tienen una muestra representativa del país, arrojaron que el 51 por ciento de los evaluados no logra niveles mínimos en lenguaje, cifra que se elevó al 71 por ciento en matemáticas. Si bien la crisis educativa es generalizada, los resultados de estas pruebas recientes indican además que las desigualdades se han exacerbado, con puntajes inferiores en zonas rurales dispersas y urbanas marginadas.



Según Tanya Chapuisat, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en Colombia, esta crisis no solo ha impactado el acceso y la calidad de la educación, sino que también ha tenido consecuencias en la salud mental y el bienestar emocional de niños, niñas, adolescentes y sus familias. El conjunto de la crisis de aprendizaje y los efectos de esta en la salud mental, afectan la permanencia y finalización de la trayectoria educativa: según Fedesarrollo, solo el 44 por ciento de las niñas y niños que se matriculan en primer grado logran graduarse de bachillerato a tiempo.



Ante esta situación, UNICEF trabaja por apoyar la educación desde la primera infancia, acelerar la recuperación del aprendizaje básico, promover la alfabetización inicial -a tiempo y con métodos probados-, incorporar elementos de salud mental y apoyo psicosocial desde el aula, generar oportunidades pertinentes para reducir la deserción de adolescentes, fomentar la inversión y coordinar acciones que garanticen la trayectoria educativa y la definición del proyecto de vida de cada estudiante en Colombia.



Colombia, lista para construir un futuro en educación

En este contexto desafiante es imperativo actuar con determinación y urgencia. Para ello, UNICEF ha lanzado la iniciativa ‘Líderes por la educación’ que busca convocar a líderes empresariales, filantrópicos y públicos para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para cada colombiano, como lo establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.



Garantizar el acceso a la educación para cada niño, niña y adolescente no es una tarea fácil. De acuerdo con la representante de UNICEF en Colombia, "se requiere fortalecer los espacios de aprendizaje en todos los niveles educativos”. En primera infancia es indispensable lograr ampliar la cobertura de atención integral, ya que actualmente solo uno de cada tres niñas y niños tiene acceso y esto es clave para su futuro. En primaria, es necesario asegurar los aprendizajes fundacionales, es decir, lograr que los niños y niñas aprendan a leer, escribir y calcular, para lo cual Colombia debe saltar al uso de metodologías basadas en evidencia que buscan cerrar la brecha. Con los adolescentes es imperativo fortalecer las competencias básicas y generar alternativas flexibles que les permitan enmarcar su proyecto de vida y transitar a la educación posmedia o al mercado laboral.



En este sentido, UNICEF trabaja para superar las barreras que obstaculizan la consecución de estos propósitos.



Por un lado, brinda asistencia técnica al Gobierno Nacional para asegurar que se fortalezcan los mecanismos de articulación y se asegura que cada niña y niño tenga atención integral y acceso al desarrollo infantil temprano, potenciando sus oportunidades de aprendizaje futuras. Además, se enfoca en promover que los niños, niñas y adolescentes mejoren sus habilidades de lectura y escritura a la edad correspondiente, al mismo tiempo que fortalecen sus habilidades socioemocionales, reconociendo que esto les proporcionará las herramientas necesarias para avanzar en su trayectoria educativa en mejores condiciones. Y, por último, se concentra en asegurar que completen sus estudios y tengan acceso a orientación socioocupacional e información de calidad sobre las opciones disponibles después de graduarse.



Y es que la deserción escolar y la falta de acceso a la escuela de muchos niños y niñas en algunos municipios de Colombia es una realidad. Por eso, UNICEF trabaja para reducir los efectos adversos de las interrupciones educativas sobre el proceso de aprendizaje, a través de estrategias comunitarias de recuperación de aprendizaje y acompañamiento socioemocional, buscando continuidad educativa.



Un llamado urgente y a gran escala

Reconociendo el papel crucial que los líderes desempeñan en la reducción de las brechas educativas, la divulgación de liderazgos positivos que sirvan de motivación para las generaciones futuras y en la promoción del acceso a una educación de calidad para todos, se hace un llamado urgente y a gran escala.



La educación no es solo un derecho fundamental, sino también una inversión inteligente en el futuro de la sociedad. Como señala Chapuisat, "invertir en educación es la manera más rentable de impulsar el desarrollo social y económico de la región. Al unir esfuerzos y recursos, se pueden superar los desafíos actuales y sentar las bases para un futuro educativo sólido y equitativo en Colombia”.



En última instancia, el éxito de las acciones dependerá de la colaboración y el compromiso de todos los actores involucrados en el sector educativo. Los líderes empresariales, filantrópicos y públicos tienen un papel fundamental que desempeñar en este proceso. El llamado a la acción es claro: se debe actuar ahora para revertir la crisis educativa y asegurar un futuro prometedor para las generaciones venideras. La iniciativa ‘Líderes por la educación’ es un paso en la dirección correcta, pero se necesita un compromiso aún mayor y a gran escala para alcanzar los objetivos. Juntos se puede construir un futuro educativo más justo, inclusivo y próspero para todos en Colombia.



