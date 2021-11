El Proveedor Naval e Industrial, una empresa con trayectoria

Los 45 años de trayectoria en el mercado de la comercialización y ensamble de productos para el izaje los posiciona como líderes en este sector. Esta sociedad familiar fue creada en 1976 por sus fundadores, Carlos Pérez Parra y Leticia Llano de Pérez, con el fin de suministrar artículos que necesitaban los barcos en el puerto de Barranquilla y Santa Marta, en el Caribe colombiano.

De acuerdo con Melody Pérez, gerente general de la compañía, “Ellos vieron que los barcos necesitaban otro tipo de insumos más especializados y empezaron a ampliar la línea de productos para distribuir: cables de acero, grilletes, eslingas en banda, eslingas en cabo y cabos de amarre para la industria marítima” afirma.



Los creadores de la empresa tuvieron la visión de que estos materiales no solamente los requieren embarcaciones, también son utilizados para la industria en general. Entonces, surgió la idea de ampliar la proyección de El Proveedor Naval e Industrial, al respecto la gerente indica “Desde ahí empezaron a trabajar con el sector minero, con La mina de carbón del Cerrejón. Actualmente atendemos a varios sectores: minero energético, offshore, marítimo, portuario, carbonífero y de construcción” indicó la funcionaria.



Así mismo, uno de los factores diferenciales es que cuentan con el despacho de sus mercancías en todo el territorio colombiano “Atendemos el mercado a nivel nacional, aunque nuestra sede principal se encuentra en Barranquilla, los sofisticados sistemas logísticos que tenemos nos ayudan a llegar a todo el país y tener unos tiempos de entrega eficientes y de acuerdo a las necesidades que tienen nuestros clientes "asegura Pérez.



Lo mejor de la compañía



Uno de los factores que hacen de la empresa un referente, es que cuenta con el certificado de calidad ISO 9001-2015 al ensamble y elaboración de elementos izaje y amarre.



Por esto, ha insistido en vender productos de excelente fabricación, acerca de esto la gerente menciona “Somos distribuidores directos de grandes marcas reconocidas en elementos de izaje, una de ellas es el grupo Crosby, somos representantes de esta marca para Colombia, entonces la ventajas para nuestros clientes es que no están tratando con un intermediario, por tanto tenemos un mejor precio y un excelente servicio realizado por profesionales que cuentan con la experiencia y el conocimiento en la manipulación de los productos "recalcó.



Desde el punto de vista de la gerente Pérez el propósito de la empresa es “no sólo vender, queremos crear conexiones que brinden confianza, para que nos vean como un socio estratégico que además está comprometido con el éxito de su operación, no solo nos compran un producto adquieren un servicio integral, una opción que les brinda seguridad”.



Los logros y clientes más relevantes



El Proveedor Naval e Industrial, ha aportado con suministros a la realización y operación de importantes obras a nivel nacional, al respecto Pérez indicó, “hemos proporcionado nuestros productos a la Corporación de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo de la Industria Naval Marítima y Fluvial (COTECMAR), que es uno de los astilleros más grandes del país”.



“Nos interesa la calidad en los procesos y elementos que comercializamos, para brindar satisfacción del cliente, a través de la seguridad y la confianza al momento de usar nuestros productos”, asegura la gerente de la compañía. De esta forma, “hemos logrado consolidar la relación con clientes como La mina de carbón del Cerrejón y Ecopetrol, ellos son nuestros mayores compradores y aliados estratégicos” considera.



Uno de los logros más importantes que la empresa destaca es su participación en la edificación del “El nuevo puente Alberto Pumarejo que hicieron en Barranquilla fue construido con elementos y accesorios, de izaje Crosby que nosotros distribuimos para lo cual tenemos las licencias" indicó Pérez.



En su carrera de ascenso El Proveedor Naval e Industrial, ha sido relevante en obras de gran importancia en Colombia, tal como expresa la gerente “También hemos apoyado los distintos consorcios que se han hecho para las autopistas 4G y el proyecto vial la Ruta de Sol” entre otros.



La compañía realiza la provisión de la mayoría de accesorios que utiliza “el Puerto de Buenaventura en todas sus maniobras izaje y en el caso de la zona bananera de Urabá nosotros también dotamos ese clúster agroindustrial con todos los productos necesarios para su operación” indica Pérez.



Una visión del futuro



Esta sociedad familiar tiene el compromiso de prepararse para cumplir con las exigencias que traerá la economía, al respecto la gerente Pérez considera que “la reactivación económica después de la pandemia requiere que tengamos un stock más sólido por eso estamos trabajando para cumplir con esas expectativas que va a demandar el mercado”.



De igual modo, la compañía tiene la proyección de alcanzar a las empresas que están llegando al país por la bonanza de la actividad de nuevas industrias.



“Buscamos siempre mantener un buen servicio y sobre todo un gran portafolio de productos a la mano. Somos el conjunto de muchos logros y no solamente una marca en Barranquilla sino en Colombia, que contribuye al crecimiento y la construcción del país” concluye la representante de la empresa.



