El laboratorio de Porkcolombia será líder en América Latina

¿Qué es y cómo funcionará el laboratorio de Porkcolombia?



El laboratorio de diagnóstico animal y de alimentos de Porkcolombia es un eslabón determinante para la consolidación de nuestro Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología del Sector Porcícola (Ceniporcino). Está ubicado en un parque industrial a minutos del principal aeropuerto de Colombia y sus instalaciones fueron diseñadas bajo la Norma ISO 17025, con un nivel II de Bioseguridad. Con él, entregaremos a la porcicultura nacional, desde el segundo semestre, un servicio integral, compuesto por siete áreas de laboratorio de diagnóstico, ocho de soporte y una administrativa.



Uno de los beneficios que traerá el laboratorio de Porkcolombia, será contar con resultados confiables, precisos y la rápida respuesta que se requiere en granja para la toma de decisiones. En la práctica porcina los tiempos de respuesta son importantes y es normal que se deban tomar decisiones basadas en la experiencia clínica. El diagnóstico es uno de los actores principales de la medicina porcina, basada en evidencias definidas, con la incorporación de expertos, datos y pruebas en el proceso de toma de decisiones, con el objetivo de conseguir mejores resultados. Para lograr esto, nuestro laboratorio no solo generará reporte de resultados, sino que en trabajo conjunto entre el veterinario y el porcicultor realizarán una correcta interpretación y análisis de resultados, ajustados a la necesidad de cada granja.



¿Qué representa para el sector porcícola del país contar con este laboratorio de diagnóstico veterinario y de alimentos?



Representa brindar a los porcicultores la oportunidad de conocer cuál es el estatus sanitario de su granja, qué enfermedades tienen o no presencia en sus animales, cómo se comportan las patologías que los afectan y además ayuda a establecer los programas de vacunación y monitoreo, que son claves para la admisibilidad en mercados internacionales, lo que beneficia a todos y no solo a quienes participan directamente de las exportaciones pues, al final, la consolidación de una estrategia rentable y sostenible para llevar la carne de cerdo colombiana a mercados extranjeros nos permitirá ampliar la demanda agregada.



¿Por qué aseguran que este laboratorio será esencial para la consolidación del Ceniporcino?



El laboratorio transformará al gremio y a la porcicultura nacional, debido a que el diagnóstico juega un papel determinante en los protocolos de importación y exportación de animales vivos, subproductos y genética, sumado al gran impacto que tiene en la toma de decisiones para la sanidad porcícola.



El diagnóstico alrededor del mundo y desde luego en Colombia ha sido una herramienta clave, con un papel fundamental en medicina preventiva y vigilancia, que permite evaluar la salud y la productividad de los cerdos de forma individual y poblacional, de manera oportuna cuando se realiza con periodicidad establecida y dirigida.



De otra parte, como Centro de Investigación apuntamos a la conformación de un tanque de pensamiento porcícola, que lidere el conocimiento sobre la cadena cárnica porcina, con reconocimiento ante la comunidad científica nacional e internacional y logros para el fortalecimiento, bienestar y competitividad de los productores, transformadores, comercializadores y demás actores del sector.



¿Qué significa para Porkcolombia la entrada en operación de este laboratorio dentro de su propósito de posicionarse como el gremio de productores de carne de cerdo más importante de América Latina?



Es un paso fundamental en los sentidos mencionados y actualmente en América Latina ningún gremio de productores porcinos, con la representatividad y visibilidad de Porkcolombia, cuenta con un centro de investigación propio de este nivel, por lo que estaremos a la vanguardia en sanidad, investigación y seremos el “think tank” líder de la región.



¿Cómo se alinea esta nueva herramienta con los pilares estratégicos de la compañía dentro de su planeación para el periodo 2020-2024?



En un ejercicio de planeación estratégica, abierto y participativo, que realizamos en 2019 con todos los actores de la cadena cárnica porcina, definimos siete pilares estratégicos para el horizonte 2020-2024.



Dentro de esos pilares están la internacionalización, la sostenibilidad, así como la formalización y lucha contra la ilegalidad. Sin duda, contar con nuestro propio laboratorio es clave para avanzar cada vez más en estos objetivos.



¿Qué simboliza para usted ser la primera mujer en Colombia en liderar el único centro de investigación e innovación pecuario de este nivel?



Por fortuna, en la Asociación Porkcolombia nos hemos tomado muy en serio la equidad de género, por convicción y porque en años de trabajo hemos visto en varios roles de nuestro equipo el gran aporte y la capacidad profesional de la mujer.



Es así, que en la actualidad nuestro equipo directivo es paritario, la mitad de los cargos están ocupados por mujeres y más del 40 por ciento del ‘staff’ está compuesto por mujeres. Nuestra Junta Directiva, desde hace algunos años, es liderada por la doctora María del Carmen Otero González.



Dicho eso, desde luego es para mí muy valioso y retador tener esa responsabilidad con la Asociación y nuestro género; y es una muestra, sí, de nuestro compromiso como organización, pero sobre todo de los aportes que las mujeres podemos entregar a la sociedad, con profesionalismo y trabajo, para confirmar cada vez más que son la experiencia, las habilidades y la formación las que tienen que definir quién ocupa un cargo.



¿Cuál sería su mensaje para las mujeres que desde la ciencia y tecnología aportan al campo colombiano?



El empuje, las ganas de progresar y la tenacidad de las mujeres, redundan hoy en la transformación de las actividades del campo. Mi agradecimiento y admiración a todas las mujeres que, a través de la tecnología, la ciencia y la innovación, no solo han alcanzado metas que en otros tiempos parecían imposibles, sino también han empoderado a muchas otras a cambiar sus entornos.