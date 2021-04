El sabor original de The Glenlivet no se detiene

El Single Malt o whisky puro de malta, a diferencia del blended scotch, es producido en una misma destilería durante todo su proceso, sin ser mezclado con whiskies de otras destilerías ni de otros granos. La destilería de The Glenlivet, fundada en 1824 por George Smith, ha sabido conservar esta tradición.

Esta destilería, la primera en producir whisky legal en Escocia, sigue elaborando Single Malts al día de hoy y lo hace con cebada malteada, destilada como mínimo dos veces en alambiques de cobre y añejada exclusivamente en regiones de Escocia.



Por medio de este impresionante proceso, The Glenlivet, 200 años después, sigue creando y experimentando. Prueba de ello es su amplia familia, que satisface a todos los gustos y que demuestra que el sabor original no se detiene.



Una familia que rompe esquemas



¿Quién dijo que el whisky era solo para los hombres o que únicamente hay una manera de tomarlo? La gran familia de The Glenlivet muestra que los esquemas están para romperse. Por esa razón, la marca recomienda tomar su whisky de tres distintas formas: puro, con hielo y en coctel. Asimismo, cuenta una amplia gama de referencias para encantar a todos los paladares.



The Glenlivet Founder’s Reserve



Es un whisky dulce, ligero y muy suave al paladar que se añeja en barricas de roble americano. Puede ser disfrutado con un queso cremoso y mermelada de frutas.



Color: Oro blanco.



Olfato: Caramelo, banano, peras en almíbar y vainilla.



Paladar: Miel, durazno, banano y piña.



The Glenlivet 12 años



Es un whisky para todos los momentos. Se añeja en barricas de roble americano y de roble tradicional escocés, y es la expresión pura de Speyside: afrutado, floral, dulce y ligero.



Color: Oro pálido.



Olfato: Vainilla, peras, manzana verde y sirope de maple.



Paladar: Caramelo, manzana verde, cardamomo y maple.



The Glenlivet Captain's Reserve



Es ideal para acompañar cualquier momento del día. Añejado en barricas de coñac, es una explosión de frutas en el paladar, con un toque dulce de caramelo y chocolate al final.



Color: Ámbar oscuro.



Olfato: Uvas pasas, cacao y cereza negra.



Paladar: Chocolate, almendras, nuez, uvas pasas, manzana roja y durazno.



The Glenlivet 15 años



Indudablemente es uno de los favoritos entre los conocedores de los Single Malts. Usa tres variedades de barricas en su elaboración, dando protagonismo a las de roble francés del bosque de Dordoña. Exhibe complejidad, pero siempre con la suavidad de The Glenlivet.



Color: Ligeramente anaranjado.



Olfato: Piña, banano, duraznos en almíbar, clavos de olor y canela.



Paladar: Jengibre, piña, miel de agave, anís y naranja dulce.



The Glenlivet 18 años



También ideal para conocedores del mundo de los Single Malts. Su añejamiento en barricas de ex-jerez y ex-bourbon crea una fusión entre notas especiadas, acarameladas y amaderadas. Disfrutarlo con un toque de agua resalta su complejidad.



Color: Bronce oscuro.



Olfato: Jerez oloroso, nueces en caramelo, cacao y pan de Navidad.



Paladar: Tofi oscuro, café, almendras, vainilla y panela.



The Glenlivet 21 años



Este whisky, cuyas barricas son seleccionadas a mano, es el ideal para celebrar los grandes momentos de la vida. Las notas de caramelo, especias dulces y frutos secos están equilibradas con un toque de humo y madera al final.



Color: Hierro oxidado.



Olfato: Caoba, panela acaramelada y torta de frutos secos.



Paladar: Dulce de leche, té ahumado, maple, nuez y clavos de olor.



