El MBA y la MAF de EAFIT, posgrados de calidad con alta calificación

La Universidad EAFIT ratificó nuevamente su calidad y excelencia, al figurar por tercera vez con su MBA en el top 10 de la medición QS Global MBA Rankings: MBA Latin America. En esta clasificación, pasó de la décima a la novena posición, catalogando a este posgrado como el primero del país.

“Este ránquin es un termómetro que les permite medir los niveles de aceptación y reconocimiento que tiene el MBA en temas como reputación, academia, investigación, internacionalización, cuerpo docente e infraestructura, entre otros; evalúa el grado de cumplimiento de las expectativas de los diferentes grupos de interés como estudiantes, egresados, empleadores e instituciones acreditadoras; y se convierte en un criterio de evaluación, comparación y retroalimentación frente a otros programas y escuelas del mundo”, afirma Juan Esteban Escalante Gómez, profesor del Departamento de Organización y Gerencia, y coordinador de este posgrado.



En la actualidad, la maestría en Administración de EAFIT, con 46 años de trayectoria, cuenta con cerca de 320 estudiantes activos y 40 profesores, asimismo, tiene presencia en Medellín, Bogotá, Pereira y Guatemala. Por otro lado, el top de la más reciente clasificación de QS Global Rankings: Latin America 2020, lo completan: Egade de México (1); Incae de Nicaragua (2); Esan de Perú (3); Ipade de México (4); Universidad de Palermo de Argentina (5); Universidad de Chile (6); IAE de Argentina (7); y Centrum de Perú (8).



Pero continuando con el tema en materia de ránquines, la Escuela de Economía y Finanzas logró la ubicación de la maestría en Administración Financiera en el grupo 101+ del QS World University Rankings: Masters in Finance 2020, que la sitúa como primera y única de Colombia en dicha medición. Para Hernán Herrera Echeverri, coordinador del posgrado, se trata de un logro que no solo reconoce las cuatro décadas de trayectoria del programa (que pasó de ser especialización a maestría), sino que también se convierte en un voto de confianza y calidad para los cerca de 550 estudiantes actuales y más de 5000 egresados.



“Nosotros no preparamos profesionales para que se desempeñen únicamente en Medellín, sino en cualquier parte del mundo, y por eso contamos con un perfil internacional muy amplio, que incluye los avales del Chartered Financial Analyst (CFA) y la Financial Risk Management Certification; las pasantías en Europa y Estados Unidos; y los convenios de doble titulación con universidades como la de Brandeis, Carlos III o Pompeu Fabra”.



Según el docente, todos estos elementos, además del plan de estudios, evidencian que el programa cuenta con el componente internacional, y los estándares de calidad para ser reconocido en esta clasificación.