El mejor lugar para la equidad

Es un objetivo que el banco adelanta desde hace seis años, cuando empezó a dar los primeros pasos en este sentido. “Para que ese proceso se hiciera realidad, fue necesario comenzarlo desde los primeros niveles, como junta directiva, presidente y vicepresidencias, que deben estar convencidos de la importancia de trabajar en inclusión y diversidad”, señala Lucía Inés Amaya Martínez, vicepresidenta de Recursos Humanos de la entidad.

Era continuar una estrategia que ya adelantaba la casa matriz en Canadá. “Empezamos en el 2017, con el nombramiento de nuestra primera vicepresidenta para el equipo de Operaciones. Hoy, en la región que el banco ha denominado International Banking y que agrupa todos los países de la Alianza del Pacífico, Colombia cumple en todos los indicadores de equidad y tiene los mayores porcentajes en este campo”, agrega Amaya Martínez.

Lucía Inés Amaya Martínez, vicepresidenta de Recursos Humanos.

“A través de un programa de equidad de género, Scotiabank Colpatria rompió el ‘techo de cristal’ al implementar indicadores para que las mujeres alcanzaran cargos directivos en la estructura organizacional del banco”, explica la Vicepresidenta de Recursos Humanos. Y las cifras respaldan su afirmación: “A nivel vicepresidencial pasamos del 0 % de vicepresidentas en el 2014 a 15 % en el 2017, 29 % en el 2018 y 36 % en el 2019. Hoy ya logramos un 60 % de mujeres en el Comité Directivo. En cuanto a las gerencias, son ocupadas en un 49 % por mujeres y el 46 % son directoras”. Scotiabank Colpatria, además, forma parte del Club del 30%, una iniciativa gubernamental que busca impulsar dicha participación a un mínimo de ese porcentaje en las juntas directivas, proporción que en el caso del banco ya llegó al 43%.

Para alcanzar esos estándares, la compañía ha implementado diversas acciones tácticas ya convertidas en prácticas permanentes dentro de su operación cotidiana. “Una de las más provechosas es garantizar que en los procesos de selección participen siempre mujeres. Estrategia que complementamos con otras, como la de entrenar a los o las seleccionadoras para que no se afecten con prejuicios en ese proceso”, explica Amaya Martínez.

Son varias las experiencias con las que la entidad logró el posicionamiento de una cultura basada en la diversidad e inclusión y en los valores y competencias corporativas que la respaldan. Por ejemplo, se crearon los comités de Grupos de Recursos de Empleados (GRE), que apalancan la estrategia de negocio del banco en torno a la inclusión y se realiza un mapeo permanente de mujeres líderes a través de mentoring. Igualmente, se estimula el empoderamiento de mujeres en tecnología, con programas como Women In Tech, así como los de formación gerencial para ellas con aliados como la Universidad de los Andes, Inalde y la Escuela de Liderazgo del Cesa.

Una de las acciones más recientes fue la realizada durante el encierro de la pandemia, cuando Scotiabank Colpatria adelantó operaciones enfocadas en cuidar la salud mental y acompañar a las mujeres en una campaña de no violencia, porque fue el género más afectado.

“Con este panorama en mente, decidimos realizar diferentes alianzas con fundaciones como She Is, con la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría de la mujer, entre otras, para apoyarlas y acompañarlas en la nueva normalidad que trajo consigo la pandemia. Los hombres de la organización son nuestros aliados y a ellos no se les excluye de este proceso, ya que son nuestros partners de la equidad”, concluye la vicepresidenta de Recursos Humanos.