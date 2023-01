¿El premio de $1,35 mil millones del Mega Millions caerá el viernes?

Una serie de impactantes acumulaciones ha concedido al premio mayor del Mega Millions el título del premio mayor actual más grande del mundo, el segundo premio mayor más grande de Mega Millions y el cuarto premio mayor de lotería más grande de todos los tiempos.

¿El premio gigante de $1,35 mil millones, más de 6,5 billones de pesos del Mega Millions caerá el viernes?



Ahora todo está en manos del sorteo épico de este viernes 13. Generalmente considerado un día desafortunado, personas de todo el mundo se preguntan qué significará esta coincidencia para el increíble premio mayor en juego.



Sorprendentemente, el día considerado de mala suerte ha sido en realidad bastante afortunado para los sorteos de Mega Millions en el pasado, con nada menos que 6 premios mayores ganados un viernes 13.



Ya sea que algún jugador tenga o no la suerte de ganarlo, lo que está claro es que este próximo sorteo será uno de los más grandes en la historia de la lotería y afortunadamente, cualquier persona de Colombia puede unirse a la diversión comprando sus boletos en línea con GranLoto, el servicio de compra de lotería en línea líder en el mundo.



Se estima que la venta de boletos crecerá a lo grande para el sorteo de este viernes, por lo que se recomienda a los colombianos realizar sus pedidos con anticipación para asegurarse de tener la mejor oportunidad de vencer las probabilidades y ganar el premio mayor.



¡No se quede sin boletos!



Documento sin título

Jugar al Mega Millions en 4 pasos con boletos oficiales:



1. Abra una cuenta gratuita en GranLoto.

2. Ingrese a la página de la lotería Mega Millions.

3. Elija cinco números principales y un número adicional. Puede usar sus números de la suerte o hacer clic en el botón Aleatorio para que sus números se generen automáticamente.

4. ¡Confirme su compra en la parte inferior de la pantalla!



Una vez confirmada la compra, la oficina local en Estados Unidos comprará el boleto oficial del Mega Millions en su nombre y le enviará una copia escaneada a su cuenta como parte del servicio “Vea su boleto”. Además, cuando gane será notificado por correo electrónico o SMS y disfrutará de sus premios al completo, 100% sin comisiones.



Documento sin título

Reclamo de premios



Si un colombiano ganara el pozo, GranLoto lo ayudará a que reclame el premio personalmente. Si gana un premio secundario menor a 200 mil dólares, todo el dinero será transferido directa y automáticamente a su cuenta personal.



Sobre GranLoto



GranLoto es una empresa regulada en la Unión Europea y lidera la industria de la lotería online desde 2002, gracias a una reputación intachable y un profesional servicio al cliente disponible las 24 horas, los 7 días de la semana. Los más de 110 millones de dólares pagados a más de 7 millones de ganadores de todo el mundo no hacen más que avalar la extensa y honorable trayectoria de la empresa.



El premio mayor más grande del mundo está a solo un clic de distancia



El próximo sorteo del Mega Millions se realizará el viernes 13 de enero, pero este premio de 1,35 mil millones no estará disponible por mucho tiempo más. Una vez que el premio mayor caiga, podría pasar mucho tiempo hasta que se presente otra oportunidad de ganar más de mil millones de dólares, así que no pierda la oportunidad de participar en el sorteo de este viernes.



¡Visite GranLoto ahora para jugar!



Documento sin título

Lotto Direct Limited opera GranLoto.com. Lotto Direct Limited tiene licencia de la Autoridad del Juego de Malta. Referencia de licencia MGA/CRP/402/2017. 18+. El juego puede ser perjudicial si no se controla. Juegue responsablemente. Para obtener más información, visite https://www.rgf.org.mt/



Este contenido llega a usted gracias a sus patrocinadores, le recordamos que su finalidad es informativa y que no pretende hacer ningún tipo de recomendación. Al momento de tomar una decisión, consulte todas las fuentes que considere necesarias.